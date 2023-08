Testamento digitale: come trattare i tuoi account online quando non ci sarai più?

Accediamo quotidianamente online, con account su varie piattaforme, servizi cloud e quant’altro che ormai fanno parte integrante della nostra vita. Si tratta di una mole di dati che, di anno in anno, diventa sempre più voluminosa.

Ma cosa accadrà quando non ci sarai più? Anche se, di norma, non pensiamo a questa evenienza, gli account che possiedi non scompariranno nel nulla e, anche se ti auguro che ciò avvenga tra moltissimi anni, dovresti comunque prenderti premura del loro destino. Dovresti assicurarti che i tuoi cari possano gestire questo aspetto che, vista la novità del contesto digitale, allo stato attuale viene profondamente sottovalutato.

In questo articolo andremo ad approfondire più aspetti possibili su questa tematica delicata, a partire dalla gestione delle password fino ai singoli social network.

Accesso di emergenza al gestore delle password

I gestori di password sono strumenti ormai molto diffusi, utili sia per memorizzare le parole d’accesso che per proteggerle. Ma in caso di dipartita, come puoi comunque consentire ai tuoi familiari di accedere ai dati protetti?

Se non hai configurato l’accesso di emergenza o la condivisione dell’account prima della tua morte, potrebbero sorgere dei problemi. I sistemi di recupero variano da piattaforma a piattaforma: ti consigliamo di dare uno sguardo per capire come funzionano questi sistemi.

Qualche esempio in tal senso?

Dashlane ti consente di creare un file Dash sicuro, che puoi condividere immediatamente con un contatto fidato o salvare su un’unità USB da consegnare in caso di morte. Dovrai creare una password specifica per questo file (separata dalla tua password principale).

1Password, invece, non offre un meccanismo specifico per trasferire il tuo account agli eredi. Il piano per nuclei familiari semplifica la condivisione di informazioni riservate con altre persone appositamente scelte.

Per invitare le persone nei tuoi vault, che ospitano dati e accessi personali, vai alla barra laterale e fai clic su Vault – Condividi Vault, quindi inserisci l’indirizzo e-mail o il nome di un membro della famiglia nuovo o esistente. Ripeti finché non hai inserito tutte le persone desiderate. Le nuove aggiunte devono accettare il loro invito ed essere confermate prima di ottenere l’accesso.

Questo è solo un piccolo assaggio: sul mercato esistono svariati password manager che, a grandi linee, offrono però opzioni simili.

Gestione account Facebook

La questione social e morte può risultare molto delicata. Per alcuni familiari, può essere fastidioso che un profilo Facebook resti visibile anche dopo la morte di un familiare.

In caso contrario, esiste un modo per rendere il profilo commemorativo, mantenendolo online una presenza in ricordo del defunto. In questo caso, un familiare o un utente vicino alla persona scomparsa prendono il controllo dello stesso, potendo gestire in tutto e per tutto lo stesso.

Per impostare chi controllerà il tuo account una volta che non sarai più in vita, devi andare in Impostazioni – Dettagli personali – Proprietà e controllo dell’account per iniziare. Scegli Commemorazione per selezionare qualcuno che avrà il controllo sull’account. Dopo che quella persona ha segnalato la tua morte, sarà in grado di gestire le richieste di amicizia e le cose che le persone pubblicano sul tuo profilo.

In ogni caso, l’utente non avrà accesso ai tuoi messaggi e non sarà in grado di eliminare amici o inviare richieste.

Instagram

Discorso simile per Instagram, altro social proposto da Meta. Questo, allo stato attuale, non offre direttive pre-morte.

In questo caso sono i familiari che devono richiedere la conservazione o la rimozione dell’account di una persona deceduta. Per richiedere la commemorazione, Instagram richiede una prova della morte, come un collegamento a un necrologio o qualcosa di simile. In ogni caso, ai familiari non vengono fornite le informazioni di accesso per quanto riguarda l’eventuale account commemorativo.

I familiari verificati, d’altra parte, hanno bisogno di una prova di una stretta connessione (tramite certificato di nascita o di morte, o prova che è l’erede) per rimuovere completamente l’account Instagram dello scomparso.

Twitter

Come Instagram, Twitter accetta richieste solo da parenti stretti verificati o persone “autorizzate ad agire per conto dell’eredità”, titoli che richiedono l’invio di dettagli come un documento d’identità personale e una copia del certificato di morte del defunto. Come afferma il centro di assistenza del social network “Questo è un passaggio necessario per prevenire segnalazioni false e/o non autorizzate”. Nessuno, indipendentemente dalla relazione con il defunto, può ottenere l’accesso all’account.

Non è chiaro quanto velocemente Twitter stia rispondendo alle richieste in questi giorni. Nelle scorse settimane, Elon Musk ha dichiarato che Twitter avrebbe eliminato gli account inattivi da diversi anni, ma non sono stati annunciati altri dettagli a riguardo.

In ogni caso, se vuoi semplicemente fare una rapida pulizia del tuo account, ti spieghiamo come cancellare le ricerche salvate su Twitter.

Account Google

Google è preparato per la tua eventuale morte, anche se tu non lo sei. L’opzione nota come Gestione account inattivo ti consente di condividere parti dei tuoi dati o di notificare automaticamente a qualcuno se sei stato “inattivo” per un certo periodo di tempo.

Il lasso temporale è impostabile: 3, 6, 12 o 18 mesi. Al termine di questo periodo, Google invierà un SMS o un’email per avvertire che l’account è inattivo. Puoi impostare fino a 10 persone che, allo scadere di questo tempo, avranno accesso all’indirizzo Gmail, alle posizioni salvate su Maps, foto e altri dati

Gli utenti di Gmail possono anche impostare un messaggio di risposta automatica per far sapere alle persone che non stanno più utilizzando quell’account.

Se tutto ciò sembra una seccatura (o se non ti fidi di nessuno dei tuoi familiari o amici), lascia che Google cancelli la tua esistenza digitale: basta semplicemente aspettare e il sistema andrà a chiudere il tuo account senza lasciarne traccia.

Apple Digital Legacy

Il programma Apple Digital Legacy consente di designare dei contatti Legacy che possono accedere al tuo account in caso di morte.

Chiunque utilizzi iOS 15.2, iPadOS 15.2 e macOS 12.1 o versioni successive, con l’autenticazione a due fattori attivata, può consentire ai contatti fidati di accedere ai dati archiviati in un account Apple, inclusi foto, messaggi, note, file, app e backup del dispositivo.

Nota bene: determinate informazioni, come:

film ;

; musica ;

; libri ;

; abbonamenti acquistati con l’ ID Apple ;

; informazioni di pagamento ;

; password e passkey archiviate in Portachiavi

non sono accessibili ai contatti precedenti.

Su un iPhone o iPad, vai su Impostazioni – [il tuo nome] – Password e sicurezza – Contatto precedente – Aggiungi contatto precedente. Su Mac, fai clic sul menu Apple e seleziona Preferenze di Sistema – ID Apple – Password e sicurezza – Contatto legacy – Aggiungi contatto legacy.

Scegli qualcuno dal tuo gruppo di condivisione familiare se lo hai configurato o seleziona Scegli qualcun altro per scegliere qualcuno dai tuoi contatti utilizzando il suo numero di telefono o indirizzo e-mail.

Questo produrrà una chiave di accesso che condividerai con il tuo contatto legacy. Avranno bisogno di quella chiave di accesso e del tuo certificato di morte per richiedere l’accesso dopo la tua morte, impostare un ID Apple di contatto legacy e accedere ai tuoi dati.

Per i contatti legacy con dispositivi Apple più recenti, puoi inviare una copia della chiave di accesso tramite Messaggi e verrà archiviata nelle impostazioni dell’ID Apple. Se non hanno un dispositivo Apple, dovrai inviare loro un PDF, uno screenshot o stamparlo.

Condivisione dei metodi di autenticazione a più fattori

Hai seguito il consiglio di impostare l’autenticazione a più fattori (MFA) dove possibile, puoi rendere più difficile per chiunque hackerare i tuoi account. Uno dei rovesci della medaglia di questa tecnica è che, quando lascerai questo mondo, gli account così protetti potrebbero essere difficili da raggiungere da parte dei tuoi familiari.

Da un lato, questo blocco è una garanzia lato sicurezza. Da un altro punto di vista, però, la gestione dopo la tua dipartita può essere più difficile. Risparmia ai tuoi cari qualche seccatura generando codici di backup MFA e salvandoli in modo sicuro.

Inoltre, non è una cattiva idea fare un elenco dei metodi MFA che utilizzi (SMS, app di autenticazione, chiavi di sicurezza) e condividere i passcode del dispositivo con una persona di fiducia.

Il tuo testamento digitale

Il Web è in continua evoluzione e, sotto questo punto di vista, dovresti preoccuparti della tua presenza online, anche quando non ci sarai più materialmente. Sotto questo punto di vista, poi, tutto assume un valore ancora più concreto se hai un wallet per criptovalute o qualcosa di prezioso collegato in modo diretto al contesto digitale.

Non lasciare il destino della tua esistenza online ai capricci del caso: affidando eventuali chiavi di recupero o sistemi simili a familiari di fiducia, puoi evitare problemi di qualunque tipo.