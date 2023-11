Recensione cuffie Teufel AIRY TWS: valgono 70 euro?

Stai pensando di acquistare gli auricolari true wireless AIRY TWS di Teufel? Niente paura: li abbiamo testati per te in modo che tu possa capire se si tratta di un acquisto adatto alle tue esigenze.

Al giorno d’oggi, le cuffie true wireless o senza fili sono accessori fondamentali per la vita di tutti i giorni. Possono tornare utili per i professionisti, per intrattenere lunghe call di lavoro, o per semplice intrattenimento, per ascoltare musica, podcast o audiolibri senza disturbi provenienti dal mondo esterno.

Dei buoni auricolari moderni sono in grado di offrire un’esperienza di ascolto di alta qualità, perfetta per svolgere una vasta gamma di attività godendo di un buon isolamento acustico dal mondo circostante e al contempo di una buona qualità audio, sia per quanto riguarda l’ascolto della musica, sia per quanto riguarda chiamate e audioconferenze. Ecco perché, acquistare un dispositivo di alta qualità è sempre più importante.

Questo mese abbiamo avuto modo di testare personalmente AIRY TWS, un set di auricolari true wireless di fascia media con una lunga serie di caratteristiche molto interessanti. Compatibili con la maggior parte dei dispositivi Android, iOS e Microsoft, le cuffie di Teufel ci hanno fatto compagnia per un lungo mese, durante il quale abbiamo avuto modo di testarle accuratamente.

Rispetto al modello precedente, i nuovi auricolari di Teufel promettono di offrire bassi potenziati, un suono più bilanciato, chiamate più chiare, una vestibilità ottimizzata, un numero maggiore di adattatori auricolari e colori aggiornati.

Diamo un’occhiata alle caratteristiche principali di questi auricolari nella nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Prima di addentrarci nelle caratteristiche degli auricolari AIRY TWS, diamo un’occhiata alla confezione e al suo contenuto. Le cuffie sono arrivate nella classica confezione di cartone, che riporta il nome e il logo del marchio.

Oltre ovviamente agli auricolari, al suo interno abbiamo trovato la custodia di ricarica, un cavo di ricarica e ben cinque paia di inserti auricolari di diverse taglie, pensati per consentire all’utente di scegliere più comodi in base alle proprie esigenze e alla forma dell’orecchio.

Al momento dell’acquisto, le cuffie montano una taglia M, che può essere sostituita in qualsiasi momento con le misure più grandi o più piccole incluse nella confezione.

Infine, l’azienda fornisce un comodo manuale d’uso, con tanto di QR code per visualizzare le istruzioni direttamente sullo smartphone, e un ulteriore booklet con tutte le informazioni relative alla sicurezza.

Si tratta sicuramente di una confezione che include tutto ciò che serve e anche di più.

AIRY TWS: come sono fatti?

Sia la custodia che gli auricolari AIRY TWS presentano un design elegante e robusto, che offre allo stesso tempo un ottimo feeling tattile. Gli auricolari sono caratterizzati da un’area multifunzione, che può essere attivata con uno o più tocchi per svolgere diverse funzionalità. Per esempio, basterà un semplice tocco sull’auricolare destro per rispondere alle chiamate o per mettere in pausa la musica.

Sul corpo delle cuffie troviamo anche una spia LED per indicare il livello di batteria, un microfono integrato e i contatti per la ricarica.

La base di ricarica, anch’essa dello stesso colore delle cuffie, presenta una porta USB-C per la ricarica e una spia LED che fornisce informazioni sull’autonomia residua.

AIRY TWS: audio di qualità, cancellazione del rumore non proprio ottima

Le AIRY TWS sono cuffie Bluetooth che si distinguono da altri modelli sulla stessa fascia di prezzo per la loro ottima qualità audio, in grado di garantire un’esperienza sonora autentica e coinvolgente fin dal primo utilizzo.

Tuttavia, sebbene questa affermazione sia valida per l’ascolto di musica e per l’intrattenimento, non possiamo affermare lo stesso per quanto riguarda invece la qualità durante le chiamate e le audioconferenze.

Se durante la riproduzione musicale è possibile godere di bassi profondi e di una qualità audio eccellente, le chiamate non risultano altrettanto chiare e cristalline. Lo stesso discorso vale per la funzionalità di cancellazione del rumore, che su questo modello sembra non essere sufficiente a garantire una qualità audio adeguata durante le telefonate, specialmente in ambienti molto affollati o rumorosi.

Per questi motivi, le cuffie AIRY TWS sono sicuramente un’ottima scelta per gli studenti e per chiunque sia spesso in movimento e desideri godere di un’esperienza audio di alta qualità senza essere disturbato dai rumori esterni. Durante l’ascolto di musica o la visione di film e serie TV, gli auricolari offrono un isolamento acustico notevole, consentendo un’immersione totale nell’intrattenimento. Alcune caratteristiche, che vedremo più avanti, le rendono particolarmente adatte anche per gli sportivi e per gli amanti dell’attività fisica all’aperto.

La qualità del suono è indubbiamente uno dei tratti distintivi delle AIRY TWS. La fedeltà audio di queste cuffie si manifesta immediatamente dal primo utilizzo. L’audio offre una chiarezza sorprendente, con dettagli ricchi e una gamma completa di frequenze, garantendo un’esperienza sonora appagante sia per gli appassionati di musica che per chi ama immergersi completamente in film, serie tv o audiolibri.

Per quanto riguarda la connettività, la connessione Bluetooth rende queste cuffie estremamente comode da utilizzare, eliminando la necessità di fili fastidiosi e consentendo una maggiore libertà di movimento. Questo le rende ideali per l’uso in viaggio o durante le attività quotidiane e per chi è alla ricerca di un’esperienza audio senza interruzioni. Ottime, ovviamente, anche per gli sportivi, che potranno godere di un’esperienza sonora di alta qualità senza il fastidio dei fili.

Un altro aspetto positivo delle AIRY TWS è la loro praticità e comodità. Il design ergonomico assicura una vestibilità confortevole. Fin dal primo utilizzo abbiamo trovato le cuffie estremamente comode e ci siamo quasi dimenticati di averle addosso. Anche durante lo sport e l’attività fisica, gli inserti auricolari in gomma evitano che le cuffie scivolino o si sfilino dall’orecchio.

Inoltre, la comoda custodia di ricarica non solo protegge le cuffie quando non sono in uso, ma offre anche una soluzione pratica per mantenerle cariche durante gli spostamenti.

La durata della batteria è un altro punto a favore di questo prodotto. Con una sola ricarica è possibile godere dell’ottima qualità audio offerta dalle cuffie per diverse ore, senza mai doversi preoccupare di trovare una presa di corrente.

Auricolari true wireless AIRY TWS: pregi e difetti

Come abbiamo visto, le cuffie true wireless AIRY TWS sono in grado di offrire un’esperienza audio davvero eccellente e tante caratteristiche che le rendono ideali per diverse categorie di utenti. Diamo un’occhiata alle caratteristiche più interessanti degli auricolari.

Qualità audio eccellente durante l’ascolto di musica

Dotati di driver HD lineari, gli auricolari true wireless AIRY TWS offrono bassi potenti, alti precisi e medi caldi, garantendo un’esperienza sonora bilanciata e di alta qualità. Queste caratteristiche le rendono perfette per chi ama ascoltare musica, podcast e audiolibri in viaggio o in ambienti molto rumorosi. Infatti, questo modello garantisce una buona soppressione passiva del rumore esterno.

Connettività Bluetooth avanzata

La connessione Bluetooth di Teufel si distingue per la sua pulizia, stabilità e consumo energetico ridotto. Con la possibilità di allontanarsi dal dispositivo Bluetooth fino a dieci metri, gli utenti possono godere di una connessione stabile e di un suono audio cristallino, beneficiando di un’esperienza senza compromessi anche in situazioni in cui è richiesta una certa libertà di movimento.

Autonomia e batteria

La custodia di ricarica USB-C offre un tempo di riproduzione totale fino a 26 ore, con oltre 6 ore di riproduzione con una sola carica, assicurando lunghe sessioni di ascolto senza preoccupazioni.

Controlli touch migliorati

Gli auricolari AIRY TWS offrono un controllo touch per la regolazione del volume, la risposta alle chiamate, l’attivazione dell’assistente vocale e il controllo della musica, fornendo un’esperienza d’uso comoda e intuitiva. In linea generale, ci sono bastati pochissimi minuti per prendere familiarità coi comandi touch e godere appieno delle potenzialità delle cuffie.

Una volta acquistato il prodotto, è bastato aprire la custodia di ricarica e indossare gli auricolari: l’accoppiamento con lo smartphone non ha richiesto più di qualche secondo e in men che non si dica abbiamo potuto iniziare a prendere confidenza con i controlli touch.

Tuttavia, è importante notare che la posizione del pannello multifunzione potrebbe risultare scomoda per alcuni utenti. Spesso, si rischia di toccarlo involontariamente, interrompendo accidentalmente la chiamata in corso o cambiando traccia senza intenzione. Ciò richiede indubbiamente un breve periodo di adattamento per imparare a toccare gli auricolari in modo specifico per evitare l’attivazione accidentale di determinate funzioni.

Funzionalità avanzate per le chiamate

Gli AIRY TWS sono equipaggiati con quattro microfoni progettati per minimizzare i disturbi durante le telefonate. Oltre a offrire supporto per diverse piattaforme di chiamate come Teams, Skype e Zoom, consentono una comunicazione senza problemi su varie piattaforme.

L’inclusione del controllo vocale tramite Google Assistant e Siri, completi di soppressione del rumore e dell’eco, fa sì che questi auricolari siano la scelta ideale per coloro che desiderano ottenere un’esperienza audio discreta e soprattutto comoda.

Comfort e vestibilità

Grazie ai suoi auricolari con design a forma di fungo, realizzati in silicone antibatterico e disponibili in diverse misure (XS, S, M, L, XL), gli AIRY TWS garantiscono una vestibilità sicura e confortevole, ideale non solo per la vita di tutti i giorni ma anche per l’attività fisica.

Robusti, resistenti e impermeabili

Le cuffie AIRY TWS sono progettate per resistere a pioggia leggera, sudore o polvere. Infatti, grazie alla protezione dagli spruzzi d’acqua conforme allo standard IPX3 e alla loro idoneità all’uso durante l’allenamento, gli auricolari si adattano con versatilità a diverse situazioni, offrendo un suono eccezionale senza compromessi anche durante l’attività fisica.

Conclusioni: AIRY TWS valgono 70 euro?

In conclusione, le AIRY TWS sono un prodotto eccellente per chi cerca cuffie Bluetooth di alta qualità da utilizzare per ascoltare la musica e per godersi il migliore intrattenimento senza disturbi provenienti dal mondo esterno. Ideali anche per gli sportivi e per chi ama svolgere attività fisica all’aperto, gli auricolari di Teufel offrono una grande versatilità di utilizzo, comandi touch estremamente comodi e un’ottima durata della batteria.

Con un suono eccellente, un design ergonomico e una connessione wireless affidabile, offrono un’esperienza d’ascolto completa e soddisfacente in molteplici contesti. Per questi motivi, gli auricolari di Teufel sono un eccellente prodotto, particolarmente adatto per l’intrattenimento e l’attività sportiva, ma che potrebbe risultare meno indicato per chi necessita di effettuare chiamate e conferenze di lavoro in movimento o in contesti molto rumorosi.

Gli auricolari AIRY TWS valgono quindi i 70 euro del prezzo di listino? Probabilmente allo stesso prezzo è possibile trovare prodotti in grado di offrire la stessa qualità audio durante l’ascolto della musica e una funzionalità di cancellazione del rumore nettamente migliore.

Raccomandiamo l’acquisto di questi auricolari agli utenti che desiderano godere di un’ottima qualità nell’ambito dell’intrattenimento, nonché per gli appassionati di sport che apprezzano le eccellenti caratteristiche offerte. Tuttavia, per i professionisti che cercano un dispositivo mirato a garantire chiamate limpide e cristalline, potrebbe essere più opportuno considerare alternative che offrano una qualità superiore in tale contesto.