Recensione Kebohub EE01: la tastiera meccanica che fa da HUB

Nel settore delle tastiere meccaniche la concorrenza è spietata e sono molti i produttori che cercano di offrire funzionalità uniche al fine di riuscire a ritagliarsi una fetta di mercato e differenziarsi dalla massa, WhatGeek ci sta provando con la sua nuova tastiera meccanica Kebohub EE01 che ha la particolarità di poter funzionare anche come HUB USB e video. Nel corso degli ultimi anni ho avuto la fortuna di provare molte tastiere meccaniche, solo qualche giorno fa abbiamo infatti visto la recensione della Akko 3098B Plus, ma poche hanno funzioni davvero utili e diverse dal solito come questa 3inus. Se vi può interessare e da poche ore disponibile su Kickstarter ad un prezzo davvero molto interessante quindi dateci un’occhiata.

La nostra recensione in 1 minuto

Cosa c’è nella scatola

La tastiera arriva ben protetta all’interno di un box in cartone che contiene a sua volta la scatola in plastica trasparente. All’interno della confezione troviamo la tastiera, l’estrattore che ci consente di rimuovere i keycaps e i keycaps grigi sostitutivi per la parte centrale della tastiera.

I keycaps aggiuntivi non sono completi ma legati solamente a lettere e numeri e ci consentono di uniformare il layout grigio della tastiera.

Come si collega al PC – Connettività e configurazione

La natura ibrida fra tastiera ed hub vincola la connettività della Kebohub ee01 al collegamento via cavo. Sul retro della tastiera troviamo infatti un cavo, di buona qualità e lungo un metro e mezzo, che permette di collegare al PC o Mac le due porte USB-C necessarie al funzionamento della tastiera.

La tastiera di fatto funziona anche collegando solamente la porta USB-C principale, la secondaria ci consente di sfruttare le modalità da docking station.

Com’è costruita- Design, switch e retroilluminazione

La Kebohub EE01 può contare su una costruzione classica e di buona qualità che garantisce una ottima solidità ed una eccellente stabilità in fase di digitazione e gaming. La costruzione è realizzata interamente in plastica di buona qualità e trasmette dun buon feeling al tatto con un risultato generale convincente.

Il design e lo stile sono particolarmente puliti e la tastiera di WhatsGeek è in grado di trasmettere un senso di semplicità tipico dell’informatica degli anni ‘90, ma che sta tornando in voga in questo periodo. La tastiera ha quindi un profilo completamente pulito e senza inutili fronzoli o tamarrate.

Il formato è un 87-key compatto che ci mette a disposizione un buon distanziamento e la quasi totalità dei pulsanti con l’esclusione del solo tastierino numerico. Mi è piaciuta molto la combinazione di tasti grigi di differenti tonalità, un bel tocco old-school.

Nella parte interna della tastiera troviamo i piedini con una sola regolazione. Sul retro della sono inserite tutte le porte che permettono di usare la tastiera com un hub o una docking station: 3 porte USB-A 3.0, 1 porta USB-C ed 1 porta HDMI 2.0. Parliamo più approfonditamente della connettività nei prossimi paragrafi.

I key-caps sono double-shot di buona qualità. Gli switch sono swappabili e sostituibili ed in fase di acquisto sarà possibile scegliere fra rossi, blu e marroni. Ho utilizzato gli switch red nel mio caso ed il feeling, sia in scrittura che in gaming, è stato più che soddisfacente ed all’altezza delle mie aspettative.

Molto interessante anche la retroilluminazione, ben distribuita su ogni tasto, che crea giochi di luce piacevoli e ben realizzati. È possibile personalizzare le modalità di funzionamento di tutti i 18 preset presenti.

Ottima, infine, la possibilità di personalizzazione grazie alla possibilità di sostituire facilmente i keycaps e con gli switch how–swappable compatibili con gli switch a 3 pin e 5 pin.

Come funziona l’hub – Funzionalità speciali

A differenziare la Kebohub EE01 è la sua capacità di trasformarsi in un hub grazie alle porte sul retro. Le 3 porte USB-A e la porta USB-C ci consentono di connettere direttamente alla tastiera accessori, hard disk esterni, periferiche varie ed anche di ricaricare più banalmente il nostro smartphone. La connettività USB è eccellente e ci consente di usare anche SSD esterni grazie alla velocità di trasferimento di 5 Gbps.

Molto utile anche la presena della prota HDMI 2.0 che ci consente di collegare un monitor 2k senza doverlo collegare direttamente al nostro portatile.

La modalità HUB è particolarmente comoda e l’ho trovata davvero utile perché mi ha permesso di avere una postazione più ordinata e pulita di poter collegare tutto al mio MacBook passando semplicemente dal retro della tastiera.

Come va – Esperienza d’uso e feeling

Ho usato la tastiera meccanica Kebohub EE01 principalmente collegata al mio MacBook Pro M1 Pro e ne sono rimasto molto contento.

Il feeling in fase di scrittura è più che soddisfacente, nessun problema con il solito layout inglese. Gli switch funzionano bene ed hanno una bella corsa ed un’ottima precisione che mi ha permesso di scrivere mail e testi, come questo, senza intoppi, rallentamenti o typo. Mi sono piaciuti anche i keycaps e la loro disposizione, sono ben realizzati e sono “distanti il giusto” fra di loro per avere un utilizzo scorrevole e confortevole.

Nell’utilizzo quotidiano ho apprezzato molto la presenza delle porte USB sul retro che mi hanno semplificato la vita dandomi una facile via per collegare memorie esterne e smartphone al bisogno.

Ho voluto anche provarla per qualche ora in gaming collegandola al mio PC fisso con Windows 11 ed anche qui ho avuto una buona esperienza in gaming ed ho apprezzato la precisione dei tasti e i tempi di risposta che solo una meccanica con cavo può dare.

Dove comprarla e quanto costa

Attualmente la Kebohub EE01 ha la sua campagna in fase di lancio su Kickstarter dove è possibile acquistarla a circa 80 euro nel kit base. Un prezzo davvero molto interessante e che la pone in una fascia di mercato dove sicuramente potrà ritagliarsi uno spazio.

Conclusioni – A chi la consiglio

La tastiera meccanica Kebohub EE01 non può contare sulla qualità costruttiva di prodotti di fascia superiore ma è una tastiera che si comporta davvero bene nell’utilizzo lavorativo quotidiano ed ha una marcia in più rispetto a tutti i prodotti concorrenti grazie alla possibilità di usarla anche come HUB per il proprio setup.

Immagini di Kebohub EE01 tastiera meccanica

Giudizio finale