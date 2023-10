Xiaomi lancerà un pieghevole in tutto il mondo: ecco quale

I fan di Xiaomi ricorderanno di certo che lo scorso agosto il colosso cinese ha rilasciato il suo nuovo pieghevole Mix Fold 3. Sono passati solo due mesi ma il successore di quel foldable, vale a dire il Mix Fold 4, è già emerso nel database IMEI GSMA. Secondo quanto riportato da GSMChina il Mix Fold 4 ha due diversi numeri di modello, 2405CPX3DC e 2405CPX3DG, praticamente identici tranne che per la lettera finale,

Molto probabilmente la lettera “C” sta per Cina, mentre la G dovrebbe stare a indicare la variante Globale. Proprio così: per la prima volta Xiaomi prevede di rilasciare una variante globale di un telefono pieghevole.

Anche il numero che vediamo all’inizio, ovvero 2405, contiene un indizio. Il 24 sta per 2024, e lo 05 indica che dovremmo aspettarci il rilascio del Mix Fold 4 nel maggio 2024. E non è tutto, perché in precedenza nello stesso database IMEI era stato notato anche un pieghevole a conchiglia – il primo prodotto da Xiaomi – che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Mix Flip.

La mossa di Xiaomi di lanciare una variante globale del suo telefono pieghevole è senza dubbio azzeccata, dato che consentirebbe al gigante di Pechino di farsi apprezzare ancora di più al di fuori della Cina. Non è certo un caso se oggi Xiaomi è la terza azienda di smartphone più grande al mondo dopo Samsung e Apple.

Al momento non ci sono altre notizie sul Mix Fold 4 e non si conoscono nel dettaglio le specifiche tecniche e il possibile presso di questo prodotto. Al momento la notizia più rilevante è proprio questa presunta intenzione di Xiaomi di lanciare il foldable anche negli altri mercati: gli utenti europei – compresi quelli italiani – restano in attesa di novità. Nel frattempo l’azienda cinese si prepara al lancio ufficiale della nuova serie Xiaomi 14, in arrivo giovedì 26 ottobre.