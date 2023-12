WhatsApp, presto si potrà condividere musica durante le videochiamate

WhatsApp ha aggiunto molte nuove funzionalità negli ultimi mesi. Dopo aver introdotto alcune novità molto richieste dagli utenti, come un trasferimento dati più semplice tra dispositivi Android e iOS e la possibilità di utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi, l’azienda sta aggiungendo altre funzionalità per rendere più divertente la sua piattaforma di messaggistica istantanea.

Come riportato anche da SamMobile, WhatsApp sta infatti testando la possibilità di condividere lo schermo con gli amici per ascoltare musica o guardare video insieme. Questa funzionalità è stata precedentemente individuata per i dispositivi iOS e ora è si trova in fase di test per smartphone e tablet Android. Secondo il sito WABetaInfo, che ha individuato questa funzionalità nell’ultima versione beta (2.23.26.18) di WhatsApp per Android, tutti gli utenti che partecipano a una videochiamata possono condividere il proprio schermo con altri in modo che tutti possano ascoltare musica o guardare i video insieme.

Sebbene la condivisione dello schermo sia già disponibile su Android, la versione attuale della funzione mostra solo il video dei contenuti sullo schermo e l’audio non viene condiviso con gli altri durante la videochiamata. Con questa nuova funzionalità cambia tutto: secondo i rumors potrebbe arrivare sugli smartphone Android e iOS il prossimo anno.

Al momento WhatsApp non ha chiarito se sarà possibile guardare video insieme anche tramite app di streaming video come Disney+, Netflix e Prime Video: queste piattaforme, infatti, potrebbero non consentire agli utenti di condividere lo schermo a causa delle politiche di protezione dei contenuti.

Come accennato, WhatsApp di recente ha introdotto parecchie novità molto interessanti, tra cui la possibilità di condividere immagini e video di qualità superiore, aggiungere contenuti multimediali di qualità superiore negli aggiornamenti di stato, nascondere l’IP durante le chiamate, messaggi video autodistruggenti e un chatbot basato sull’intelligenza artificiale. Tuttavia alcune di queste funzionalità sono ancora in fase di beta testing e non risultano ancora disponibili per la maggior parte degli utenti.