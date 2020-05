Samsung Galaxy A21s ufficiale: ecco specifiche, immagini e prezzi

Il Samsung Galaxy A21s è stato finalmente lanciato dopo numerose indiscrezioni. Lo smartphone arriva nel mercato con importanti aggiornamenti rispetto al Galaxy A20s. Il Samsung Galaxy A2s1 presenta una configurazione quad-camera con sensore principale da 48 MP e nuove funzionalità della fotocamera per personalizzare gli scatti con elementi grafici, filtri e sticker basati sul riconoscimento facciale. Altre specifiche chiave includono una batteria da 5.000 mAh che risulta, quindi, avere capacità superiore rispetto a quella presente sul Galaxy A20s da 4.000 mAh. Il telefono sarà disponibile nelle opzioni di colore: nero, bianco, blu e rosso.

Samsung Galaxy A21s specifiche

Il Samsung Galaxy A21s sfoggia un display HD + da 6,5 ​​pollici con risoluzione 720 x 1.600 pixel e un foro nell’angolo in alto a sinistra che ospita una fotocamera selfie da 13 MP. Il processore sarà l’Exynos 850, Octa Core 2.0GHz. È presente sia il sensore di riconoscimento facciale sia il sensore di riconoscimento delle impronte digitali nel lato posteriore. Il dispositivo sarà disponibile in tre configurazioni di RAM e di archiviazione: 3 GB + 32 GB, 4 GB + 64 GB, 6 GB + 64 GB. Presente anche uno slot per scheda microSD per ampliare ulteriormente lo spazio di archiviazione. Il Galaxy A21s esegue Android 10 con una skin personalizzata UI 2.0. Le funzionalità di connettività includono: 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS e USB Tipo-C.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Galaxy A21s presenta quattro fotocamere nel lato posteriore: un sensore primario da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Lo smartphone ospita una batteria da 5.000 mAh con funzione di ricarica rapida da 15 W. Il Samsung Galaxy A21s sarà disponibile in Italia a partire dalla metà di giugno al costo di 209,90€.

Fonte Samsung