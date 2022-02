Via ombre e riflessi dalle foto? Ora si può anche con i Galaxy più vecchi

E’ passato del tempo dalla prima volta che Samsung ha deciso di dotare due suoi telefoni, Galaxy S4 e Galaxy S5, di una funzione che consentiva di rimuovere oggetti dalle foto. La funzionalità è poi rimasta inattiva fino a quando non l’abbiamo vista ricomparire sulla serie Galaxy S21, lanciata lo scorso anno dalla società sudcoreana.

La funzione è stata confermata anche sui telefoni Galaxy S22, con Samsung che ha voluto migliorarla ulteriormente: ora gli utenti possono rimuovere dalle immagini anche ombre e riflessi.

Ma la novità più interessante è che Samsung sta destinando questa funzionalità anche ai suoi Galaxy più datati, compresa la possibilità di rimuovere ombre e riflessi. Il tutto grazie ad un aggiornamento di Photo Editor, che ha quindi permesso all’azienda di evitare un aggiornamento completo del sistema operativo.

La funzione è infatti disponibile come parte dell’iniziativa Labs all’interno dell’app Photo Editor. Gli utenti devono pertanto assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app e i relativi plug-in oggetto/ombra/riflessione. Per controllare i plug-in basta aprire l’app Photo Editor, scegliendo Informazioni su Photo Editor e toccando Aggiorna.

A quel punto è necessario cliccare sul menu a tre punti, poi su Labs e infine sui pulsanti che fanno riferimento alla possibilità di eliminare ombre e riflessi. Per concludere, si torna all’Editor, si clicca di nuovo sul menu a tre punti e si sceglie l’opzione che consente di eliminare gli oggetti dalle foto.

Come riporta Android Police, la funzione viene messa a disposizione anche su dispositivi molto più vecchi, come la serie Galaxy S10 e la serie Galaxy Note 10, nonché su dispositivi di fascia media come il Galaxy A52. Il sito Android Authority conferma che la funzione è presente anche sul Galaxy S20 FE, alimentato con il processore Exynos 990.

Fonte Android Authority