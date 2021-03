Come rimuovere o disattivare le estensioni in Firefox

I moderni browser possono essere personalizzati dall’utente tramite l’aggiunta di componenti aggiuntivi, chiamati estensioni o adds-on, che permettono di migliorare l’esperienza d’uso aggiungendo nuove caratteristiche o modificando quelle esistenti.

In particolare in questo articolo parleremo delle estensioni di Mozilla Firefox, ovvero gli adds-on che consentono di aggiungere nuove funzionalità al browser. Tuttavia se non stai utilizzando un’estensione, rimuoverla non solo può accelerare la velocità del browser ma può anche proteggere la tua privacy. Con questa guida, quindi, ti spiegheremo come disabilitare o rimuovere un componente aggiuntivo da Firefox.

Rimuovere o disattivare le estensioni in Firefox: ecco come fare!

Innanzitutto apri Firefox e nella finestra fai clic sul “pulsante dell’hamburger” (tre linee orizzontali) che si trovano in altro a destra. Dal menu che compare seleziona “Componenti aggiuntivi”, a questo punto si aprirà una scheda “Gestione componenti aggiuntivi” dove troverai elencate tutte le estensioni installate.

Se desideri disattivare un’estensione (azione che lascerà il componente aggiuntivo installato ma lo renderà inattivo), sposta l’interruttore accanto ad essa per disattivarlo. Una volta disabilitata, l’estensione si sposterà in un elenco separato delle estensioni “Disattivate” che si trova nella parte inferiore della pagina, sotto l’elenco delle estensioni attive. Se vorrai abilitarla di nuovo in un secondo momento ti basterà cliccare nuovamente sull’interruttore per attivarla e questa si sposterà in automatico nella lista delle estensioni attive.

Se, invece, desideri disattivare e rimuovere completamente un’estensione in Firefox, fai clic sul pulsante con i puntini di sospensione che si trova proprio accanto all’estensione e nel menu che compare seleziona “Rimuovi”. Dopo aver cliccato su “Rimuovi”, vedrai aprirsi una finestra pop-up di conferma che ti chiederà se vuoi davvero rimuovere l’estensione, se ne sei sicuro fai clic su “Rimuovi”. Così, l’estensione verrà disinstallata completamente e se in futuro avrai bisogno di utilizzare di nuovo quella particolare estensione dovrai reinstallarla.

Come rimuovere un’estensione utilizzando la barra degli strumenti

Se la tue estensioni in Firefox hanno un’icona nella barra degli strumenti ricorda che puoi disinstallarle rapidamente facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona e selezionando “Rimuovi estensione” dal menu che si apre. Successivamente, vedrai apparire una finestra che ti chiede la conferma, non dovrai fare altro che cliccare nuovamente sul pulsante “Rimuovi” e l’estensione verrà rimossa completamente da Firefox.

Fonte How To Geek