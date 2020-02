Tik Tok: come aumentare like e visualizzazioni

Tik Tok è senza dubbio il social network del momento. Pur trattandosi, almeno in origine, di una piattaforma dedicata principalmente alle persone più giovani, la sua diffusione sta ormai diventando capillare.

Il numero di iscritti infatti, sta salendo esponenzialmente da diversi mesi, tanto da insediare alcuni “mostri sacri” del settore come Facebook, Twitter e Instagram. Come per qualunque altro tipo di social network, la chiave del successo su Tik Tok è quella di avere più follower possibili e, conseguentemente, ottenere sempre più visualizzazione dei propri contenuti.

In questo articolo tratteremo proprio questo argomento, andando a comprendere come incrementare like e visualizzazioni su tale piattaforma.

Come diventare estremamente popolari su Tik Tok

Così come in qualunque altro social network, anche quello che stiamo trattando offre l’opportunità di diventare delle vere e proprie star del Web. Nonostante ciò, si tratta di un percorso che, soprattutto agli inizi, non è semplicissimo.

Di seguito elencheremo alcuni consigli che potrebbero essere di aiuto in fase di “lancio” di un profilo. Traendo spunto dai seguenti punti poi, è possibile estrapolare una propria strategia personalizzata per raggiungere fama e successo.

Creare contenuti di valore

Inutile girarci attorno: che si tratti di immagini, video o testo, la gente è attratta da contenuti di valore. Per ideare e realizzare tutto ciò è necessario tempo, fantasia e capacità. Soprattutto nei primi tempi, potrebbe non essere così semplice gestire un account in modo da sfornare materiale sempre fresco.

Può dunque essere utile prendere spunto dai profili di successo, non per copiare (la scarsità di originalità non porta a nulla!) ma per trarre ispirazione e studiare formati, idee e comportamenti vari.

Username e tema accattivante

Possono sembrare due fattori pressoché irrilevanti, ma soprattutto agli inizi scegliere un username e un tema accattivante può essere utile. In questo modo è possibile convincere qualche utente indeciso a seguire il profilo e avviare così il processo di crescita dei follower.

Rapporto e coinvolgimento del pubblico

Fino a quando si ha un profilo seguito da poche centinaia di persone, è possibile gestire in maniera scrupolosa la propria community. L’interazione, in tal senso è estremamente utile e permette di instaurare un rapporto stretto con i propri fan.

Per quanto possibile dunque è consigliabile rispondere a messaggi e commenti, oltre che a postare contenuti con una certa frequenza.

Incrementare i like più rapidamente possibile

Un account appena creato, che posta regolarmente contenuti di qualità, ha ancora un piccolo problema. A dispetto di quanto offerto, la platea è ancora piuttosto scarsa e, al di sotto di un certo numero di like, è difficile ottenerne altri con il semplice passaparola.

A questo punto è possibile procedere con l’acquisto like per Tik Tok. Questa soluzione può essere molto utile quando non si riesce a superare le poche centinaia di iscritti. A volte basta una piccola spinta per poi prendere il volo!

Collaborazioni, sfide e iniziative

Con un profilo già in fase di lancio, forte di un discreto seguito, è possibile cominciare a stringere collaborazioni con altri utenti. Queste iniziative possono risultare estremamente positive per entrambe le persone coinvolte.

Ovviamente, per ottenere collaborazioni interessanti, è indispensabile avere un buon seguito e andare a coinvolgere utenti con un numero di follower simile. Stesso discorso per le sfide o altre iniziative che possono in qualche modo rendere più visibile il profilo.

Pubblicare negli orari giusti

Infine, un altro consiglio di grande valore, è quello di individuare l’orario giusto per pubblicare su Tik Tok (anche se questo consiglio è valido per qualunque altro social network). Anche se generalmente viene considerata la sera come frangente migliore, molto dipende dal tipo di target a cui ci si riferisce.

Impegni come scuola e lavoro infatti, possono annullare quasi del tutto l’appetibilità di alcuni orari. Pubblicare al momento giusto per il proprio target, permette di ottenere molte più visite.

In conclusione

La strada per il successo con Tik Tok passa da alcune azioni comuni a tutti i social network. Chi intende raggiungere la notorietà deve avere una grande costanza di pubblicazione, non deve scoraggiarsi e soprattutto deve avere un messaggio o dei contenuti di valore da trasmettere.

Distinguersi dalla massa, visti i milioni di iscritti sulla piattaforma, è molto difficile. Proprio per questo serve passione, tempo a disposizione e tanta voglia di mettersi in gioco.