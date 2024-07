Telefoni trasparenti: migliori modelli e prezzi

Più o meno quindici anni fa sul mercato si diffuse un’idea piuttosto fantascientifica e molto attraente: la possibilità di poter utilizzare dei telefoni trasparenti, componenti discreti e quasi invisibili che potessero comunque essere sufficientemente funzionali da poter essere fruiti per lavoro o tempo libero.

I modelli di telefoni trasparenti

Con queste ambizioni, ben tre lustri fa, fu annunciato l'LG GD900 Crystal, un telefono slider con uno schermo touchscreen da 3” e, soprattutto, una tastiera trasparente. La keyboard non aveva infatti tasti veri e propri, ma era più che altro un touchscreen senza schermo: solo un vetro trasparente con illuminazione bianca, fredda, e uno strato touch capacitivo.

Le prime immagini di quel dispositivo erano effettivamente tratte da ipotetici scenari futuri. In particolare, l'effetto funzionava molto di più al buio, quando il bagliore della tastiera la faceva sembrare un cristallo. Come probabilmente stai già immaginando – considerato che del GD900 Crystal non si parla, il tutto si è tradotto in un nulla di fatto, anche perché con un display da soli 3”, il pollice copriva la maggior parte del contenuto durante lo scorrimento.

Qualche mese dopo il Crystal arrivò il Sony Ericsson Xperia Pureness. Nonostante il nome, non si trattava di uno smartphone, ma aveva pur sempre un elemento attrattivo che lo fa ben ricondurre in questo breve focus: un display trasparente.

Anche in questo caso, però, non si trattava certamente di un’idea di successo. Il display era infatti effettivamente trasparente, ma si trattava di un minuscolo pannello monocromatico da 1,8” ed era nella sostanza difficile da usare e privo di qualsiasi funzionalità intelligente. Per intenderci, non c’era nemmeno una fotocamera. Eppure, si trattava di un telefono premium dal costo di mercato di ben 600 euro, che veniva offerto con un servizio concierge simile a quello dei telefoni Vertu.

Circa un anno dopo arrivò sul mercato il Lenovo S800, un modello simile all'Xperia, con un display trasparente su una tastiera tradizionale, ma più grande, con i suoi 2,4” monocromatici.

Insomma, il mercato dei telefonini trasparenti non è stato particolarmente prolifico, eppure realizzare un display trasparente non è poi così difficile: in effetti, gli LCD sono essi stessi naturalmente trasparenti, considerato che basta rimuovere la retroilluminazione per vedere attraverso di essi. Anche gli OLED sono trasparenti: è così che peraltro funzionano i lettori di impronte digitali e le fotocamere sotto il display. Lo stesso dicasi, per intenderci, anche per il touch capacitivo.

Naturalmente, questo non significa che non ci siano problemi (altrimenti avremmo avuto una carrellata di successi commerciali!). La scheda madre e la batteria non sono per esempio componenti che finora è stato possibile rendere trasparenti e proprio per questo motivo LG e Sony Ericsson hanno limitato la finestra trasparente a una sezione del telefono, allontanando i componenti opachi.

C'è anche un altro problema: un display trasparente è difficile da leggere, a meno che non si metta uno sfondo chiaro dietro di esso che, però, vanificherebbe il suo scopo. Forse un vetro oscurabile, come quello del Concept One di OnePlus, potrebbe fornire uno sfondo opaco quando necessario, per poi diventare trasparente in modo automatico o semiautomatico.

I prezzi dei telefoni trasparenti

Considerato che non esistono vere e proprie soluzioni in commercio di telefoni trasparenti, tutto ciò che possiamo fare è ipotizzare quali potrebbero essere i loro valori di mercato.

Trattandosi di potenziali top di gamma, è difficile immaginare che un telefono trasparente non possa finire sul mercato con valori superiori a 1.000 euro.