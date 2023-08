Threads: quello che bisogna sapere sul nuovo social

Threads è un nuovo social network sviluppato da Meta (il gruppo che controlla Instagram e Facebook) come una sorta di spin-off di Instagram dedicato alla messaggistica istantanea. Attraverso Threads, gli utenti possono condividere brevi aggiornamenti di testo ed immagini con i propri contatti più stretti ma vediamo nel dettaglio in questo articolo cos’è Threads, come funziona, come usarlo e soprattutto; quando sarà disponibile anche qui in Italia.

Che cos’è Threads

Threads è un’applicazione di social media sviluppata e gestita da Meta Platforms che permette agli utenti di condividere testo, immagini e video e di interagire con i post degli altri. Lo sviluppo di Threads, è iniziato nel gennaio 2023 e l’ applicazione è stata pubblicata ufficialmente il 5 luglio 2023. L’applicazione richiede agli utenti di possedere un account Instagram e di utilizzare lo stesso identificativo per i due servizi.

Threads è disponibile in cento paesi, ma attualmente sta ritardando il lancio nell’Unione Europea perché in attesa di chiarimenti normativi dalla Commissione Europea. Dopo l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk nell’ottobre 2022, Meta ha incominciato a sviluppare un’applicazione separata incentrata su testi. Avendo funzioni simili a Twitter, Threads è stata descritta come il suo naturale successore.

L’applicazione è disponibile per iOS e Android permettendo complete funzionalità, mentre la versione web ne consente di limitate.

Come funziona Threads

L’obiettivo dichiarato da Mark Zuckerberg e dal team di Meta è quello di creare un’esperienza di conversazione più personale e intima rispetto ai social tradizionali, riducendo al minimo le eventuali distrazioni. L’interfaccia di Threads è infatti essenziale e immediata, concentrata soprattutto sulla messaggistica diretta tra un numero ristretto di contatti. Threads si propone di fornire un’esperienza molto simile a Twitter tramite conversazioni e condivisioni in tempo reale. L’app dà priorità al microblogging preferendo dialoghi pubblici a comunicazioni private ed è strettamente correlata a Instagram.

I post possono contenere 500 caratteri o 5 minuti di video contro i 280 caratteri e 2 minuti e 20 secondi di Twitter non premium. Mancano però funzioni comuni come gli hashtag. Le linee guida sono quindi come quelle di Instagram che vietando nudità, sesso e droga. Profili e username Threads e Instagram sono integrati ,sebbene personalizzabili e gli utenti possono importare i loro follower da Instagram. Gli utenti necessitano quindi di un account Instagram per usare Threads che lo utilizza per l’autenticazione. Indubbiamente, Threads è un’app complementare a Instagram.

A dispetto della semplicità delle funzionalità, Threads offre diverse opzioni di personalizzazione e privacy, consentendo agli utenti di gestire le proprie conversazioni in modo rigoroso e limitando le interazioni non desiderate. Permette di creare dei “thread” (filoni di discussione) su interessi e argomenti specifici, facilitando l’esplorazione di nuovi temi e passioni.

Le funzioni e le tecnologie di Threads

Threads si presenta come un social network focalizzato sulle conversazioni testuali, con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza coinvolgente e personalizzata. Per questo Meta sta implementando diverse funzioni e tecnologie innovative all’interno dell’applicazione. Innanzitutto, Threads dovrebbe diventare compatibile con ActivityPub, un protocollo di social networking aperto sviluppato dal W3C (World Wide Web Consortium). Ciò renderà possibile l’interoperabilità con altre piattaforme che supportano lo stesso protocollo, come Mastodon e WordPress.

Questa interoperabilità apre alla possibilità di seguire utenti di reti diverse, nonché di sviluppare nuove funzionalità che lavorano in modo integrato tra più piattaforme. L’approccio decentralizzato basato su standard aperti dovrebbe accelerare anche l’innovazione e la sperimentazione all’interno dell’ecosistema. Threads dovrebbe inoltre offrire strumenti avanzati per la personalizzazione della privacy, consentendo agli utenti di controllare con precisione chi può menzionarli, rispondere ai loro post e visualizzare il loro profilo. Inoltre, gli utenti potranno creare liste di parole nascoste per filtrare automaticamente le risposte indesiderate.

Come usare Threads in Italia

Al momento Threads non è disponibile in Italia. Per ricevere Threads in Italia sono necessari alcuni accorgimenti per accedere all’applicazione nonostante la limitazione geografica. Per gli smartphone Android è possibile scaricare l’applicazione APK file tramite siti esterni come APKMirror. Tale metodo consente di installare su Android applicazioni non disponibili su Google Play Store per motivi regionali.

È opportuno ricordare che tale procedura fornisce un’app non verificata e che potrebbe contenere malware. É sempre consigliabile installare soltanto APK di sviluppatori o siti fidati. Per fruire di maggiore sicurezza, è possibile cambiare la regione d’appartenenza dell’account Google da utilizzare con l’applicazione installata. Google, infatti, non consente l’accesso ad alcune app in alcuni Paesi per motivi legati alle normative sulla privacy vigenti.

Gli utenti Apple possono modificare la regione d’appartenenza del proprio ID Apple, impostandola sugli Stati Uniti, il Regno Unito o altri Paesi in cui l’app è disponibile. In tal modo sarà possibile scaricare Threads dall’App Store. Questi metodi, non garantiscono che non vi siano problemi di accesso alle funzioni complete dell’app, data la necessità per le aziende tech di rispettare le leggi europee sulla privacy.

Quando sarà disponibile Threads in Italia?

Al momento non è ancora chiaro quando esattamente Threads sarà ufficialmente disponibile in Italia. Meta Platforms, la società proprietaria di Instagram e Facebook e creatrice di Threads, sta attualmente lavorando per espandere la disponibilità dell’applicazione in molte altre regioni del mondo oltre a quelle attuali. Possiamo quindi aspettarci che probabilmente anche l’Italia sarà coinvolta in questa espansione nei prossimi mesi. Meta non ha ancora comunicato pubblicamente una roadmap ben definita che includa l’Italia o un calendario preciso di rilascio per Threads nel nostro Paese.

Per poter essere distribuita in Italia, infatti, l’app dovrà rispettare tutte le normative italiane e le severe leggi europee in tema di privacy, sicurezza e tutela dei dati degli utenti. Si tratta di regole molto più stringenti rispetto a quelle vigenti negli Stati Uniti, attuale mercato di riferimento di Threads. Meta dovrà quindi sottoporre Threads a un’attenta revisione in base alle normative europee e apportare tutte le necessarie modifiche per renderla conforme. Questo processo richiede tempo e risorse che potrebbero allungare i tempi di rilascio ufficiale in Italia.

In assenza di informazioni certe da parte di Meta su Threads per il mercato italiano, possiamo solo ipotizzare che il debutto potrebbe avvenire entro la fine del 2023 o al più tardi nei primi mesi del 2024. Considerata anche la situazione attuale di incertezza che sta attraversando il settore dei social network a livello globale, non è da escludere che i piani di Meta per Threads in Italia subiscano delle revisioni.