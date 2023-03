Xiaomi 13, che offerta su Amazon: più di 200 euro di sconto

Sono ormai molti anni che Xiaomi è riuscita a consolidarsi come una delle migliori aziende di smartphone al mondo. La caratteristica principale del gigante di Pechino è quella di riuscire a realizzare prodotti davvero eccezionali ad un prezzo accessibile per le tasche di tutti. Chiaramente, anche nel catalogo di Xiaomi ci sono dei veri e propri top di gamma che vengono venduti a cifre piuttosto elevate.

Un esempio è il recentissimo Xiaomi 13, ufficializzato qualche settimana fa dalla società asiatica. Il prezzo di Xiaomi 13 è di 1.099,90 euro, pertanto siamo di fronte ad una somma che non può essere alla portata di tutti. Ecco perché i tanti fan di Xiaomi sperano sempre in qualche forte sconto che renderebbe più fattibile l'acquisto di questo eccellente smartphone.

Proprio in queste ore su Amazon è comparsa una promozione che riguarda Xiaomi 13. L'ultimo top di gamma dell'azienda cinese viene infatti messo in vendita al prezzo di 890,50 euro, circa 210 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Uno sconto del 19% che ovviamente non può che fare gola alla clientela, viste le tante funzionalità di questo prodotto. Xiaomi 13 è infatti alimentato con il potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm (attualmente il miglior chip per i telefoni Android) e presenta una tripla fotocamera posteriore realizzata assieme a Leica. La fotocamera principale da 50 MP garantisce scatti di qualità elevatissima in ogni scenario. Il display di Xiaomi 13 è un AMOLED piatto da 6,36″ a 120 Hz con una risoluzione di 2400×1800. Il dispositivo è molto resistente ad acqua e polvere: lo conferma la certificazione IP68. Infine, la batteria da 4.500 mAh assicura un'ottima autonomia al prodotto.