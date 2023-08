Videomessaggi istantanei di Whatsapp: cosa sono e come usarli

Cosa sono i videomessaggi istantanei di WhatsApp? E come funzionano? Ecco una breve guida per imparare a utilizzare la nuova funzionalità introdotta da Whatsapp, il più famoso servizio di messaggistica istantanea dell’epoca moderna. Abbiamo già visto tutte le novità riguardo alla nuova interfaccia per il menu dei messaggi, e ora siamo stati graziati con una nuova funzione che renderà le conversazioni tra amici e colleghi ancora più semplici e divertenti. Con una modalità di invio simile in tutto e per tutto a quella dei classici messaggi vocali, i nuovi videomessaggi istantanei di Whatsapp consentiranno agli utenti di inviare brevi messaggi video in modo ancora più semplice e veloce. Dopo aver visto come configurare un account Whatsapp su un tablet Android, diamo un’occhiata a come sfruttare appieno il potenziale dei nuovi videomessaggi di Whatsapp.

Cosa sono i videomessaggi istantanei di Whatsapp

Con l’introduzione di questa nuova modalità di comunicazione, molti utenti si sono chiesti quale sia la differenza tra l’invio di un normale video e quello di un videomessaggio istantaneo. Infatti, Whatsapp consente da sempre di accedere alla fotocamera dell’app direttamente dalla chat e di registrare e inviare un video ai propri contatti. Qual è allora la differenza con la nuova chiacchieratissima feature? Come dichiarato da Whatsapp in occasione dell’annuncio ufficiale, la grande differenza risiede nell’immediatezza dell’invio. La nuova funzionalità consentirà infatti di registrare e inviare un video ai propri contatti in pochissimi secondi senza mai abbandonare la chat. La lunghezza massima dei videomessaggi istantanei di Whatsapp è, per il momento, di sessanta secondi, che verranno indicati da una barra verde che correrà lungo il design tondo del video registrato. Ovviamente, trattandosi di messaggi video, il loro invio consumerà più traffico dati rispetto a un comune messaggio vocale. Tutti i videomessaggi inviati saranno inoltre protetti dalla crittografia end-to-end.

Insomma, si tratta di un modo innovativo, semplice, veloce e divertente per mantenersi in contatto con amici, parenti e colleghi, e per avere una vera e propria comunicazione diretta (senza per forza avviare una videochiamata). Inoltre, i videomessaggi istantanei di Whatsapp consentiranno agli utenti di inviare divertenti video di auguri in tantissime situazioni.

Come inviare i videomessaggi istantanei di Whatsapp

Inviare i videomessaggi istantanei di Whatsapp sarà semplice come inviare un normale messaggio vocale. Infatti basterà solamente toccare l’iconcina del microfono per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Potrai anche scorrere il dito verso l’alto per bloccare la registrazione e farla procedere automaticamente, senza tenere premuto. I video verranno riprodotti direttamente nella chat senza audio. Per attivarlo, basterà toccare il video.

Quando saranno disponibili i videomessaggi istantanei di Whatsapp?

I nuovi videomessaggi di Whatsapp saranno una vera e propria ventata di aria fresca nell’universo della comunicazione istantanea e consentiranno agli utenti di divertirsi ancora di più, soprattutto durante le occasioni speciali come feste e ricorrenze. Ma quando sarà disponibile questa nuova funzione? Secondo quanto dichiarato sul sito ufficiale, a partire dal 27 luglio, il nuovo servizio verrà attivato gradualmente sugli smartphone di tutti. Restiamo quindi sintonizzati e in attesa di questa nuova divertente funzionalità.