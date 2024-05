Recensione Doogee T30S: economico ok, ma non convince

Il nuovo Doogee T30S è un tablet economico che punta tutto sul suo grande display e su un ottimo hardware che dovrebbero renderlo perfetto per l’intrattenimento, ma qualche mancanza gli impedisce di essere perfetto. Sto usando il nuovo Doogee T30S da ormai più di un mese nel tempo libero e vi racconto tutti i dettagli della mia esperienza di utilizzo, con relativi pregi e difetti, in questa recensione.

Videorecensione

Doogee T30S specifiche tecniche

Corpo ultra sottile in metallo 7.6mm

Dimensioni: 257.0*168.7*7.6mm

Peso: 506 grammi

Display 11” IPS 2.4K 1920*1200

Processore Unisoc T606 Octa Core 1.6GHz 12nm

16GB RAM (6GB+10GB Extended RAM) DDR4X

256GB Memoria interna espandibile tramite microSD

Batteria 8580 mAh con ricarica 10W

TÜV SÜD low blue light certification

Hi-Res Certified Quad Speakers

Fotocamera principale da 13 MP

Fotocamera frontale da 8 MP

Support Widevine L1

Dual SIM 4 ibrido con slot microSD

Jack audio da 3,5 mm

Android 13

Confezione – Cosa c’è nella scatola

Dentro la confezione di vendita di Doogee T30S troviamo una dotazione di accessori sufficiente: cavo USB-C per la ricarica, caricabatterie da 10W (decisamente lento) e la classica manualistica. Il tablet ha già una pellicola preapplicata, peccato che sia di bassa qualità e tenda a rovinarsi abbastanza facilmente.

Design, costruzione ed ergonomia – Com’è costruito

Uno dei punti di forza del Doogee T30S è sicuramente la qualità costruttiva, ci troviamo fra le mani un tablet solido e realizzato con una interessante cornice in metallo ed una cover posteriore in plastica che regalano un buon feeling al tocco. I buoni materiali consentono anche di contenere il peso, 506 grammi, che lo rende comodo da utilizzare, anche grazie allo spessore di soli 7,6 mm che garantisce una buona ergonomia. Sotto il punto di vista del design non c’è moltissimo da dire: linee semplici e pulite ed uno stile sobrio con l’unico elemento di spicco da ricercarsi nell’ottica della fotocamera posteriore caratterizzata da una piacevole zigrinatura e da un disco rosso che aggiunge un tocco di colore.

Gli elementi costruttivi sono quelli classici a cui si aggiungono 4 speaker stereo, jack audio da 3,5mm ed un connettore proprietario per collegare accessori, cover e tastiere. Manca il sensore per lo sblocco tramite impronta, assenza abbastanza grave visto che ci obbliga a sbloccare manualmente il dispositivo ogni volta che lo dobbiamo utilizzare.

Display e audio - Lo schermo non convince

Sulla carta, uno dei punti di forza del T30S dovrebbe essere il display IPS da 11 pollici con risoluzione 2.4K (1920 x 1200 pixel) che, al lato pratico, pecca sotto alcuni aspetti. Lo schermo ha dimensioni abbondanti, gli 11 pollici sono un bel formato per l’utilizzo quotidiano, ed ha anche una qualità discreta con una buona risoluzione ed un bilanciamento dei colori azzeccato.

Nella media la luminosità massima, 300 nits, che lo rende piacevole da utilizzare al chiuso, ma che non è propriamente sufficiente per un utilizzo sotto la luce del sole o in ambienti molto luminosi.

Il difetto principale del display è legato alla mancato funzionamento della certificazione Widevine L1, nonostante essa risulti presente, che limita la risoluzione dei contenuti in streaming all’SD e non possiamo quindi goderci film e serie TV in alta definizione con un percepibile calo di qualità che danneggia l’esperienza utente e che riduce notevolmente le possibilità di utilizzo multimediale di quello che sarebbe un bel display. Vedremo se questo problema sarà risolto con un futuro aggiornamento, ma onestamente non ci conterei troppo.

Ottimo, invece, il comparto audio con quattro speaker stereo certificati Hi-Res Audio che erogano un suono bello pieno e corposo, perfetto anche per ascoltare la musica.

Esperienza d’uso – Come va nell’utilizzo quotidiano

Il comparto hardware è dignitoso, soprattutto in relazione al prezzo di vendita, e può contare su processore Unisoc T606 Octa Core da 1.6GHz, il più utilizzato su device di questa fascia di prezzo, 6 GB di RAM (+10 GB di RAM virtuale), 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD sacrificando uno dei due slot SIM con connettività 4G e la possibilità di fare chiamate.

Il sistema è basato su una, ormai vecchia, versione di Android 13 con patch di sicurezza non particolarmente aggiornate, che però fa il suo dovere grazie ad un’interfaccia pulita e alla presenza di poche personalizzazioni superflue. Il Doogee T30S si comporta bene nel classico utilizzo quotidiano con una buona fluidità all’interno del sistema, app sempre abbastanza reattive e tempi di caricamento accettabili, una buona navigazione e discrete prestazioni anche in gaming, a patto di accontentarsi di un livello di dettaglio nella media.

Alla buona esperienza di utilizzo si aggiunge anche un’ottima autonomia, grazie alla batteria da 8580 mAh possiamo utilizzare il tablet per un paio di giorni senza difficoltà e si arrivano a coprire tranquillamente 8/10 ore di schermo, soprattutto grazie anche i bassi consumi dell’hardware. Da segnalare la ricarica a 10W particolarmente lenta, servono quasi quattro ore per un carica completa.

Recensione Doogee T30S: prezzo e conclusioni

Il Doogee T30S viene venduto su Amazon a 149 euro ma potete approfittare di un ulteriore sconto di 10 euro utilizzando questo coupon: QVIK49YW. Nel complesso è un tablet sufficiente che può contare su un discreto display di grandi dimensioni, un ottimo comparto audio e prestazioni sufficiente per un utilizzo di base, peccato per la mancanza dello streaming in HD che gli avrebbe dato una marcia in più.

Immagini di Doogee T30S

Giudizio finale