Wi-Fi 7: quanto sarà veloce?

La tecnologia Wi-Fi 7 promette di offrire velocità di trasferimento ancora più elevate rispetto alla Wi-Fi 6E. Si prevede che il Wi-Fi 7 sia proprio dietro l’angolo e stia suscitando grande interesse nell’industria tecnologica. Le specifiche proposte per questa nuova tecnologia indicano che sarà in grado di raggiungere velocità di trasferimento fino a 30 Gbps, che potrebbero rendere obsoleti i cavi Ethernet. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le specifiche del Wi-Fi di settima generazione e ciò che promette in termini di prestazioni e funzionalità.

In arrivo la nuova tecnologia Wi-Fi 7

Il Wi-Fi 7 è una tecnologia Wi-Fi avanzata che promette di offrire velocità di trasferimento estremamente elevate, tanto da poter rendere obsolete le connessioni Ethernet cablate per una certa classe di utenti domestici e professionisti. La prima dimostrazione dal vivo dello standard all’inizio del 2022 ha mostrato alcune velocità strabilianti, con una larghezza di banda teorica fino a 46 gigabit al secondo (Gbps) per punto di accesso, cinque volte più veloce della velocità massima del Wi-Fi 6.

Attualmente, la tecnologia Ethernet cablata comunemente disponibile raggiunge il massimo a 10 Gbps, sebbene sia praticamente inesistente nei dispositivi consumer. Per gli attuali utenti di Gigabit e 10 Gigabit Ethernet, il Wi-Fi 7 potrebbe essere in grado di sostituire la necessità di connessioni cablate in condizioni ottimali, anche se i puristi e gli utenti esperti continueranno probabilmente a utilizzare connessioni cablate per il prossimo futuro.

È importante notare che questa tecnologia Wi-Fi è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile sul mercato. Le specifiche proposte indicano che la tecnologia potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella connettività wireless, offrendo prestazioni eccezionali per gli utenti domestici e professionali. Oltre alle velocità di trasferimento incredibilmente elevate, il Wi-Fi 7 promette di includere altri notevoli miglioramenti nello standard Wi-Fi.

La Wi-Fi Alliance prevede di utilizzare pienamente la nuova banda a 6 GHz (in realtà 5,925-7,125 GHz), che è stata introdotta inizialmente con il Wi-Fi 6E. La banda a 6 GHz è attualmente utilizzata solo per le applicazioni Wi-Fi, il che significa che il suo utilizzo comporta un’interferenza notevolmente inferiore rispetto alle bande a 2,4 GHz o 5 GHz.

L’uso della banda a 6 GHz potrebbe portare a una maggiore larghezza di banda e a una maggiore efficienza energetica, migliorando la qualità della connettività Wi-Fi e riducendo le interferenze che possono essere causate da altre reti wireless o dispositivi elettronici. L’utilizzo della banda a 6 GHz potrebbe anche portare a un aumento della portata del segnale Wi-Fi, consentendo ai dispositivi di connettersi a una rete Wi-Fi più stabile e affidabile.

Altre caratteristiche che avrà il Wi-Fi di settima generazione

Oltre alla larghezza di banda a 6 GHz e ai miglioramenti nella velocità di trasferimento, il Wi-Fi 7 offrirà anche altre caratteristiche che lo renderanno una tecnologia Wi-Fi altamente avanzata. Una di queste caratteristiche è il bilanciamento del carico con funzionamento multi-link. Wi-Fi 7 offrirà Multi-Link Operation (MLO) con bilanciamento del carico e aggregazione che combina più canali su frequenze diverse per offrire prestazioni migliori. Questo significa che un router Wi-Fi 7 sarà in grado di utilizzare dinamicamente tutte le bande e i canali disponibili per velocizzare le connessioni o evitare bande con elevate interferenze.

Questo miglioramento, insieme agli altri che sono stati elencati, è il modo in cui il Wi-Fi 7 può raggiungere un throughput massimo teorico tre volte superiore al Wi-Fi 6. Questa nuova tecnologia Wi-Fi offrirà anche aggiornamenti diretti delle tecnologie Wi-Fi 6, come la larghezza del canale di 320 MHz (fino a 160 MHz in Wi-Fi 6), che consente connessioni più veloci e la modulazione di ampiezza in quadratura 4096 (QAM) che consente di stipare più dati in ogni hertz.

Ciò significa che il Wi-Fi 7 sarà in grado di gestire una maggiore quantità di dati e offrire prestazioni ancora migliori rispetto al Wi-Fi 6. Questa nuova tecnologia WiFi offrirà una serie di caratteristiche avanzate che lo renderanno una tecnologia altamente performante, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori e delle imprese più esigenti.