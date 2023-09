Samsung ha pronto un altro rugged: Galaxy Xcover 7 è in arrivo

Il 2023 si sta rivelando un anno estremamente produttivo e soddisfacente per Samsung, che sta riscuotendo grandi consensi non solo per i suoi top di gamma – la serie Galaxy S23 e i due nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 – ma anche per tutti i dispositivi di fascia media che ottengono sempre ottimi riscontri sul mercato.

Proprio in queste ultime ore è giunta la notizia del probabile arrivo di un nuovo dispositivo in un’altra serie molto nota di Samsung. Stiamo parlando della gamma Xcover, nota per i dispositivi ‘rugged’ molto ricercati da coloro che sono alla ricerca di telefoni molto robusti.

È passato più di un anno da quando il Galaxy Xcover6 Pro ha fatto il suo debutto sul mercato, pertanto la probabilità che Samsung presenti un altro rugged nelle prossime due settimane sembra essere alta. La serie è ancora apprezzata dai fan di Samsung, anche se ultimamente non è stata rinnovata con modifiche significative.

Il prossimo capitolo della famiglia Xcover potrebbe chiamarsi Galaxy Xcover 7: il telefono è stato individuato con il numero di modello SM-G556B. Il Galaxy Xcover 7 potrebbe essere una versione rugged del Galaxy A55, anche perché il numero di modello di questo smartphone somiglia molto (SM-A556B, ndr). Il problema è che il Galaxy A55 dovrebbe essere introdotto l’anno prossimo, pertanto al momento non si conoscono le specifiche tecniche di questo prodotto.

Il precedente dispositivo della serie Xcover, vale a dire il Galaxy Xcover6 Pro, è un telefono di fascia media di buon livello, pertanto Samsung avrà certamente difficoltà a migliorare il modello mantenendo lo stesso prezzo. Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più.