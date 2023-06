Desktop con sfondo nero su Windows: come risolvere

Questo problema, sebbene possa sembrare solo un inconveniente estetico, può effettivamente influire sulla produttività e causare perdite di tempo. Se ti sei imbattuto in questo problema, saprai quanto sia frustrante vedere il tuo sfondo del desktop cambiare in modo casuale in uno sfondo nero. Fortunatamente, in questa guida esploreremo le cause di questo problema e ti forniremo soluzioni efficaci per risolvere una volta per tutte. Leggi questa guida per scoprire come risolvere il problema dello sfondo nero desktop su Windows.

Come risolvere lo sfondo nero desktop in Windows

Se il tuo sistema visualizza una schermata nera sul desktop invece dell’immagine di sfondo scelta, è probabile che uno o più fattori contribuiscano a questo problema, inclusi driver obsoleti e file di sistema corrotti. Prima di procedere con le soluzioni specifiche delineate in questa guida, ti invitiamo a verificare alcune cose sul tuo sistema. Innanzitutto, è necessario verificare se i driver dello schermo sono aggiornati.

Questi driver funzionano comunicando con la scheda grafica per visualizzare le immagini dopo aver tradotto i dati. Se per qualsiasi motivo diventano corrotti o obsoleti, ciò influirà sulla loro funzionalità, portando a problemi come lo sfondo nero casuale che stai vedendo. In secondo luogo, esegui le scansioni SFC e DISM sul tuo PC. Entrambe queste utilità possono essere utilizzate tramite il prompt dei comandi.

Funzionano scansionando i file di sistema alla ricerca di potenziali errori e sostituendo eventuali componenti difettosi con le loro controparti più sane. Se queste semplici correzioni non ti aiutano a sbarazzarti dello sfondo nero desktop, procedi con quelle elencate di seguito. Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite per risolvere il problema del tuo sistema.

Modifica le impostazioni di Windows 10

Le impostazioni di visualizzazione predefinite di Windows gestiscono lo sfondo del desktop e possono variare leggermente, a seconda della versione del sistema operativo in uso. È importante assicurarsi che siano configurati correttamente. Se stai riscontrando il problema dello sfondo nero in Windows 10, la prima cosa da fare è verificare che l’impostazione “Mostra immagine di sfondo del desktop” sia abilitata.

Questa impostazione è abilitata per impostazione predefinita, ma potresti averla disattivata accidentalmente. Per verificarla, premi Windows+I per aprire l’app Impostazioni, quindi vai su “Facilità di accesso“, e poi su “Display“. Scorri verso il basso nel riquadro di destra e attiva l’opzione “Mostra immagine di sfondo del desktop“. Riavvia il computer e controlla se il problema è stato risolto.

Modifica le impostazioni di Windows 11

Windows 11 offre quattro tipi di sfondo del desktop: Immagine, Tinta unita, Presentazione e Spotlight di Windows. Se stai riscontrando problemi con lo sfondo nero desktop, puoi provare a impostare il tipo di sfondo su Immagine e verificare se questo risolve il problema. Per fare ciò, premi i tasti Windows+I per aprire l’app Impostazioni, quindi vai su “Personalizzazione” e poi su “Sfondo“.

Vai alla sezione “Personalizza il tuo sfondo” ed espandi il menu a discesa. Seleziona “Immagine“. Puoi quindi impostare un nuovo sfondo del desktop e verificare se l’errore è stato risolto.

Come impostare manualmente lo sfondo del Desktop

Per sovrascrivere eventuali file di sistema danneggiati o mancanti che potrebbero aver causato la visualizzazione di uno sfondo nero sul desktop, puoi provare a impostare lo sfondo manualmente. Apri Esplora file e vai alla posizione dell’immagine che desideri impostare come sfondo. Fai clic con il tasto destro sull’immagine e scegli “Imposta come sfondo del desktop” dal menu contestuale. In questo modo, l’immagine verrà impostata come sfondo del desktop e potrebbe aiutare a risolvere il problema dello sfondo nero.

Come riavviare Esplora file

L’utilità Esplora file è responsabile della gestione dell’interfaccia utente di Windows, inclusi i file di immagine di sfondo. Se un bug temporaneo o un problema tecnico sta interessando Esplora file, l’utilità potrebbe smettere di funzionare, causando problemi come lo sfondo nero desktop. In questo caso, è possibile risolvere il problema riavviando Esplora file. Per fare ciò, premi contemporaneamente i tasti Ctrl+Shift+Esc per aprire Task Manager.

Fai clic sulle opzioni “Ulteriori dettagli” in basso. Individua Esplora risorse nell’elenco e fai clic destro su di esso. Scegli “Riavvia” dal menu contestuale. Una volta riavviato il processo, chiudi la finestra Task Manager e verifica se il problema è stato risolto.

Conclusioni

In conclusione, ci sono diverse soluzioni disponibili per risolvere il problema dello sfondo nero desktop di Windows. In primo luogo, è importante verificare se i driver dello schermo sono aggiornati e se i file di sistema sono integri eseguendo le scansioni SFC e DISM. Bisogna controllare se l’impostazione “Mostra immagine di sfondo del desktop” se è abilitata e impostare manualmente lo sfondo del desktop per sovrascrivere eventuali file di sistema danneggiati o mancanti.

Se queste soluzioni non risolvono il problema, è possibile provare a impostare il tipo di sfondo su Immagine o riavviare Esplora file tramite Task Manager. È importante seguire attentamente le istruzioni fornite per ogni soluzione e verificare se il problema è stato risolto dopo aver applicato la soluzione.

In generale, la maggior parte dei problemi relativi allo sfondo del desktop di Windows può essere risolta facilmente seguendo le soluzioni precedentemente consigliate.