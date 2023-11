Recensione G-Force S10: il monopattino elettrico perfetto?

Era da parecchio tempo che non provavo un monopattino elettrico e usare per più di un mese il G-Force S10 è stata davvero una bella sorpresa. Il G-Force S100 è un monopattino elettrico grande, potente, ben costruito e dotato di tutte le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente. L’ho usato per molti piccoli viaggi e vi racconto tutto nella recensione completa e cerchiamo di capire per chi è consigliato e se vale o meno la pena di acquistarlo.

Videorecensione e prova su strada

Unboxing e setup

Lo scooter elettrico G-Force S10 arriva ben protetto all’interno di un enorme scatolone. Al suo interno troviamo, oltre al monopattino, l’alimentatore da usare per la ricarica ed un bel kit di attrezzi utili per il montaggio e la manutenzione di tutti i componenti.

Il montaggio ed il setup del monopattino porta via circa una decina di minuti, sono davvero pochi i componenti da collegare e seguendo i video di spiegazione si completa tutto senza particolari difficoltà. La semplicità di montaggio lo rende sicuramente adatto a tutti, non serve nessuna particolare capacità tecnica, basta seguire tutti i passaggi con un attimo di pazienza.

Visto il prezzo di vendita abbastanza alto, sarebbe stato interessante trovare all’interno della confezione anche un lucchetto.

Specifiche e dettagli tecnici

Iniziamo a parlare concretamente del G-Force S10 a partire dalla sua qualità costruttiva. Il monopattino elettrico è davvero solido e ben costruito. I materiali utilizzati sono di ottima fattura, la gran parte della costruzione è in alluminio e plastica di alta qualità. I solidi materiali conferiscono al monopattino un’ottima resistenza, è certificato IPX5 e può essere usato anche sotto la pioggia, ed un eccellente senso di solidità, che viene trasmesso anche mentre si è alla guida. Le dimensioni abbondanti però lo particolarmente pesante, parliamo infatti di 14 kg, dettagli che non lo rendono facilmente trasportabile, anche se una volta richiuso il manubrio non si hanno dimensioni esagerate.

Sul manubrio, facilmente regolabile in altezza in modo da consentire un uso confortevole per persone di altezza fra i 155 ed i 195 cm, troviamo un buon display LCD e tutti i classici comandi. Sullo schermo è possibile verificare in tempo reale il livello della batteria, la velocità, la distanza percorsa e tutti gli altri dati. Le manopole antiscivolo sono comode e funzionali, le leve dei freni sono ben realizzate e regolabili sia in posizione che nell’intensità di frenata e l’acceleratore è a levetta ed inserisce automaticamente il cruise control dopo alcuni secondi. Pratica e funzionale la pulsantiera che ci permette di variare velocità, inserire le frecce e sfruttare al meglio tutte le funzionalità del G-Force S10.

Sulla parte frontale del monopattino troviamo un bel fanale LED che funziona sia come luce diurna di marcia che come faro luminoso da usare la sera e la notte per avere un’ottima illuminazione stradale. Sul retro della pedano troviamo anche una luce di posteriore di posizione e freno e le frecce direzionali.

Sotto la scocca troviamo un bel motore brushless da 500W capace di fornire una potenza di picco di 800W ed una coppia da 65 Nm che consente di affrontare salite fino a 20° di inclinazione. Il motore ha una buona coppia che consente una rapida accelerazione e permette di arrivare ad una velocità massima di circa 30 km/h e capace di trasportare un carico massimo di circa 130 kg.

Motore ben supportato da una buona sospensione idraulica frontale e dal doppio freno a disco. La sospensione è realizzata in lega di alluminio ed ha una corsa di circa 2 cm che permette di migliorare il comfort alla guida e di attutire le vibrazioni quando siamo sul pavé o su strada con un asfalto irregolare. Il doppio freno a disco anteriore e posteriore permette di avere un ottimo sistema frenante e con una buona dissipazione del calore.

Troviamo poi una coppia di pneumatici tubeless da 10” x 2,5” di grandi dimensioni che attutiscono bene gli urti e donano un’ottima stabilità allo scooter. La struttura rinforzata senza camera d’aria permette di ridurre anche il rischio di foratura del 95%.

Infine l’autonomia, sul G-Force S10 troviamo una batteria al litio da 48V 12Ah che consente di percorrere fino ad un massimo di 40 Km e dispone di tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare problemi e prolungarne la vita utile: protezione da cortocircuito, resistenza alle alte temperature, protezione da sovraccarico, protezione da sovracorrente, protezione da sottotensione e protezione da scarica eccessiva.

Comfort ed esperienza d’uso

Non vivo in una grande città e quindi mettere alla prova il G-Force S10 su strade sconnesse e con salite, anche abbastanza impegnative, mi ha permesso di capirne a fondo le potenzialità e le tante qualità.

Nell’utilizzo quotidiano il G-Force S10 si comporta davvero molto bene, il motore è solido e performante e ci permette di avere una accelerazione morbida e regolare, con tutte e tre le modalità di potenza, che non da mai lo strappo e che rende comode le partenze in ogni situazione. Una volta che si arriva a velocità di crociera, accelerando con la pratica levetta, si attiva automaticamente il cruise control che ci permette una guida comoda ed agevole e di poter tenere saldamente le mani in posizione pronte per una curva o una frenata.

Le frenate sono buone, anche in discesa, il monopattino si ferma rapidamente e non si rischia mai il bloccaggio delle ruote e questo aumenta notevolmente il senso di sicurezza quando siamo su strade trafficate.

Quando siamo in marcia si ha un’ottima stabilità ed il comfort alla guida è eccellente, grazie sia alla buona pedana antiscivolo che ci permette di posizionare saldamente entrambi i piedi e alle sospensioni di buona qualità, riusciamo a guida senza difficoltà in città e su ogni tipologia di pavimentazione, dalle piste ciclabili al pavé, senza problemi di vibrazioni eccessive o di instabilità. La guidabilità ed il comfort alla guida mi sono piaciute e mi hanno convinto appieno, il G-Force S10 trasmette quel senso di stabilità e sicurezza indispensabile quando si viaggia su strada.

Per quanto riguarda la velocità massima c’è da ricordare che in Italia il limite massimo di velocità per i monopattini elettrici è di 20 km/h, il G-Force S10 rientra in queste velocità con la prima intensità, ma con la seconda e la terza aumenta notevolmente la potenza ed è facile superare i 30/32 km/h.

Solida e convincente anche l’autonomia, con i miei 80 kg, variando spesso la velocità e la pendenza non sono mai arrivato ai 40 km promessi, ma in generale non ci sono problemi particolari a superare i 20/25 km di percorrenza con un utilizzo misto.

Il problema principale è nella fase di trasporto. Il monopattino pesa 14 kg e è particolarmente grande e non è quindi facilissimo da trasportare, lo vedo più adatto ad un utilizzo senza doverlo caricare sui mezzi o con tratte forzatamente a piedi.

Piccola nota, in fase di accelerazione, nei primi secondi, potreste avvertire un rumore elettrico allarmante. Mi sono confrontato col produttore e mi ha rassicurato che è tutto normale, niente di cui preoccuparsi quindi.

Conclusioni e prezzo

Il monopattino elettrico G-Force S10 mi ha convinto per qualità costruttiva, comfort di guida e autonomia, non è adatto a tutti visto che potrebbe essere difficile da trasportare, ma posso confermare che è un monopattino eccellente perfetto per la mobilità urbana.

Lo trovate in vendita sul sito del produttore a 499 euro, un prezzo sicuramente molto interessante vista la bontà del prodotto.

Immagini di G-Force S10