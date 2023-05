WhatsApp, in arrivo la funzione di condivisione dello schermo

WhatsApp ha aggiunto molte nuove funzionalità negli ultimi due anni, tra cui la possibilità di trasferire i dati della piattaforma di messaggistica tra dispositivi Android e iOS e la possibilità di accedere allo stesso account WhatsApp su un massimo di quattro dispositivi. L’azienda, stando alle ultime indiscrezioni, sta ora lavorando a una nuova importante funzionalità: la condivisione dello schermo.

La nuova funzionalità di WhatsApp consentirà agli utenti di condividere lo schermo del proprio telefono con altri utenti durante una videochiamata, secondo quanto riportato dal sito WABetaInfo. Questa funzione è già disponibile tramite Google Play Store per tutti gli utenti che hanno l’ultima versione beta (2.23.11.19) di WhatsApp sul proprio smartphone Android. Oltre a rendere più semplice la visione di qualcosa dal proprio telefono ad altri utenti tramite una videochiamata, questa novità può essere utilizzata anche per ricevere aiuto per svolgere correttamente qualche operazione al telefono (pensiamo ad esempio agli anziani o ai bambini).

Gli utenti che hanno l’ultima versione beta noteranno una nuova icona che appare nella parte inferiore dello schermo durante una videochiamata. Dopo aver fatto clic su quell’icona viene visualizzato un nuovo menu a comparsa, dove viene chiesto all’utente il permesso di mostrare lo schermo del proprio telefono e lo informa che tutto il contenuto sullo schermo sarà visibile agli altri durante la videochiamata. L’utente mantiene il pieno controllo sulla condivisione dello schermo e può interromperla facendo clic sul pulsante Interrompi condivisione durante la chiamata.

Questa nuova funzione di WhatsApp è molto simile alla funzione Live Sharing di Google Meet, lanciata un paio di anni fa. Anche Apple ha una funzione simile, SharePlay, presente sui dispositivi con iOS, iPadOS e macOS.