USB-C obbligatorio in Europa, da quando? Svelata la data ufficiale

L'Unione Europea ha stabilito che nel prossimo futuro dovrà esistere un caricabatterie universale per tutti gli smartphone. La decisione dell'UE è un fatto noto, fortemente voluta anche per questioni ambientali. In un primo momento si pensava ad una finalizzazione già a giugno, ma alla fine il Consiglio dei ministri ha ratificato il voto in ottobre. Nella giornata di ieri è stata ufficialmente firmata e pubblicata la legge che fissa la scadenza a dicembre 2024: da quella data in poi tutti gli smartphone venduti in Europa dovranno necessariamente disporre della tecnologia di ricarica USB-C.

La legge entrerà in vigore il 27 dicembre 2022 e le aziende avranno tempo fino al 28 dicembre 2024 per conformarsi al mandato, come riportato anche dai siti 9to5Mac e The Verge.

L'obiettivo della legge, come accennato, è soprattutto quello di ridurre i rifiuti elettronici, dato che molti consumatori tendono a gettare via caricabatterie e cavi quando acquistano nuovi telefoni.

Ma allora cosa farà Apple? La Mela ha già fatto capire che seguirà le indicazioni dell'Unione Europea, pur senza mostrare molto entusiasmo. La società del CEO Tim Cook dovrebbe lanciare il suo primo iPhone con USB-C prima della scadenza del 2024: l'impressione è che il dispositivo arrivi già nell'autunno del 2023. Ecco perché in molti ritengono che l'iPhone 15 potrebbe essere il primo dispositivo della Mela dotato di tecnologia USB-C: un'ipotesi che trova concordi analisti come Ming-Chi Kuo e Mark Gurman di Bloomberg.

Tuttavia, la legge dell'UE potrebbe costringere Apple a muoversi più velocemente, portando l'USB-C su tutti i suoi nuovi iPhone e non solo sui modelli di fascia alta.

Tenendo però conto che Apple lancerà i suoi nuovi dispositivi a settembre e la legge non entrerà in vigore fino a dicembre 2024, l'azienda californiana potrebbe avere tempo fino al 2025 per completare il passaggio.

La legge dell'Unione Europea si applica anche ai tablet, ma va ricordato che già quest'anno Apple è passata a USB-C con l'iPad 10, mentre iPad mini, Air e Pro utilizzano già il connettore.