Recensione Realme 12 5G: l’ennesimo smartphone economico?

Realme continua a sfornare un’infinità di modelli differenti con molte varianti, ma questo Realme 12 5G ha senso e soprattutto un buon bilanciamento tra prezzo di vendita e caratteristiche.

Videorecensione in 1 minuto

Costruzione e design

Da uno smartphone economico è lecito attendersi una qualità costruttiva standard, ma Realme 12 5G può contare su di un design ispirato agli orologi classici e ci propone linee eleganti ed una backcover divisa in due da una striscia in rilievo e dove spicca il grosso blocco fotografico.

Un design piacevole ed appagante realizzato con buoni materiali plastici, lucidi ed opachi, che consentono di contenere il peso, soli 188 grammi, e di migliorare il grip grazie allo spessore da 7,69 mm. Non è uno smartphone ergonomico, le dimensioni sono decisamente importanti, ma si lascia ben tenere in mano e non risulta scivoloso.

Hardware corretto per la fascia di prezzo

Realme 12 5G dispone di un comparto hardware discreto, sicuramente in linea col prezzo di vendita, con un processore octa-core MediaTek Dimensity 6100+ 5G, GPU Arm Mali-G57, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Spicca la memoria interna, finalmente iniziamo a vedere tagli importanti anche su device economici di fascia bassa, i 256 GB dovrebbero essere lo standard minimo per tutti gli smartphone in uscita nel 2024.

Completano il tutto una connettività completa con 5G ed NFC a 360 gradi ed un buon comparto audio con doppio speaker stereo e jack audio da 3,5 mm. Ottimo il sistema di sblocco con il sensore per le impronte posizionato sul tasto di accensione che funziona in maniera impeccabile e con uno sblocco col volto accettabile.

Sotto la scocca trova posto anche una batteria da 5000 mAh che offre un’autonomia eccellente e sufficiente per due intere giornate di utilizzo. Completa il tutto la ricarica rapida da 45W che ricarica la batteria del 50% in soli 30 minuti.

Display interessante

Oltre all’ottima qualità costruttiva, a convincerci di Realme 12 5G è stato il display: uno schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400) con rapporto screen-to-body ratio dal 91,4% e refresh rate a 120 Hz. Non male la luminosità di picco di 950 nits che permette un utilizzo abbastanza agevole sotto la luce diretta del sole.

Nell’utilizzo giornaliero è un display che si comporta effettivamente bene: il bilanciamento dei colori è azzeccato e il display è sempre piacevole e brillante da utilizzare. Mi è piaciuto anche il refresh rate dinamico che permette di avere differenti frequenze di aggiornamento in base al tipo di utilizzo, l’ho trovato ben tarato e rende lo smartphone molto fluido nell’utilizzo quotidiano.

Interessante il funzionamento del Dynamic Button, il foro della fotocamera, attorno al quale girano varie funzionalità e la possibilità di utilizzare il telefono anche con le mani bagnate, con lo schermo che riesce a riconoscere lo stesso i nostri tocchi.

La fotocamera non mi ha convinto

Il grosso blocco fotografico posteriore ospita una fotocamera da 108 MP con un sensore da 1/1.67” e pixel da 0.64um. Sulla carta i 108 MP sembrano una scelta vincente, soprattutto vista la presenza dello zoom 3x perfetto per la street photography e dall’aggiunta di numerosi filtri, ma, nell'utilizzo quotidiano, la fotocamera non mi ha convinto a causa di varie difficoltà nella realizzazione degli scatti, con quasi tutte le tipologie di luce.

Le foto scattate di giorno sono sufficienti ed hanno un buon bilanciamento dei colori e sono assolutamente godibili e perfette per una condivisione sui social. Ma quando le condizioni di luce cambiano, basta spostarsi in una stanza mediamente illuminata senza dover arrivare agli scatti in notturna, la qualità delle foto cala rapidamente e si notano problemi nel bilanciamento dei colori che tendono ad essere fortemente slavati ed una presenza di rumore importante. Peccato perché si sarebbe potuto fare decisamente meglio.

Non mi hanno fatto impazzire neanche i video, con la possibilità di registrare al massimo a 1080P/30fps con una qualità accettabile, ma un bilanciamento del bianco eccessivamente tendente al giallo. Frontalmente una 8MP senza infamia e senza lode.

Foto scattate con Realme 12 5G

Software ed utilizzo quotidiano

Realme 12 5G monta Android 14 con la personalizzazione Realme UI 5.0 che porta con sé molti pregi e qualche difetto. I pregi sono legati alle tante funzionalità aggiuntive, come FileDock e Phonelink, che permettono di usare il telefono in maniera avanzata, i difetti, invece, sono legati al sempre eccessivo numero di app preinstallate al momento della prima accensione che fanno sempre un po’ storcere il naso, anche se sono disinstallabili.

Nell’utilizzo quotidiano però ho trovato un telefono soddisfacente. Realme 12 5G si comporta bene con i social che si aprono velocemente e scorrono senza problemi, la ricezione e la qualità delle chiamate sono entrambe buone, perfetto in navigazione e nell’utilizzo del GPS e buono anche per un po’ di casual gaming.

Il grande display è super comodo ed è ideale anche per lo streaming, grazie ai bei colori possiamo davvero apprezzare film e serie TV.

Bel prezzo, peccato per la fotocamera

Realme 12 5G è nel complesso uno smartphone di buona qualità, con l’unico difetto di una fotocamera non all’altezza delle aspettative. Il prezzo di vendita però è buono: 279 euro per la versione 8/256, va anche detto che in confezione troviamo cover e caricabatterie veloce, oltre alla pellicola già applicata al display.

Immagini di Realme 12 5G