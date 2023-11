Recuperare chat WhatsApp senza Backup con UltData perAndroid: non perdere più i messaggi importanti!

“Salve, sono Luigi. Mi chiedevo se fosse possibile recuperare le chat WhatsApp cancellate senza backup su Android. Ho eliminato alcune conversazioni di lavoro importanti e questa situazione è estremamente stressante!

Ciao Luigi, capisco quanto possa essere stressante perdere conversazioni importanti su WhatsApp. Purtroppo, nel caso in cui tu non abbia eseguito un backup delle chat, le opzioni di recupero potrebbero essere molto limitate.

Una soluzione che potrebbe esserti di grande aiuto consiste nell’utilizzare software di recupero specializzati, i quali potrebbero essere in grado di recuperare dati persi anche in assenza di un backup. Uno di questi strumenti è UltData per Android della Tenorshare.

Tuttavia, tieni presente che la possibilità di recuperare le chat WhatsApp cancellate su Android senza backup dipende da vari fattori, tra cui il tempo trascorso dalla cancellazione e l’utilizzo del dispositivo dopo l’eliminazione dei messaggi. In particolare, cerca di evitare di utilizzare il telefono prima di tentare il recupero, per massimizzare le possibilità di successo. Buona lettura!

Perché si perdono i messaggi su WhatsApp?

La perdita di messaggi su WhatsApp può accadere per diverse ragioni, spesso causando frustrazione tra gli utenti. Ecco una panoramica delle cause più comuni:

Se la funzione di “Messaggi effimeri” è abilitata, i messaggi inviati o ricevuti in una chat individuale o di gruppo scompariranno automaticamente dopo il periodo di tempo impostato, che può essere di 24 ore, 7 giorni o 90 giorni. I messaggi inviati o ricevuti prima dell’attivazione della funzione di scomparsa dei messaggi non saranno interessati.

Se l’utente elimina una chat, tutti i messaggi contenuti al suo interno verranno eliminati definitivamente dal dispositivo e non possono essere recuperati senza backup , a meno che non si faccia uso di strumenti di terze parti.

, a meno che non si faccia uso di strumenti di terze parti. Ricorda che i messaggi e i dati di WhatsApp possono essere salvati anche nel cloud e ripristinati in caso di necessità. Tuttavia, se l’utente disattiva la sincronizzazione con Google Drive, i messaggi verranno eliminati definitivamente dal dispositivo senza possibilità di recupero. Anche in questo caso, il recupero sarà possibile solo con UltData per Android.

Recuperare le chat WhatsApp cancellate senza backup Android con UltData per Android.

Come funziona UltData per Android?

UltData for Android utilizza un processo avanzato di scansione del file system e, grazie a un sofisticato algoritmo di Intelligenza Artificiale, è in grado di recuperare le chat WhatsApp cancellate senza backup su Android. Inoltre, il recupero può essere esteso a qualsiasi file presente sul dispositivo, a condizione che non sia stato ancora sovrascritto.

UltData per Android è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Android, tra cui Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Pixel e altri. È inoltre compatibile con le versioni più recenti di Android, inclusa la versione 14.

Vantaggi di UltData per Android.

È facile da usare: UltData per Android è un software intuitivo che può essere utilizzato da chiunque, anche da chi non ha esperienza con il recupero dati.

UltData per Android è un software intuitivo che può essere utilizzato da chiunque, anche da chi non ha esperienza con il recupero dati. È efficace: UltData per Android è in grado di recuperare una vasta gamma di dati, tra cui chat WhatsApp, messaggi, documenti, foto, video, contatti e altro ancora.

UltData per Android è in grado di recuperare una vasta gamma di dati, tra cui chat WhatsApp, messaggi, documenti, foto, video, contatti e altro ancora. È sicuro: UltData per Android è un software sicuro che non danneggia i dati del tuo dispositivo.

Guida: recuperare le chat WhatsApp cancellate su Android senza backup.

Passo 1. Scarica, installa e avvia UltData per Android (Windows o macOS).

Passo 2. Collega il tuo dispositivo Android al computer. Seleziona [Recupera Dati di WhatsApp].

Passo 3. Prima di iniziare il recupero dei file, abilitare il Debug USB sul tuo dispositivo.

Nota. I passaggi per abilitare il Debug USB sebbene molto simili, variano a seconda del modello di Android. Ad esempio, per abilitarlo su Samsung, segui questi passaggi:

Apri l’app “Impostazioni”. Tocca “Informazioni sul telefono”. Tocca “Informazioni software”. Tocca “Numero build” 7 volte. Torna alla schermata principale delle Impostazioni. Tocca “Opzioni sviluppatore”. Attiva l’interruttore accanto a Debug USB. Tocca “OK” nella finestra di dialogo che appare.

Passo 4. Una volta che il software ha rilevato il tuo dispositivo, clicca su [Inizio] per avviare la ricerca dei messaggi eliminati. Per evitare la perdita di dati, esegui il backup di WhatsApp sul tuo telefono. Così da preservare i dati esistenti.

Dopo aver completato il backup, fai clic sul pulsante [Eseguito il Backup! Continua] per consentire al software di avviare la scansione del dispositivo alla ricerca delle chat di WhatsApp eliminate. Durante il processo, potrebbero verificarsi riavvii del telefono; si prega di non scollegare il dispositivo dal PC.

Passo 5. Come ulteriore misura di sicurezza, UltData richiederà la tua conferma come legittimo proprietario del dispositivo e dell’account WhatsApp. Procedi con l’identificazione.

Passo 6. Dopo aver completato la scansione e confermato l’account, nella schermata centrale verranno visualizzati tutti i dati di WhatsApp, comprese le chat eliminate. Seleziona uno o più file che desideri ripristinare, quindi fai clic sul pulsante [Recupera] per salvarli sul tuo PC.

Leggi anche: Come recuperare i dati da un telefono Android che non si accende?

Quanto costa UltData per Android?

La versione gratuita di UltData per Android consente di recuperare un massimo di 5 contatti, 5 foto e 5 file. Se si desidera recuperare più dati, è necessario acquistare la versione a pagamento.

La versione a pagamento di UltData per Android è disponibile in tre piani:

Licenza mensile: a partire da 35 euro al mese.

Licenza annuale: a partire da 39 euro all’anno

Licenza a vita: a partire da 49 euro.

Il piano mensile è la scelta migliore se è necessario recuperare i dati occasionalmente. Il piano annuale è la scelta migliore se è necessario recuperare i dati regolarmente. Il piano a vita è la scelta migliore se è necessario recuperare i dati frequentemente.

Consigli per evitare future perdita dei dati WhatsApp

Ecco alcuni consigli su come evitare la perdita di chat WhatsApp in futuro:

Esegui il backup delle tue chat regolarmente. L’opzione più semplice è impostare un backup automatico su Google Drive. Puoi scegliere di eseguire il backup giornaliero, settimanale o mensile.

Salva un backup locale delle tue chat. Questo ti darà un ulteriore livello di sicurezza in caso di problemi con il tuo account Google Drive. Puoi salvare il backup locale nella memoria interna o esterna del tuo dispositivo.

Mantieni il tuo dispositivo aggiornato. WhatsApp rilascia regolarmente aggiornamenti che includono correzioni di bug e miglioramenti della sicurezza. Tenere il tuo dispositivo aggiornato ti aiuterà a ridurre il rischio di perdere le tue chat.

Proteggi il tuo dispositivo con un PIN o una password. Ciò contribuirà a impedire che altri accedano al tuo dispositivo e alle tue chat.

Ecco alcuni suggerimenti specifici per la gestione dei backup regolari di WhatsApp:

Scegli la frequenza di backup appropriata per le tue esigenze. Se hai molte chat importanti, dovresti eseguire il backup giornaliero. Se hai meno chat o non sei preoccupato di perdere messaggi vecchi, puoi eseguire il backup settimanale o mensile.

Assicurati di avere abbastanza spazio di archiviazione su Google Drive o sul tuo dispositivo per i backup. Se non hai abbastanza spazio, puoi provare a ridurre le dimensioni dei file delle chat eliminando foto, video o altri file multimediali.

Controlla regolarmente i tuoi backup. Assicurati che siano aggiornati e accessibili.

Ecco come eseguire il backup delle tue chat WhatsApp:

Backup automatico:

Vai su Altre opzioni > Impostazioni > Chat. Seleziona Backup chat > Backup su account Google. Modifica la pianificazione del backup diversa da MAI. Specifica l’account Google. Se necessario, aggiungi un nuovo account Google.

Backup Manuale delle Chat:

Vai su Altre opzioni > I mpostazioni > Chat .

> I > . Seleziona Backup chat > Esegui backup.

Conclusioni

UltData per Android è un’opzione efficace ed accessibile per recuperare le chat WhatsApp cancellate senza backup Android. La sua interfaccia intuitiva, la velocità di recupero e la possibilità di selezionare specifiche chat lo rendono uno strumento unico nel suo genere. Tuttavia, è sempre consigliabile adottare misure preventive come backup regolari e gestione attenta dello spazio di archiviazione, in modo tale da poter recuperare i dati in pochi minuti in caso di cancellazione accidentali o altro. Buona fortuna!