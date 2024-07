Tablet Android rugged: vantaggi, modelli e prezzi

I tablet Android rugged costituiscono una nicchia piuttosto interessante nel mondo dei dispositivi portatili: chiamati comunemente anche con il nome di tablet Android robusti, si tratta di device che sono stati progettati per resistere a condizioni ambientali estreme e a un uso intensivo.

Insomma, i tablet Android rugged sono realizzati con materiali resistenti e dispongono di protezioni contro cadute, urti, acqua, polvere e temperature estreme, rendendoli così ideali all’utilizzo sotto la pioggia, al freddo, in un ambiente polveroso e tanto altro ancora.

Ma per quale motivo scegliere un tablet Android rugged invece di uno normale? La maggiore resistenza costituisce l’unico elemento che ci permette di distinguere i tablet rugged da quelli ordinari?

Abbiamo cercato di riassumere tutto quello che bisogna sapere in questa guida ai tablet Android rugged che ti consigliamo di leggere fino alla fine per arrivare a individuare il tablet giusto per te e per le tue esigenze di lavoro o di tempo libero!

Perché scegliere un tablet Android rugged: tutti i vantaggi

Come dovrebbe già essere intuibile a questo punto della lettura della nostra guida, esistono diverse ragioni per cui un tablet Android rugged potrebbe essere la scelta giusta per te.

Il primo motivo è quello su cui ci siamo soffermati più a lungo, la resistenza. Se dunque lavori in un ambiente impegnativo, come un cantiere o un magazzino, o magari lavori all’aria aperta in terreni impervi, hai probabilmente bisogno di un dispositivo in grado di resistere a cadute, urti, polvere e getti d'acqua. Ebbene, i tablet rugged sono progettati per sopportare tutto questo e altro ancora.

Come anticipato, però, non è questa l’unica caratteristica del tablet Android rugged. Una delle più apprezzate è infatti la durata della batteria, con i tablet rugged che in genere hanno batterie più grandi e durature rispetto ai tablet standard, rendendoli così ideali per l'uso in movimento per lunghi periodi di tempo.

Può infatti ben capitare che l’utilizzatore di questi tablet abbia intenzione di fruirne in luoghi aperti e impervi, in cui non è possibile ottenere un immediato accesso a fonti di ricarica energetica. Una maggiore durata della batteria permetterà invece di acquisire un ulteriore vantaggio durante tutto l’arco della giornata, e non solo.

Un terzo criterio che ben caratterizza l’offerta dei tablet Android rugged rispetto alla concorrenza è data poi dalla sicurezza: non è certamente un caso che i tablet rugged spesso dispongano di funzioni di sicurezza avanzate, come la scansione delle impronte digitali e il riconoscimento facciale, che li rendono ideali per l'uso in ambienti sensibili.

Infine, ricordiamo come i tablet Android rugged abbiano di norma processori più potenti della media e un’ampia memoria, rendendoli così in grado di gestire anche le applicazioni più impegnative.

Come scegliere il migliore tablet Android rugged

Quando si sceglie un tablet Android rugged, è bene considerare una serie di fattori che non possono che impattare in modo decisivo sull’individuazione del dispositivo più adatto alle proprie esigenze:

resistenza : quale livello di resistenza ti serve? Hai bisogno di un tablet resistente alle cadute da 1 metro o da 2 metri? Hai bisogno di un tablet impermeabile o resistente alla polvere?

: quale livello di resistenza ti serve? Hai bisogno di un tablet resistente alle cadute da 1 metro o da 2 metri? Hai bisogno di un tablet impermeabile o resistente alla polvere? durata della batteria : quanto tempo deve durare la batteria del tuo tablet? Hai bisogno di un tablet che duri un giorno intero o più?

: quanto tempo deve durare la batteria del tuo tablet? Hai bisogno di un tablet che duri un giorno intero o più? sicurezza : quali funzioni di sicurezza ti servono? Hai bisogno di un tablet con la scansione delle impronte digitali o il riconoscimento facciale?

: quali funzioni di sicurezza ti servono? Hai bisogno di un tablet con la scansione delle impronte digitali o il riconoscimento facciale? prestazioni : quali applicazioni utilizzerai sul tuo tablet? Hai bisogno di un tablet con un processore potente e molta memoria?

: quali applicazioni utilizzerai sul tuo tablet? Hai bisogno di un tablet con un processore potente e molta memoria? prezzo: quanto sei disposto a spendere per un tablet rugged? I prezzi possono variare da meno di 200 euro a oltre 1.500 euro!

I migliori tablet Android rugged sul mercato

Negli anni sul mercato si sono diffusi ottimi tablet Android rugged e alcuni di questi sono disponibili su Amazon a condizioni davvero interessanti.

Un esempio è il tablet HOTWAV R7, con:

batteria a lunga durata da 15600 mAh in grado di durare fino a 37 giorni in standby, 20 ore di ascolto musica, 18 ore di gioco o video chiamate;

certificato IP68 (impermeabile fino a 1,5 metri) e IP69K (protezione contro le cadute) e standard militare MIL-STD-810H;

tablet 10,1” con aggiornamento Corning Gorilla Glass;

12GB RAM (6GB virtuali) + 256GB ROM, SD espansa a 1 TB;

4G Dual SIM 5G Wi-Fi+ da -40 ℃ a 70 ℃ per ambienti estremi. HOTWAV R7 Rugged Tablet 10.1 pollici, 15600mAh 12GB+256GB (TF 2TB) Android 13 Tablets Robusto...

Una buona alternativa è l’OUKITEL RT3, tablet dotato di:

La terza alternativa che proponiamo è il tablet UMIDIGI 2024, altro rugged Android con:

tablet 11 pollici robusto leggero;

16Gb RAM+128Go ROM TF 2To+Octa-Core;

dual 16MP Fotocamera + sblocco facciale;

batteria da 10.000 mAh con sistema di ricarica rapida a 20 W. UMIDIGI 2024 Nuovo Rugged Android Tablet 11" più Leggero di altri,Schermo 2K 16GB+128GB(TF...

Concludiamo infine con il CUBLOT TAB KingKong, tablet Android rugged con: