Recensione Ugreen 100W: l’alimentatore USB-C da 100W

Dopo aver acquistato il mio nuovo MacBook Pro 14 con Soc M1 Pro mi sono ritrovato ad utilizzare molto volentieri il nuovo caricatore con porta MagSafe. Con i primi spostamenti però sono andato subito incontro alla necessità di acquistare un alimentatore USB-C con più porte che mi permettesse di caricare contemporaneamente più dispositivi, in particolare il mio iPhone 13 Pro Max ed i vari gadget che mi porto dietro quando lavoro in mobilità. Mi sono quindi fiondato su Amazon e, dopo qualche ricerca, ho optato per l’acquisto di un alimentatore da 100W di Ugreen di cui sono particolarmente soddisfatto e di cui vi parlo in questa recensione.

Specifiche tecniche

Ingresso 100-240V~50/60Hz 2.3A Max Porta singola USB-C1/C2: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A 100W Max

USB-C3: 5V/3A 9V/2.5A 12V/1.88A 22.5W Max

USB-A: 4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 22.5W Max Produzione totale 100W Max Potenza statica ≤0.3W Protocollo Porta USB C: PD3.0(PD2.0) /QC4+(QC4.0\QC3.0\QC2.0)/PPS /AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2

Porta USB A: SCP/QC3.0/AFC/FCP/APPLE 5V2.4A/BC1.2 Protezione Protezione da sovratensione in ingresso; protezione da sovracorrente/sovratensione/cortocircuito in uscita Temperatura di lavoro 0~35℃ Temperatura di conservazione -20~80℃ Materiale dell’involucro/grado di resistenza al fuoco PC/UL94-V0 Peso 245±5g (UE) Dimensione (69*69*33)±0.5mm

Cosa c’è nella scatola?

Di fatto all’interno della confezione troviamo esclusivamente il caricatore ed un po’ di inutile manualistica. Visto il prezzo, non particolarmente economico, sarebbe stato piacevole trovare un cavo USB-C in dotazione o, alternativamente, un sacchettino per il trasporto.

Com’è fatto e come funziona

Dal punto di vista puramente estetico ci troviamo fra le mani un alimentatore grigio scuro che si caratterizza per un design semplice e pulito, un perfetto stile minimale senza inutili LED o elementi superflui. Le dimensioni sono compatte, circa 69x69x33 mm, e lo rendono perfetto per il trasporto e per chi, come me, vuole usarlo in mobilità durante le giornate di lavoro.

Sul lato frontale troviamo 3 porte USB-C ed 1 porta USB-A. Le porte sono denominate con le sigle C1, C2, C3 e C4 e vanno ad indicare l’ordine di potenza erogabile. Le prese 1 e 2 sono consigliate per la ricarica di dispositivi che richiedono potenze superiori, come i PC portatili ed i MacBook, e riescono ad erogare fino a 100W se usate da sole o 65W se usate in combinazione con una delle altre porte. Le porte 3 e 4 sono invece pensate per dispositivi che richiedono una potenza inferiori, come smartphone e smartwatch, ed arrivano ad una potenza massima di 30W.

L’efficienza in termini di ricarica è eccellente e le potenze erogate permettono di ricaricare uno o più device contemporaneamente senza problemi. Il caricamento adattivo permette di suddividere la capacità di ricarica fra le porte quando ci sono più device connessi e permette di avere ricariche rapide su ogni dispositivo connesso via cavo. L’unico difetto in fase di ricarica è quello relativo all’impossibilità di utilizzare contemporaneamente la porta USB C3 e la porta USA A, questo di fatto limita il numero di dispositivi massimi ricaricabili contemporaneamente a 3, fattore da tenere in considerazione in fase di acquisto.

Da sottolineare la presenza di un valido sistema di chip che protegge il caricatore da cortocircuiti, sovratensione, sovratemperatura e sovracorrente e che protegge quindi i dispositivi connessi. Va, infine, citata la tecnologia GaN che, grazie all’uso di componenti innovativi, consente di avere una tensione di funzionamento più alta senza dover aumentare eccessivamente le dimensioni dell’alimentatore.

La mia esperienza

In queste settimane sto lavorando spesso in mobilità e mi sono ritrovato a dover acquistare un alimentatore da 100W che mi permettesse di ricarica il MacBook Pro M1 Pro senza problemi, e che fosse anche in grado di supportare la ricarica contemporanea di più dispositivi, qualora avessi avuto la necessità di caricare smartphone o smartwatch.

La mia esperienza con l’Ugreen 100W è stata sicuramente molto positiva con prestazioni di ricarica all’altezza delle mie aspettative e con una buona gestione dei carichi con più dispositivi collegati. La ricarica funziona bene e la possibilità di ricaricare contemporaneamente 3 device mi ha convinto, anche se di rado mi sono ritrovato ad utilizzare le 3 porte tutte assieme.

Ho apprezzato le dimensioni compatte che lo rendono facile da trasportare e che permettono di inserirlo senza problemi in borsa o nello zaino o, in casi estremi, anche in una tasca di una giacca invernale.

Perché acquistarlo

Se state cercando un caricatore compatto da 100W la scelta ricadrà quasi forzatamente sull’alimentatore di Ugreen, la concorrenza non sembra fornire prodotti all’altezza e sul web si trovano spesso solo cinesate di cui è meglio diffidare. L’Ugreen 100W è un alimentatore completo, ben realizzato e capace di ricaricare in maniera efficace i nostri preziosi gadget tecnologici.