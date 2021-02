Recensione Orico iMatch IV300: 500 GB in 7 centimetri

Il mini SSD stanno conquistando il mercato delle memorie esterne. Grazie alla diminuzione del costo degli SSD è sempre più economico e conveniente acquistare un mini SSD per fare il backup dei propri file o per trasferire file, foto e video fra differenti dispositivi. Nel corso delle ultime due settimane ho affidato il backup dei miei dati ad Orico iMatch IV300: un mini SSD NVMe portatile capace di ospiare fino ad 1 TB di memoria in soli 7 centimetri. Scopriamo tutti i dettagli di questo prodotto nella recensione di Orico iMatch IV300.

Videorecensione: questo mini ssd è una bomba

Confezione ed accessori

All’interno della piccola scatola troviamo la memoria esterna ben protetta ed una coppia di cavi USB C a USB C e da USB C a USB standard. Grazie a questa coppia di cavi è quindi possibile collegare il disco Orico a smartphone, tablet e PC.

Costruzione e prestazioni

Il design si compone di linee semplici ed angoli arrotondati che si compattano in uno stile sobrio e leggero che rende il dispositivo particolarmente piacevole da vedere ed anche facile da trasportare, anche in tasca, grazie alle dimensioni compatte. La trasportabilità è sicuramente uno dei punti di forza del prodotto, grazie ai suoi 68,8 x 32 x 10,4 mm è davvero un mini SSD perfetto per chi ha la necessità di portare sempre con sé file, foto e video su una memoria esterna. Oltre ad essere super compatto risulta anche molto resistente grazie al costruzione in alluminio che lo protegge da urti e cadute.

Su uno dei due lati stretti è posizionata la porta USB-C 3.1 per il collegamento dei cavi ed un piccolo LED che indica lo stato di funzionamento del gadget. Sull’altro lato troviamo un piccolo foro per collegarci uno laccetto od un portachiavi.

Le prestazioni sono il punto di forza di questo eccellente mini SSD portatile. La porta è una USB 3.1 Gen2 Type C capace di arrivare ad una velocità massima di trasferimento di 10 Gbit al secondo e che ci permette di collegare il device a PC, Macbook, tablet e smartphone Android in maniera facile ed immediata. Eccellenti anche le prestazioni del disco SSD M.2 NVMe, disponibile nei tagli da 250, 500 GB ed 1TB, che ad velocità di lettura di 985 MB/s e ad una velocità di scrittura di 931 MB/s, davvero impressionante.

Il disco è plug and play e non necessita di driver per funzionare correttamente e non ha bisogno di alimentazioni aggiuntive, basta utilizzare semplicemente il cavo di collegamento.

Test e prezzo

Nel corso delle ultime settimane ho il mini SSD esterno Orico iMatch IV300 per svolgere il lavoro dedicato ad OutOfBit. In particolare l’ho utilizzato per la gestione delle foto e dei video spostandoli, in base alle varie esigenze, fra Macbook, PC fisso con Windows 10 e il Galaxy Note 20 Ultra. Non ho mai avuto problemi, le prestazioni si sono sempre dimostrate assolutamente eccellenti ed il supporto all’USB OTG perfettamente funzionale.

Ho apprezzato la modalità riposo che disattiva il disco dopo 10 minuti di inutilizzo. Questa modalità torna molto utile per abbattere i consumi, dettaglio particolarmente utile quando lo si collega a smartphone e tablet, e per allungare la vita utile del disco riducendone le ore di utilizzo.

Nel complesso quindi il prodotto si è dimostrato all’altezza delle aspettative ed è un prodotto perfetto per chi lavora in mobilità ed ha bisogno di spostare velocemente file, foto e video, anche di grandi dimensioni, fra vari dispositivi.

Orico iMatch IV300 viene venduto su Amazon a prezzi differenti in base al taglio di memoria: 250 GB a 85 euro, 500 Gb a 121 euro e 1 TB a 189 euro. Il prezzo è leggermente superiore alla media ma va attentamente sottolineato che le performance in lettura e scrittura sono più del doppio rispetto a quelle dei concorrenti.

Conclusioni

L’Orico iMatch IV300 si è dimostrato l’SSD portatile perfetto per le mie esigenze, ovvero per per poter poter spostare rapidamente file e video di grosse dimensioni fra dispositivi diversi e per effettuare copie di backup di dati importanti fra PC, Mac e smartphone Android. Le impressionanti velocità di lettura e scrittura lo posizionano sopra la concorrenza a livello di performance e le dimensioni compatte lo rendono davvero facile da trasportare.

Immagini di Orico iMatch IV300

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su