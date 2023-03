Come ridurre l'uso della batteria di Google Play Services

Google Play Services rappresenta un insieme di servizi di sistema che permettono alle applicazioni Android di accedere a funzionalità come la geolocalizzazione, le notifiche push e la sincronizzazione dei dati in modo uniforme e efficiente. L'utilizzo di queste funzionalità può avere un impatto significativo sulla durata della batteria del dispositivo. In questo articolo, vi forniremo alcuni consigli per risparmiare batteria dalle applicazioni Android che utilizzano i servizi di Google Play.

Google Play Services: perchè consuma così tanto?

Il consumo della batteria di Google Play Services è, in parte, un termine inappropriato, poiché spesso è causato da applicazioni e funzioni esterne che utilizzano funzionalità come la posizione, le metriche, il Wi-Fi, e così via, che sono gestite da Google Play Services. L'utilizzo di queste funzionalità si riflette poi nel consumo della batteria. Ma che cos'è Google Play Services? si tratta di una delle applicazioni più importanti presenti sui dispositivi Android e viene preinstallata in modo predefinito su tutti i dispositivi. Costituisce uno strato di software interposto tra il sistema operativo Android e le applicazioni fornendo agli sviluppatori gli strumenti necessari per creare app efficienti dal punto di vista energetico e che siano in grado di introdurre nuove funzionalità su Android senza dover attendere gli aggiornamenti del sistema operativo.

Questo è particolarmente importante per i dispositivi Android più vecchi, che potrebbero non ricevere più aggiornamenti. Google Play Services alimenta anche molte altre funzionalità indispensabili sui dispositivi Android. Funziona in background e l'utente potrebbe non essere consapevole della sua presenza. Tra queste funzionalità troviamo la possibilità di effettuare l'accesso unico (single sign-in), in modo da non dover effettuare il login ogni volta che si apre un'applicazione, e la scansione di sicurezza per le app di terze parti.

Pertanto, non è consigliabile disattivare il servizio, poiché ciò potrebbe influire sul funzionamento del dispositivo. Iniziamo quindi a rilevare il consumo della batteria di Google Play Services su Android.

Come rilevare il consumo della batteria di Google Play Services

Non è necessario installare un'altra applicazione per rilevare se Google Play Services sta scaricando la batteria del nostro telefono Android. Apri l'app "Impostazioni" sul tuo telefono e seleziona "App". A seconda del modello del tuo telefono, questa voce potrebbe essere ad esempio: "App e notifiche". Tocca "Visualizza tutte le app". Scorri l'elenco fino a trovare "Google Play services" e toccalo. Scorri verso il basso fino alla voce "Utilizzo batteria app" e controlla cosa viene indicato sulla riga sottostante. Da qui, puoi vedere quanta percentuale di batteria è stata utilizzata dall'app.

Se l'utilizzo supera pochi punti percentuali come ad esempio, se supera il dieci percento, significa che il consumo di batteria è troppo elevato e occorre risolvere il problema. Idealmente, dovrebbe essere indicato "Nessun utilizzo della batteria". In alternativa, vai su "Impostazioni", poi su "Batteria" e su "Utilizzo batteria" e verifica quali app stanno consumando la tua batteria. Assicurati che Google Play Services non sia tra queste.

Come trovare la causa dell'eccessivo consumo della batteria

In realtà, il consumo di batteria di Google Play Services non dipende esclusivamente dall'app stessa, ma anche da altre applicazioni che utilizzano le sue funzioni, come l'accesso alla posizione, al Wi-Fi, ai dati e l'esecuzione in background. Quando si nota un consumo anomalo della batteria da parte di Google Play Services, la prima cosa da fare è individuare quali applicazioni sono responsabili di questo consumo.

Come già accennato, è possibile accedere alla sezione "Impostazioni ", "Batteria" e poi su "Utilizzo della batteria" per vedere quali applicazioni stanno consumando più energia. Se non si è sicuri dei dati visualizzati, è possibile consultare un'app di terze parti appositamente progettata per fornire informazioni accurate sul consumo della batteria. Si consiglia di prendere nota delle applicazioni presenti nella lista, in quanto sono le più esose in termini di energia sul dispositivo.

Come vuotare la cache dati di Google Play Services

Un'operazione semplice da provare per risolvere il problema del consumo eccessivo di batteria da parte di Google Play Services è vuotare la cache che potrebbe essere stata riempita di informazioni inutili causando un sovraccarico. Per farlo, bisogna accedere alle impostazioni del dispositivo, quindi selezionare “Applicazioni”, “Visualizza tutte le app” e poi “Google Play Services”. Troviamo l'opzione “Archiviazione e cache” e selezioniamola. Tocchiamo il pulsante “Cancella cache” in alto.

Se il consumo di batteria persiste, un passo più radicale da compiere è la cancellazione dell'archivio di Google Play Services che richiederà di accedere nuovamente al proprio account Google. Successivamente, tocchiamo “Cancella archivio” o “Gestisci dati”. Se si è scelto la seconda opzione, sarà necessario toccare un ulteriore pulsante “Cancella tutti i dati” per completare il processo.

Come disattivare la sincronizzazione automatica

Se hai più di un account collegato a Google Play Services, questo potrebbe spiegare il problema di scaricamento della batteria. Dal momento che Google Play Services deve guardare la tua posizione per nuovi eventi nella tua zona, email, notifiche e altro ancora, continua a funzionare in background. Ciò richiede ancora più memoria. Puoi risolvere questo problema disattivando la sincronizzazione automatica per vari account, come la posta elettronica, il calendario e Drive, nonché per le app di terze parti come WhatsApp.

Il tuo account Google gestisce la sincronizzazione per molte app. Segui i passaggi di seguito per risolvere il problema. Vai su "Impostazioni", "Password e account" poi tocca ogni account per vedere se la sincronizzazione è attivata o disattivata. A seconda del modello del tuo telefono, la sezione che devi cercare potrebbe essere solo "Account". Tocca un account. Se la sincronizzazione è attivata per quell'account, vedrai l'opzione "Sincronizzazione account".

Toccalo per controllare le varie opzioni di sincronizzazione per quell'app. Tocca le levette per disattivare la sincronizzazione per ogni voce. Se la sincronizzazione automatica è molto importante per te per un'app specifica, lasciala accesa e prova a disattivare la sincronizzazione automatica per le app meno importanti.

Come controllare gli eventuali errori di sincronizzazione

Ogni volta che Google Play Services cerca di sincronizzare i dati ma non riesce, si verificano ovviamente degli errori di sincronizzazione. Questi errori possono anche essere la ragione per cui devi caricare il telefono più spesso rispetto al solito. Dai un'occhiata ai tuoi contatti, calendario e account Gmail per vedere se riesci a individuare eventuali errori. Prova a rimuovere eventuali emoji che potresti avere su contatti, poiché Google non le gradisce. Puoi anche provare a rimuovere e riaggiungere gli account per cercare di risolvere questi errori di sincronizzazione. Per farlo, vai su "Impostazioni", "Password e account" e poi "Aggiungi account". Disattivare la connessione dati mobile dalle impostazioni del dispositivo per un breve periodo superiore al minuto può aiutare a risolvere il problema, ma ricordati di riattivarla.

Come disattivare la sincronizzazione della posizione

Ci sono molte applicazioni che richiedono la tua posizione. Il problema è che quando lo fanno, lo chiedono attraverso i servizi di Google Play, che utilizza quindi il tuo GPS per ottenere quell'informazione. Di conseguenza, potresti voler disattivare la condivisione della posizione per determinate applicazioni. Apri un'applicazione che richiede la tua posizione sul tuo telefono. Quindi vai su "Impostazioni ", "Applicazioni", seleziona il nome della App, " Seleziona "Autorizzazioni". Tocca su "Posizione" dall'elenco delle autorizzazioni dell'app. Passa l'opzione a "Non consentire" per aiutarti a ridurre l'uso della batteria dei servizi di Google Play.

Come disinstallare gli aggiornamenti di Google Play Services

Una delle possibili soluzioni al problema del consumo eccessivo di batteria causato da Google Play Services può essere quella di disinstallare gli aggiornamenti del servizio. Infatti, talvolta gli aggiornamenti possono causare malfunzionamenti che portano ad un consumo anomalo di batteria. Per procedere in questo modo, è necessario accedere alle impostazioni del dispositivo, quindi alle applicazioni installate e individuare Google Play Services. Una volta selezionato, si deve toccare l'icona dei tre puntini in alto a destra e poi scegliere l'opzione "Disinstalla aggiornamenti".

Dopodiché, è consigliabile riavviare il telefono per verificare se la situazione si è migliorata. Anche se potrebbe sembrare una soluzione strana, disinstallare gli aggiornamenti di un'applicazione è un'operazione che a volte può essere efficace per risolvere alcuni problemi. Bisogna ricordare che questa operazione può comportare la perdita di alcune funzionalità o l'impossibilità di utilizzare alcune applicazioni, pertanto è opportuno valutare attentamente i pro e i contro di questa scelta.

Come installare una versione precedente di Google Play Services

A volte, la versione più recente di Google Play Services può non funzionare correttamente. Se si riscontra un aumento del consumo della batteria dopo l'aggiornamento di Google Play Services, potrebbe essere necessario tornare a una versione precedente di Google Play Services almeno fino a quando l'ultima versione funziona correttamente. Per tornare a una versione di Google Play Services, bisogna eseguire la procedura consigliata di "Disinstallare gli aggiornamenti", quindi accedere alla sezione di APK Mirror relativa a Google Play Services.

In alternativa, utilizzare uno qualsiasi sito sicuro per scaricare APK. Scorrete verso il basso e toccare una versione di Services che sia una o due versioni precedenti a quella più recente ignorando però le versioni beta. Assicurarsi inoltre di selezionare l'opzione standard di Google Play Services e non quella per Android TV, AR, ecc, è la scelta migliore . Vedrete che ci sono dozzine di varianti. Per scaricare la variante corretta, è necessario conoscere tre cose: l'architettura del SoC del proprio telefono, il DPI dello schermo del proprio telefono e la propria versione di Android.

È possibile trovare la propria versione di Android andando su "Impostazioni", "Informazioni telefono". Per quanto riguarda il DPI dello schermo del proprio telefono, è necessario scaricare un'applicazione di terze parti come DPI Checker. Conoscere questi due dettagli dovrebbe essere sufficiente per selezionare la versione corretta, ma se si vuole essere certi di selezionare quella giusta, bisogna aprire Google sul proprio telefono e cercare le specifiche e verificare se il SoC è a 64 bit (arm64) o 32 bit (armeabi).

La maggior parte delle versioni APK sono compatibili con entrambi. Con queste informazioni, scaricare l'APK corretto per il proprio telefono, concedere al proprio browser l'autorizzazione per scaricarlo se necessario, quindi installarlo.

Conclusioni su come risparmiare la batteria

Google Play Services è un componente fondamentale di Android che gestisce la maggior parte delle funzionalità e dei servizi di Google sul tuo dispositivo. Il suo utilizzo eccessivo della batteria può rappresentare un problema per molti utenti. Fortunatamente, esistono alcune soluzioni che possono aiutare a risparmiare batteria. In primo luogo, è importante controllare le autorizzazioni di localizzazione delle app e disabilitare quelle che non sono necessarie. Questo perché quando le app richiedono la tua posizione, utilizzano il GPS del dispositivo, che richiede molta energia della batteria.

In secondo luogo, è possibile disattivare la sincronizzazione automatica di alcune app, come le email, il calendario e Google Drive. Ciò impedirà a Google Play Services di eseguire in background queste operazioni e ridurrà l'utilizzo della batteria. Gli errori di sincronizzazione possono causare un consumo eccessivo di batteria, quindi è importante controllare periodicamente i tuoi contatti, il calendario e l'account Gmail per verificare la presenza di eventuali problemi.

A volte, gli aggiornamenti possono causare bug che influiscono sull'utilizzo della batteria. Se noti un aumento del consumo di energia dopo l'aggiornamento di Google Play Services, è possibile disinstallare l'aggiornamento o installare una versione precedente di Google Play Services. Infine, è possibile disattivare temporaneamente i dati mobili per ridurre l'utilizzo della batteria. In questo caso, è importante ricordarsi di riattivare la connessione dati in seguito.

Per risparmiare batteria su un dispositivo Android, è possibile disattivare alcune autorizzazioni di localizzazione, disabilitare la sincronizzazione automatica di alcune app, controllare gli errori di sincronizzazione, disinstallare gli aggiornamenti problematici di Google Play Services e disattivare temporaneamente i dati mobili. Seguendo questi consigli, gli utenti possono prolungare la durata della batteria del loro dispositivo e migliorare l'esperienza d'uso complessiva.