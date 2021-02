Tutti i trucchi della fotocamera del Samsung Galaxy S21 Ultra

Il Samsung Galaxy S21 Ultra, già ufficialmente in vendita insieme al resto della linea Galaxy S21, ha già dimostrato di avere una fotocamera formidabile, ricca di caratteristiche per aiutare sia i principianti che i professionisti a fare scatti brillanti quando sono in giro.

Non è una rivoluzione rispetto al Galaxy S20 Ultra, per via delle specifiche principali come il sensore da 108 megapixel e lo zoom 100x che sono comuni a entrambi i telefoni, ma ci sono alcuni nuovi trucchi da conoscere. Vediamo insieme quali sono le nuove funzioni e come usarle.

Single Shot

Single Shot è una funzione che permette al telefono di catturare più immagini e video clip – ognuno con un effetto diverso- semplicemente premendo il pulsante di scatto una volta. Il suo scopo è quello di permetterti di catturare un’intera varietà di foto e video interessanti, ad esempio, di tuo figlio che scarta un regalo di compleanno, senza dover decidere in anticipo su un particolare stile, obiettivo zoom o filtro.

Era una caratteristica lanciata sul Galaxy S20, ma è stata ampliata per produrre ancora più effetti: a prima vista può sembrare complesso, ma usarlo è molto semplice. Per iniziare, tocca la fotocamera Single Shot nel quadrante della modalità accanto al pulsante di scatto. Poi, tutto quello che devi fare è toccare il pulsante di scatto e aspettare i 10 secondi necessari per catturare tutto. L’idea è che ti muoverai, magari facendo una panoramica della fotocamera tra i volti, in modo che il telefono abbia più materiale con cui lavorare per creare tutte le diverse opzioni.

Una volta fatto, puoi andare nella galleria e trovare il tuo file Single Shot: scorri verso l’alto per vedere i diversi elementi che ha prodotto. Ci saranno immagini fisse, diversi tagli di video e GIF, tutti con effetti applicati. Puoi salvarli tutti o scegliere i tuoi preferiti per condividerli con amici e familiari.

Usare lo zoom

Il Samsung Galaxy S21 Ultra ha uno zoom ottico 3x e un altro 10x e può prendere immagini con zoom digitale fino a 30x e 100x.

Usarli è facilissimo! Nella modalità standard della fotocamera vedrete delle piccole icone a forma di foglia accanto al pulsante dell’otturatore: cosa significano?

Una singola foglia significa zoomare (cioè avvicinarsi alla foglia) mentre l’icona con tre foglie significa usare l’obiettivo super wide (cioè catturare più foglie in uno scatto). Toccando le icone si passa rapidamente allo zoom 3x o 10x, ma si possono anche toccare i numeri che appaiono accanto ad esse.

Concludiamo il breve focus su questa funzione ricordando che il comportamento è lo stesso sia che stiate scattando una foto sia che stiate girando un video.

Modalità notte

La modalità notturna di Samsung Galaxy S21 Ultra può essere frustrante da trovare se sei un nuovo possessore. Il telefono può scattare ottime immagini in condizioni di scarsa luminosità nella modalità standard della fotocamera, ma quando le cose si fanno davvero buie devi affidarti ad altro.

Scorri su “altro” sul pannello delle modalità accanto al pulsante di scatto e vedrai tutta una serie di diverse opzioni di scatto. Una di queste si chiama Notte ed è rappresentata dall’immagine di una luna. In questa modalità il telefono scatterà un’immagine per diversi secondi al fine di catturare più luce. Mentre utilizza la stabilizzazione dell’immagine per mantenere lo scatto il più nitido possibile, si deve cercare di tenere la mano il più ferma possibile, o meglio ancora stabilizzando le mani su un muro vicino o un altro oggetto per minimizzare il tremolio e massimizzare la qualità finale dello scatto.

Director’s View

Questa è una nuova funzionalità video di Samsung Galaxy S21 Ultra che ti mostra alcune miniature di come sarà la scena che stai riprendendo usando i diversi obiettivi zoom. La troverai nella stessa schermata del menu della modalità Notte, toccando Altro sulla ruota di selezione della modalità. Una volta lì, vedrai immediatamente le diverse miniature e potrai toccarle per iniziare a registrare video con ogni lunghezza di zoom.

Director’s View ha una funzione aggiuntiva che consente di registrare video con la fotocamera anteriore e posteriore contemporaneamente. L’idea è che puoi filmare una scena di fronte a te, mentre catturi anche la tua reazione. Quando sei in Director’s View vedrai una casella quadrata in alto a destra dello schermo (se tenuto in orientamento verticale, o in alto a sinistra se tenuto in orizzontale).

Toccando questo riquadro potrai scegliere come visualizzare il tuo video frontale: come una visione a schermo diviso, dove il tuo viso occupa metà dello schermo, o come un piccolo stile picture-in-picture, dove apparirai come una piccola finestra sovrapposta alla vista principale.

Toccando una di queste finestre, la camera porterà il tuo volto nell’immagine e premendo record ti permetterà di catturare video con entrambi i lati in una sola volta. Ricorda però che il telefono unisce permanentemente entrambi i video in un unico file, quindi sarà impossibile dividere i due video in un secondo momento.

Immagini a 108 megapixel

Samsung sponsorizza fortemente la fotocamera da 108 megapixel ma di default non è possibile sfruttarla per scattare immagini ultra dettagliate.

Per attivare l’opzione a 108 megapixel, vai nella modalità standard della fotocamera e vedrai alcune icone lungo la parte superiore dello schermo (o la sinistra, se lo state tenendo in modalità orizzontale), una delle quali sarà per il rapporto di aspetto e sarà indicata con numeri come 3:4, 1:1 o Full.

Trovata l’opzione 3:4 108MP selezionale, in modo da attivare la modalità ad alta risoluzione, ma considerata che con quella attiva non sarai in grado di usare nessuno degli obiettivi zoom perché si basa esclusivamente sul sensore di immagine della fotocamera principale.

Raw a 12 Bit

Samsung ha apparentemente dato alla S21 Ultra una spinta nelle sue capacità di ripresa raw con il supporto per i file raw a 12-bit. I file raw sono essenzialmente “negativi digitali” che non salvano informazioni come il bilanciamento del bianco o la nitidezza digitale, dando una migliore immagine di base per l’editing in un secondo momento. Sono tipicamente usati dai fotografi professionisti che vogliono il massimo controllo e qualità dalle loro immagini.

Questa tipologia di file, in teoria, cattura una maggiore gamma dinamica che significa più dettagli nelle luci e nelle ombre. Si tratta forse di una caratteristica pro, quindi non è una sorpresa che avrete bisogno di andare in Altro e poi attivare la modalità Pro. Questo porterà a tutte le impostazioni manuali per l’esposizione, il bilanciamento del bianco e l’autofocus, quindi vale la pena sperimentare solo se si è sicuri della propria conoscenza fotografica. L’attivazione della modalità raw richiede però un ulteriore passo: tocca l’ingranaggio delle impostazioni, vai in Formato e opzioni avanzate e attiva le copie RAW, che consentirà al telefono di scattare un’immagine raw oltre a una JPEG standard.

Considerate, però, che i file raw occupano molto più spazio delle immagini JPEG, quindi se siete a corto di spazio, assicuratevi di non aver lasciato questa modalità attivata.

Conclusioni

La fotocamera di Samsung Galaxy S21 Ultra è assolutamente adeguata per un top di gamma che non scende a compromessi su questo aspetto.

La possibilità di utilizzare funzionalità da veri professionisti allarga il bacino di utenza di questo smartphone, garantendogli ottime recensioni e commenti entusiastici da parte della critica e non. Grazie a questo articolo riuscirai a migliorare notevolmente la qualità delle tue foto, sorprendendo amici e parenti con le tue nuove doti fotografiche!

Fonte Cnet