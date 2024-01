Samsung, il nuovo concept rinnova il famoso pieghevole

Samsung sta esponendo un fantastico concept phone al Consumer Electronics Show (CES) chiamato concept device “Flex in & Out Flip”. In questo concept, infatti, il display può essere aperto e chiuso e si piega anche all’indietro in modo da poterlo utilizzare anche quando è chiuso. Il display misura 6,7 pollici, proprio come il Galaxy Z Flip 5: quando è piegato all’indietro, un lato del display è più grande dell’altro per evitare che le fotocamere restino bloccate.

Secondo CNET, il lato del display con spazio extra ne ha a sufficienza per mostrare alcune icone nel menu delle impostazioni rapide, il tempo e la percentuale di durata rimanente della batteria e i controlli di riproduzione multimediale. Anche se queste novità potrebbero rappresentare un aggiornamento molto interessante per la serie Galaxy Z Flip, Samsung non sembra avere troppa fretta di introdurle su quello che è comunque il telefono pieghevole più popolare al mondo.

Il colosso di Seul potrebbe essere molto più interessato ad accelerare lo sviluppo del concept “Flex in & Out” per l’altro suo foldable. L’estate scorsa Samsung Display ha pubblicato un video che mostrava un concept simile per il suo telefono pieghevole ‘a libro’. È un breve filmato ma quello che mostra è un modello tipo Galaxy Z Fold che ha la capacità di chiudersi a libro, ma anche di chiudersi piegando lo schermo all’indietro permettendo di vedere metà del display interno mentre diventa uno schermo esterno .

Tenendo presente che gli utenti si stanno già lamentando del fatto che Samsung non ha apportato alcuna modifica al design del Galaxy Z Fold 5, è molto probabile che la società sudcoreana farà in modo che il lavoro su questo concept prenda piede. D’altronde proprio le critiche degli utenti hanno portato Samsung a introdurre dei miglioramenti significativi sul Galaxy Z Flip 5: basti pensare al notevole aumento delle dimensioni e alla capacità del display esterno.

Ci vorranno ancora alcuni anni prima di vedere il concetto “Flex in & Out Flip” applicato da Samsung ad un telefono in vendita sul mercato, ma l’idea già stuzzica moltissimo i fan.