Scrivanie e cassetti in ordine con i cavi magnetici di Magtame

Onestamente non perdo mai tempo a recensire dei cavi, sono bene o male tutti uguali. A fare la differenza sono solamente velocità di trasferimento, capacità di ricarica e qualità del cavo, informazioni che possono essere facilmente reperite dalla confezione del prodotto o dalla pagina di un e-commerce.

Ho però accettato di scrivere due righe sui cavi di Magtame colpito dal fatto che, grazie alla struttura magnetica, permettono di essere tenuti sempre in ordine evitando inutili grovigli sulle scrivanie e dentro ai cassetti.

Da qualche giorno sto usando per caricare il mio iPhone O-Magcable 2.0 e per collegare il mio Macbook all monitor con dock usb-c il cavo C-MagCable 60W. Devo ammettere che la qualità costruttiva dei cavi è eccellente sia per quanto riguarda la struttura telata in nylon, che trasmette un ottimo feeling al tocco ed un soddisfacente senso di robustezza, che per i connettori USB-C, con questi ultimi davvero ben fatti e con al loro interno un chip ed una resistenza che evitano sbalzi e sovraccarichi di corrente. Oltretutto i cavi sono realizzati con materiali non infiammabili e sopportano fino a 30 kg di trazione, quindi è davvero difficile romperli.

Entrambi i modelli di cavo che ho utilizzato supportano la ricarica a 60W, perfetta quindi per la ricarica veloce degli smartphone ma anche per ricaricare notebook ed accessori in tempi rapidi, ed il trasferimento dati fino a 480 Mbps.

Il vero punto di forza però è la tecnologia magnetica incorporata nella struttura dei cavi che permette di avvolgere, piegare e riordinare i cavi in pochi secondi rendendo il cavo bello da vedere ed aiutandoci a tenere in ordine cassetti, scrivanie, porta oggetti e postazioni di lavoro.

Ho molto apprezzato sia la qualità dei cavi che la loro “parte magnetica” che ha sicuramente soddisfatto un maniaco dell’ordine come me. Li trovate in vendita sul sito del produttore ed anche su Amazon a circa 15/20 euro, un prezzo di in linea con quello di altri cavi di buona qualità, ma vale sicuramente la pena di scegliere questi cavi USB-C viste le funzionalità.

Foto dei cavi