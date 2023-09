Redmi Note 12, super offerta su Amazon: spendi meno di 200 euro

I prodotti Xiaomi sono tra i più ricercati sul mercato per la loro ottima scheda tecnica, spesso combinata con un prezzo davvero conveniente. Tra i tanti dispositivi del colosso di Pechino che riscuotono un certo consenso tra i fan (e non solo) ci sono sicuramente quelli della serie Redmi Note, senza dubbio tra i più apprezzati per le loro specifiche.

Non a caso uno dei telefoni Xiaomi che ottiene più riscontro in termini di vendite è proprio il Redmi Note 12, uno smartphone davvero di buon livello che proprio in queste ore è protagonista di un’offerta straordinaria.

Sul sito di Amazon, infatti, è possibile acquistare il Redmi Note 12 a un prezzo fortemente scontato. L’offerta comparsa sul sito del colosso dell’e-commerce permette di portarsi a casa questo ottimo device a sole 190 euro, risparmiando così circa 72 euro sul prezzo di partenza. Il modello in questione è quello con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il Redmi Note 12 si presenta con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, mentre la batteria che equipaggia questo smartphone è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 W.

Sul retro del Redmi Note 12 sono posizionate tre fotocamere e il sistema operativo scelto da Xiaomi è Android 13 con personalizzazione MIUI. Infine, il telefono può contare anche su un sensore di impronte digitali e sul chip NFC. Data questa scheda tecnica davvero importante l’offerta che consente di acquistare il prodotto a meno di 200 euro è certamente un affare.