Xiaomi 13T, offerta super su Amazon: risparmi 214 euro

Xiaomi ha appena ufficializzato la sua nuova serie di telefoni Xiaomi 14 che ha già ottenuto molti consensi tra i fan del colosso cinese (e non solo). Tuttavia, l’azienda di Pechino continua a registrare ottimi numeri in termini di vendite anche per la generazione precedente, vale a dire Xiaomi 13. In particolare, uno dei dispositivi molto apprezzati dagli utenti è senza dubbio Xiaomi 13T, ufficializzato poco più di un mese fa con tante caratteristiche tecniche molto interessanti.

La bella notizia per tutti coloro che sono interessati a questo prodotto è che proprio in queste ore è comparsa un’offerta su Amazon che riguarda il dispositivo di Xiaomi. Il 13T, infatti, viene proposto a un prezzo davvero irrinunciabile: bastano 485 euro per portarsi a casa l’ottimo device di Xiaomi e risparmiare circa 214 euro sul prezzo di listino (699 euro, ndr).

Come accennato si tratta di un’offerta da cogliere al volo, dato che con meno di 500 euro si riesce ad acquistare un telefono completo di ogni funzionalità. Basta dare uno sguardo alla scheda tecnica per rendersi conto dell’enorme potenzialità di questo prodotto.

In primis vale la pena menzionare il display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Lo smartphone risulta poi alimentato con un processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto foto di Xiaomi 13T è caratterizzato da una tripla fotocamera posteriore, dove spicca il sensore principale da 50 MP.

La batteria da 5.000 mAh – con tanto di ricarica rapida da 67W – assicura al prodotto un’elevata autonomia. Inoltre, Xiaomi 13T è dotato anche di certificazione IP68 (alta resistenza ad acqua e polvere) e del supporto Dual SIM, oltre al chip NFC e al sensore di impronte digitali sotto al display.

