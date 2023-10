Samsung sta pensando a un foldable molto più economico

Come sanno bene gli appassionati di smartphone ormai Huawei ha perso molta della sua potenza passata al di fuori della Cina. Tuttavia, almeno in patria, l’azienda rimane il marchio di telefoni più popolare ed è in lotta con Apple per il primato nelle vendite. Il colosso di Shenzhen, infatti, cerca sempre di venire incontro alla clientela con soluzioni innovative a basso costo.

Una nuova voce suggerisce che Huawei voglia rilasciare un nuovo telefono pieghevole simile al Pocket S: dovrebbe chiamarsi Pocket P e potrebbe vedere la luce nel 2024. Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è che costerà molto meno rispetto al predecessore.

Una mossa, quella di Huawei, che ha evidentemente convinto Samsung: secondo le recenti indiscrezioni pare proprio che il colosso di Seul abbia in mente piani simili per la sua futura serie di telefoni pieghevoli. Secondo quanto trapelato su X – la piattaforma precedentemente nota come Twitter – Samsung vuole seguire l’esempio di Huawei e lanciare un pieghevole a un prezzo più basso.

La voce non spiazza troppo i fan di Samsung, dato che l’idea di un telefono Galaxy pieghevole più orientato al budget non è del tutto nuova. Samsung prevede di vendere 20 milioni di telefoni pieghevoli nel 2024, pertanto è ipotizzabile che l’azienda sudcoreana voglia espandere la sua serie di telefoni pieghevoli con l’aggiunta di un modello più economico.

Resta da capire se questo presunto pieghevole più economico farà parte della famiglia di dispositivi Fan Edition, che sta aumentando molto la sua popolarità. Samsung ha ampliato la sua serie FE non molto tempo fa con il rilascio del Galaxy S23 FE, due nuovi tablet Fan Edition e il suo primo paio di auricolari wireless con marchio FE. Aggiungere un telefono Flip pieghevole più economico a questa serie contribuirebbe a renderla ancora più interessante.

Tuttavia bisognerà capire se un prezzo più basso si tradurrà anche in qualche rinuncia. Resta difficile, infatti, immaginare un Galaxy Z Flip che scenda a compromessi troppo pesanti: un foldable di questo livello, infatti, non può rompersi facilmente, non può non essere resistente all’acqua, non può avere prestazioni scarse e non può avere un’autonomia insufficiente. Tuttavia Samsung sa sempre come sorprendere la clientela: vedremo se saprà farlo anche stavolta.