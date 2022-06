ViewFinity S8 4K, il monitor Samsung è perfetto per i creatori di contenuti

Samsung ha lanciato una nuova linea di monitor di fascia alta, che prende il nome di ViewFinity S8. I monitor di questa gamma sono realizzati soprattutto per venire incontro alle esigenze dei creatori di contenuti e dei professionisti che richiedono precisione e flessibilità del colore per svolgere il proprio lavoro nel modo più efficiente possibile. ViewFinity S8 è disponibile nelle dimensioni da 27 pollici (S61B) e 32 pollici (S80PB) e ha una risoluzione 4K.

Entrambi i modelli offrono un rapporto di contrasto di 1.000:1 e un tempo di risposta grey-to-grey di 5 ms. Possono coprire fino al 98% della gamma di colori DCI-P3, supportare fino a 1,07 miliardi di colori e dispongono anche della compatibilità HDR10+. La variante da 27 pollici ha la certificazione DisplayHDR 400, mentre la versione da 32 pollici ha la certificazione DisplayHDR 600.

Entrambi i modelli hanno una porta HDMI 2.0, una DisplayPort, una porta Ethernet, una porta USB Type-C e un hub USB 3.0 con tre porte downstream. La suddetta porta USB di tipo C supporta fino a 90 W USB Power Delivery per caricare laptop, tablet o smartphone collegati.

Questi monitor hanno un supporto regolabile in altezza che permette di inclinare e ruotare lo schermo. Gli utenti possono collegare ViewFinity S8 a una parete grazie al supporto VESA 100×100. Samsung afferma inoltre di aver usato materiali riciclati, riutilizzando la plastica rinvenuta negli oceani per realizzare alcune parti dei suoi monitor ViewFinity S8.

La linea ViewFinity S8 utilizza una finitura opaca sul pannello del display per un’esperienza visiva senza riflessi. I monitor della nuova serie hanno la certificazione UL per le prestazioni antiriflesso: inoltre, il colosso di Seul ha anche implementato tecnologie che rendono i monitor privi di sfarfallio e riducono la luce blu.

Hyesung Ha, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business di Samsung Electronics, ha affermato che ViewFinity è la sintesi dell’obiettivo di Samsung “di fornire i monitor più precisi e funzionali alle aziende che richiedono precisione e coerenza durante tutto il loro lavoro”.

I monitor sono già disponibili in Corea del Sud. La versione da 27 pollici ha un prezzo di 720.000 KRW (circa 530 euro), mentre la versione da 32 pollici costa 820.000 KRW (circa 603 euro). Al momento Samsung non ha rivelato date di lancio e prezzi per gli altri mercati internazionali.

