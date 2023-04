WhatsApp, la novità di Pasquetta: ora si può usare su due telefoni

WhatsApp ha voluto attendere il giorno di Pasquetta per fare un regalo molto atteso dai tantissimi utenti della piattaforma di messaggistica. L’app, infatti, ha avviato il rollout della Companion Mode, ovvero di quella funzionalità che consente di associare un ulteriore smartphone a WhatsApp, andando così a soddisfare una delle principali richieste degli utenti.

Per farla breve, da qui in avanti sarà possibile usare WhatsApp su due telefoni. Al momento la novità è stata resa disponibile solo per gli utenti Android in beta: per poter usufruire della Companion Mode basta aggiornare il telefono alla versione beta 2.23.8.2. La funzionalità è stata inoltre estesa a tutti i beta tester: potrebbe volerci un po’ prima che l’aggiornamento arrivi a tutti, ma ciò che conta è che ormai sia in fase di distribuzione.

Ma quando arriverà la Companion Mode davvero per tutti? Su questo aspetto non ci sono ancora dettagli concreti, anche se molti utenti possono già provare la novità sfruttando un secondo smartphone o anche un tablet Android. La ‘chicca’ di questa nuova funzione è che l’utilizzo su due dispositivi è soltanto l’inizio: la novità, infatti, permette di associare WhatsApp fino a 4 dispositivi.

Ma come fare per associare il secondo dispositivo? Tutto ciò che bisogna fare è installare la versione beta 2.23.8.2 sul dispositivo che si vuole aggiungere e utilizzare il menu che si trova in alto a destra per ottenere un QR Code. Arrivati a questo punto si torna sul telefono o tablet di partenza dove è già presente WhatsApp beta e si clicca su Dispositivi collegati, sfruttando la fotocamera per scansionare il QR Code.