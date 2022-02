Samsung Galaxy S22: previsioni sull’andamento dei prezzi

Lo scorso 9 febbraio sono stati presentati al pubblico i tre nuovi smartphone di fascia alta proposti da Samsung.

Stiamo parlando degli attesissimi Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra, già disponibili sul sito di Samsung, che promettono di migliorare le specifiche tecniche della precedente serie Samsung, aggiungendo ai device anche qualche caratteristica dei Galaxy Note.

In questo articolo andremo ad analizzare in maniera sintetica le peculiarità di ogni modello, facendo poi alcune previsioni sui potenziali andamenti dei prezzi nei mesi a venire.

Samsung Galaxy S22

Il nuovo Galaxy S22 si propone come uno smartphone Android di livello elevato, forte di un ampio display da 6,1 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel. Altra caratteristica saliente del prodotto è il modulo 5G, in grado di rendere la navigazione online estremamente veloce.

Il processore è un 2.99 GHz Cortex X2 + 3x 2.49 GHz Cortex A710 + 4x 1.78GHz Cortex A510 con chipset SAMSUNG Exynos 2200. La fotocamera in dotazione è da 50 megapixel: una caratteristica farà la felicità degli amanti della fotografia. Con il nuovo smartphone Samsung infatti, è possibile scattare foto con una risoluzione pari a 8165 x 6124 pixel o di registrare video a 8K.

Nonostante queste specifiche tecniche di tutto rispetto, Galaxy S22 si rivela un dispositivo super sottile, visto che si parla di soli 7,6 millimetri. La RAM disponibile è pari a 8 GB, mentre la memoria per l’archiviazione dati è di 128 o 256 GB. Immancabili ovviamente sono il supporto al Wi-Fi e al sistema GPS.

Prezzo attuale e andamento per il futuro

Per quanto concerne il costo di Samsung Galaxy S22 questo è attualmente disponibile a partire da 879 euro per il formato da 128 GB e 929 euro per quello da 256 GB. Ma quale sarà l’andamento dei prezzi di questo modello nei prossimi mesi?

Il costo di S22, stando alle previsioni fornite dal sito Idealo, dovrebbe dunque avere un calo che lo renderà particolarmente conveniente sul lungo periodo. Dunque, novembre potrebbe considerarsi come il momento ideale per acquistare questo prodotto.

Una delle motivazioni che potrebbero avvalorare questa teoria è l’imminente periodo natalizio. Momento in cui molti brand saranno in febbrile attività nello sfornare e lanciare sul mercato nuovi modelli da proporre come regalo.

Samsung Galaxy S22 Plus

Con Samsung Galaxy S22 Plus si va oltre il modello base, riproponendo in pratica le stesse specifiche tecniche, ma con un display touchscreen ancora più ampio. In questo caso infatti, si parla di ben 6,6 pollici (risoluzione 2340 x 1080 pixel). Si tratta di un mezzo pollice in più che, a livello pratico, può davvero fare la differenza.

A questa caratteristica si aggiungono tutte le specifiche proposte con il modello base. A cambiare, ovviamente, è anche il peso. S22 Plus infatti sfiora i 200 grammi contro i 168 del modello base: un peso maggiore più che comprensibile visto il display più ampio.

Prezzo attuale e andamento per il futuro

Al momento del lancio Galaxy S22 Plus costa 1079 euro nel formato da 128 GB di memoria e 1.129 euro nel formato da 256 GB.

Secondo i dati estrapolati, basandosi sull’andamento della serie S21, si prevede una discesa significativa del prezzo dopo pochi mesi dalla presentazione dei nuovi modelli. La versione base del dispositivo infatti, dovrebbe avere un calo che lo rende particolarmente conveniente da giugno.

Per gli appassionati del settore però è difficile aspettare così tanto. Gli esperti però, prevedono che Galaxy S22 abbia già un calo di circa il 13% rispetto al prezzo di lancio a partire dal mese di marzo.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra rappresenta la vera e propria punta di diamante di questa linea, forte di un touchscreen da 6,8 pollici e risoluzione di 3080 x 1440 pixel.

Rispetto ai precedenti modelli però, anche la fotocamera risulta più prestante. Stiamo parlando di ben 108 megapixel, una caratteristica che permette allo smartphone di scattare foto da 12000 x 9000 pixel e di registrare video in 8K con risoluzione di 7680 x 4320 pixel.

Anche la RAM è incrementata rispetto ai precedenti modelli. Nello specifico, sono disponibili S22 Ultra con 12 o 16 GB. La memoria per l’archiviazione dati, allo stesso modo, varia dai 128 GB a 1 TB.

Prezzo attuale e andamento per il futuro

Come appare piuttosto evidente, questo smartphone viene proposto a un target di clienti che ha a disposizione un budget alquanto elevato. Si parla infatti di un costo che parte dai 1.279 euro (modello con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria) fino ai 1.689 euro (16 GB di RAM e 1 TB di memoria).

Come si evolveranno questi costi sul mercato? Ancora una volta è un grafico a venirci incontro con le relative previsioni.

Sempre in virtù delle previsioni, possiamo provare a prevedere quando sarà più conveniente acquistare questo dispositivo. Stando ai dati raccolti (mostrati nel sottostante grafico), il Galaxy S22 richiederà un’attesa minore rispetto al modello base per essere comprato a un prezzo ribassato.

Numeri alla mano, il mese di agosto potrebbe risultare il momento migliore per l’acquisto e ritrovarsi l’ ambito smartphone Samsung tra le mani.