Redmi Note 12 Pro 5G, che offerta su Amazon: sconto super!

Tra i migliori smartphone lanciati recentemente sul mercato da Xiaomi c’è sicuramente il Redmi Note 12 Pro 5G, un telefono che ha riscosso davvero moltissimi consensi tra gli utenti. Il prodotto è sbarcato nel mercato italiano all’inizio della scorsa primavera e ha subito ottenuto un riscontro molto elevato tra i fan del colosso cinese.

Il Redmi Note 12 Pro 5G è un telefono di fascia media ma la sua ottima scheda tecnica sembra posizionarlo un po’ più in alto rispetto agli altri mid-range. Proprio per questo la super offerta comparsa in queste ore su Amazon ha già catalizzato l’attenzione di molti potenziali acquirenti.

Il telefono di Xiaomi è infatti in vendita a soli 323 euro grazie allo sconto del 19% proposto su Amazon, che consente agli utenti di risparmiare circa 76 euro sull’acquisto di questo prodotto. Un vero affare da non lasciarsi scappare, tenuto conto delle ottime caratteristiche di questo device.

Il Redmi Note 12 Pro 5G si presenta infatti con un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il vetro Corning Gorilla Glass 5 assicura un elevatissimo grado di protezione per il display.

Il processore che alimenta questo dispositivo è un MediaTek Dimensity 1080, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite microSD.

Venendo al comparto foto, sul retro del Redmi Note 12 Pro 5G troviamo un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione OIS, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore macro da 2 MP. Sul davanti il telefono ha una fotocamera da 16 MP. La batteria del Redmi Note 12 Pro 5G è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 67W.

Il telefono può infine contare sulla certificazione IP53 che accerta la resistenza alla polvere e all’acqua, su Android 13 come sistema operativo (con personalizzazione MIUI 14) e su una serie di opzioni di connettività: oltre al 5G abbiamo infatti il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

