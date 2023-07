Redmi Note 12, prezzo clamoroso su Amazon: grande risparmio

Tra i migliori telefoni realizzati negli ultimi tempi da Xiaomi c’è sicuramente Redmi Note 12, uno smartphone lanciato qualche mese fa anche nel mercato italiano. Le ottime caratteristiche di Redmi Note 12 hanno catalizzato l’attenzione di tanti utenti, specialmente coloro che sono alla ricerca di un dispositivo di buona qualità senza spendere troppo.

La bella notizia di queste ultime ore è che proprio il Redmi Note 12 viene proposto in offerta sul sito di Amazon a un prezzo a cui è impossibile dire di no. Lo smartphone, infatti, viene messo in vendita a soli 138,90 euro: in questo modo gli utenti possono risparmiare ben 115 euro sul prezzo di listino.

Lo sconto del 45% fa ovviamente gola ai tanti fan di Xiaomi, anche perché il Redmi Note 12 ha una scheda tecnica molto interessante. Il prodotto, infatti, si presenta con un display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e può inoltre contare su un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 che riesce a garantire un livello prestazionale soddisfacente. Il chip è abbinato a una GPU Adreno 619, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro del telefono Xiaomi ha posizionato una doppia fotocamera, dove spicca il sensore principale da 48 MP accompagnato al sensore secondario da 8 MP. Sul davanti, invece, il colosso di Pechino ha optato per una fotocamera da 8 MP. La batteria che equipaggia il Redmi Note 12 è da 5.000 mAh, pertanto l’autonomia non sarà mai un problema per questo telefono. Inoltre, la ricarica rapida da 33W consentirà di ricaricare il device da 0 a 100% in pochissimo tempo.