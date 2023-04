Come sbloccare un iPhone senza codice di sblocco e password

Può capitare a tutti di dimenticare il codice per sbloccare l’iPhone, basta un attimo di distrazione e ci si ritrova di fatto impossibilitati ad accedere al proprio telefono. Questo problema è ulteriormente aggravato dal fatto che il codice non può essere rimosso neanche attraverso un reset del dispositivo, diventa quindi davvero difficile poter riaccedere nuovamente al proprio smartphone.

In questi casi l’unica soluzione per sbloccare un iPhone senza conoscere il codice di sblocco è quello di utilizzare dei programmi appositi che vanno a forzare questo blocco in modo da permetterci di rientrare in possesso del nostro smartphone. Sul mercato ne esistono alcuni, il migliore programma per sbloccare un iPhone senza conoscere il PIN di sblocco è sicuramente Tenorshare 4uKey.

Ho utilizzato Tenorshare 4uKey nella sua versione completa e sono rimasto colpito dalla semplicità di funzionamento e dalla sua velocità, in una manciata di minuti si riesce a risolvere il problema del codice di sblocco dimenticato di iPhone. Oltre a questo offre funzionalità interessanti che ci consentono di fare molto altro. Naturalmente questo software va utilizzato solo per sistemare il proprio iPhone e non è pensato per sbloccare iPhone trovati o di terzi.

Sbloccare iPhone con codice dimenticato

Provare ad accedere ad un iPhone senza sapere il codice di sblocco è praticamente impossibile, soprattutto tenendo conto del fatto che dopo vari tentativi sbagliati deve passare del tempo fra un tentativo e l’altro, e questo tempo aumenta proporzionalmente al numero di errori.

In questo caso può venire in aiuto il software Tenorshare 4uKey disponibile sia per Windows che per Mac. Quest’app, scaricabile dal sito ufficiale, è davvero semplice da utilizzare e molto intuitiva. Una volta completata l’installazione ci troviamo di fronte ad una UI pulita e capace di guidarci facilmente nelle operazioni di sblocco di iPhone.

Per procedere con la rimozione del codice basta seguire i passaggi a schermo. Il primo step è quello di andare a spegnere l’iPhone riavviandolo successivamente in modalità DFU (modalità di recupero). L’app ci guiderà in questa operazione ed avremo chiare indicazioni su come procedere per i diversi modelli di iPhone, con TouchID o FaceID.

Una volta avviato l’iPhone in DFU sarà sufficiente collegare il cavo e seguire la procedura a schermo. Di fatto Tenorshare 4uKey andrà a scaricare un apposito firmware per iPhone e successivamente ad effettuare delle operazioni sullo smartphone. Il programma svolge in autonomia tutti i passaggi e quindi non è necessaria nessuna competenza e l’operazione diventa alla portata di tutti, anche dei meno esperti.

Al termine delle operazioni, iPhone verrà riavviato e lo ritroveremo completamente formattato, ma con il codice di sblocco rimosso. Arrivati a questo punto sarà sufficiente riconfigurare il proprio iPhone come se fosse nuovo, dovremo quindi scegliere la lingua, aggiungere l’AppleID utilizzato in precedenza ed un nuovo passcode. Durante la configurazione possiamo anche decidere di ripristinare un backup da iCloud o da iTunes in modo tale da recuperare tutti i dati che avevamo precedentemente salvato e per non perdere niente.

La procedura è davvero molto semplice da seguire, ma in caso di bisogno è possibile anche seguire l’ottima guida completa presente sul sito ufficiale di Tenorshare.

Le altre funzionalità

Tenorshare 4uKey non si limita a sbloccare i nostri iPhone ma offre molte altre funzionalità secondarie che possono tornare molto utili in diverse occasioni. Grazie a questo programma possiamo bypassare la schermata di accesso MD per aggirare il problema dell’FRP, rimuovere il tempo di attesa prima di tentare un nuovo tentativo di sblocco, disattivare la funziona “Trova il mio iPhone”, riparare iTunes in caso di problemi di funzionamento o collegamento e rimuovere l’ID Apple in modo da usare un iPhone scollegato dall’account principale.

Conclusioni e offerte

Tenorshare 4uKey è scaricabile gratuitamente ma per eseguire le operazioni di sblocco è necessario andare ad acquistare una delle versioni a pagamento che prevedono differenti durate ed un numero progressivo di dispositivi sbloccabili. Il prezzo è davvero molto interessante, molto più economico di un intervento in Apple Store o in negozio specializzato.

I motivi per provare Tenorshare 4uKey sono davvero tanti e legati ai vantaggi che questo software può portare e per il gran numero di problemi che può aiutarci a risolvere. Di fatto con questo programma riusciamo a sbloccare un iPhone quando abbiamo scordato il PIN o codice di sblocco, riusciamo quindi a rientrare in controllo del nostro telefono senza problemi. A questa funzione principale poi si aggiungono tante altre possibilità come quella del tempo di sblocco, di rimuovere l’Apple ID che può tornare utile in casi di blocco o ban dell’ID stesso e di bypassare l’MDM. Un programma che ogni utente Apple dovrebbe installare sul proprio PC o Mac in modo da essere sempre pronto ad ogni intervento di emergenza sul proprio iPhone.

In occasione delle feste di Pasqua è iniziata una promozione molto interessante che mette a disposizione sconti, regali e prodotti in omaggio.

Immagini e screenshot di Tenorshare 4uKey