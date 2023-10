Redmi Note 12 Pro 5G, offerta imperdibile: costa solo 239 euro

Tutti coloro che vanno alla ricerca di un telefono di fascia media con ottime caratteristiche tecniche e un prezzo accessibile sanno bene che possono trovare ottime soluzioni tra i prodotti Xiaomi. Il colosso di Pechino riesce sempre a proporre dispositivi mid-range di grande qualità e non è certo un caso se nel corso degli ultimi anni la sua popolarità è aumentata a dismisura.

Tra i telefoni di Xiaomi maggiormente richiesti dagli utenti c’è sicuramente il Redmi Note 12 Pro 5G, uno smartphone che ha ottenuto davvero un grande riscontro sul mercato. La buona notizia di queste ultime ore è che proprio il Redmi Note 12 Pro 5G è in vendita sul sito di Amazon a un prezzo strepitoso, che ha già catturato l’attenzione di molti fan del gigante cinese.

Il Redmi Note 12 Pro 5G viene infatti proposto a 239 euro, un’offerta davvero eccezionale per uno smartphone che viene normalmente venduto intorno ai 300 euro. Uno sconto notevole per uno dei migliori prodotti di fascia media in circolazione.

Dando uno sguardo alle specifiche, infatti, notiamo che il Redmi Note 12 Pro 5G può contare su un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Dimensity 1080 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria che equipaggia questo smartphone è da 5.000 mAh, pertanto l’autonomia non sarà mai un problema per i possessori di questo telefono.

Anche dal punto di vista del comparto foto si può vedere l’ottimo lavoro di Xiaomi, che ha optato per una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP. Lo smartphone è Dual SIM e dispone anche di un sensore di impronte digitali laterale.