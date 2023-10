Redmi Note 11 Pro+ 5G, che offerta su Amazon: risparmi 230 euro!

Xiaomi è senza dubbio una delle aziende che guarda con maggiore attenzione al segmento di fascia media. Nel corso degli anni la popolarità del colosso di Pechino è molto aumentata anche in Europa proprio per la capacità di realizzare dei mid-range con ottime schede tecniche a prezzi decisamente convenienti.

Sono molti, infatti, gli utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone della serie Redmi Note, certamente una delle più gettonate per il rapporto qualità-prezzo. Uno dei dispositivi più richiesti sul mercato è il Redmi Note 11 Pro+ 5G, che proprio in queste ore troviamo sul sito di Amazon con un forte sconto.

Sul portale del colosso dell’e-commerce, infatti, il Redmi Note 11 Pro+ 5G viene proposto a 268,90 euro, consentendo agli utenti di risparmiare oltre 230 euro sul prezzo di partenza. Lo sconto del 46% è troppo invitante per non essere preso in considerazione: non a caso in tantissimi stanno sfruttando questa promozione per assicurarsi l’ottimo device.

Dando uno sguardo alle specifiche tecniche, il Redmi Note 11 Pro+ 5G è dotato di un display AMOLED super smooth da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz che consente di godere di un’esperienza di visualizzazione davvero unica. Il processore che alimenta questo prodotto è un MediaTek Dimensity 920, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sul retro troviamo una fotocamera principale da 108 MP assieme a un sensore secondario da 8 MP e un terzo sensore da 2 MP. Sul davanti il telefono ha una fotocamera da 16 MP. Infine, la batteria che equipaggia questo smartphone è da 4.500 mAh.