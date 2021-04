WhatsApp, in arrivo nuova funzionalità per trasferire le chat tra Android e iOS

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di trasferire la cronologia chat, i registri e le trascrizioni tra i dispositivi iOS e Android. In questo modo sarà molto più facile per gli utenti di WhatsApp passare da una piattaforma all’altra.

La bella novità, che si trova ancora nelle prime fasi di sviluppo, è stata svelata da WABetaInfo, un portale che spesso condivide funzionalità inedite e nascoste della piattaforma di messaggistica maggiormente utilizzata dagli utenti. Stando a quanto riportato da WABetaInfo, infatti, sarà un futuro aggiornamento (probabilmente non troppo lontano) a permettere agli utenti di trasferire le proprie chat da un dispositivo iOS a un dispositivo Android e viceversa. L’unica condizione affinchè questa operazione possa andare in porto è che entrambi i telefoni abbiano installata l’ultima versione di WhatsApp.

Ma cosa succede nel caso in cui un’app non sia aggiornata alla sua versione più recente? A quel punto WhatsApp chiederà agli utenti di procedere all’aggiornamento all’ultima versione prima di poter trasferire le loro chat, come riportato nel dettaglio in uno screenshot fornito sempre da WABetaInfo. Questa novità rappresenterebbe una vera svolta, dato che ad oggi non è possibile trasferire le chat tra iOS e Android.

Su iOS, WhatsApp utilizza iCloud per eseguire il backup dei dati utente, semplificando il passaggio a un nuovo iPhone e il ripristino della cronologia di WhatsApp. Su Android, invece, la famosa piattaforma di messaggistica utilizza Google Drive per il backup e il ripristino. MacRumors sottolinea che WhatsApp starebbe testando anche altre funzionalità, tra cui i backup di iCloud protetti da password, le immagini “autodistruggenti” e la possibilità di collegare un account WhatsApp a un massimo di quattro dispositivi.

Fonte MacRumors