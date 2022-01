Schermo rosa (o viola), il bug tormenta gli iPhone 13: cosa fa Apple?

Gli iPhone 13 hanno impressionato sotto tutti i punti di vista e non è certo un caso se l’ultima serie di “melafonini” continua ad essere molto venduta e apprezzata anche dopo 4 mesi dalla sua presentazione ufficiale. Tuttavia non manca qualche problema, a cominciare da una fastidiosa situazione che riguarda lo schermo di questi telefoni.

Come segnalato da molti possessori di iPhone 13, infatti, i display sui modelli interessati diventa rosa o viola e rende i device praticamente inutilizzabili.

I post nell’Apple Communities Forum relativi a questo problema (come riportato anche da 9to5Mac) sono cominciati a comparire lo scorso ottobre, quando un utente di nome DPigar ha fatto presente che lo schermo del suo iPhone 13 Pro, acquistato da appena due giorni, diventava “rosa per alcuni secondi” rendendolo di fatto inutilizzabile.

Quel messaggio è stato seguito da quello di un altro utente che denunciava lo stesso problema con il suo iPhone 13 Pro. Molto probabilmente Apple si è mossa per sostituire questi telefoni malfunzionanti, dato che un post della società aggiunto ad entrambi i messaggi riportava che la criticità era stata risolta con la sostituzione del dispositivo.

Ma il problema è che molti altri utenti di iPhone 13 si sono lamentati di questo “bug” e non tutti hanno avuto la fortuna di ottenere la sostituzione da parte del colosso di Cupertino. Ma da cosa può dipendere questo malfunzionamento?

Stando a quanto affermato dalla “Mela”, la causa dello schermo rosa o viola sarebbe una scheda madre difettosa, ed è per questo che la società californiana promette una “sostituzione del sistema posteriore”, ovvero una sostituzione che riguarderebbe soltanto le parti ritenute difettose. Chiaramente si tratta di una decisione che alimenta non poche polemiche, dato che gli utenti, dopo aver speso centinaia e centinaia di euro per l’iPhone 13, si ritrovano con quello che è stato già definito “un telefono Frankenstein”.

iPhone 13 e schermo viola, Apple: “Installare l’aggiornamento”

Dato che l’ultima lamentela sullo schermo rosa o viola risale allo scorso 16 gennaio, tutto lascia pensare che la criticità sia ancora ben presente su diversi iPhone 13. Poiché la maggior parte dei problemi relativi a questo bug si sono verificati in Cina, MyDrivers ha notato che Apple ha rilasciato una dichiarazione su Weibo lo scorso fine settimana in cui veniva specificato che dalle indagini non erano emersi “problemi rilevanti nell’hardware dei dispositivi”, in quanto questa situazione “si verifica quando il sistema è bloccato.”

Anche per questo la società del CEO Tim Cook consiglia agli utenti di eseguire il backup dei propri dati, aderire al programma software iOS Beta e installare l’ultimo aggiornamento beta di iOS 15.3, anche se nell’elenco delle modifiche dell’ultima versione beta di iOS 15.3 non viene affatto riportata una correzione relativa al bug dello schermo rosa. La speranza è che Apple trovi una soluzione definitiva al problema o quantomeno sostituisca i modelli interessati.

Fonte Phone Arena