Carpuride W903: Android Auto e Apple CarPlay per tutti

Il mondo delle auto è in evoluzione costante ed il passaggio ai motori elettrici è il trend del momento. Ma uno degli elementi che è maggiormente cambiato all’interno delle nostre vetture nel corso degli ultimi anni è sicuramente il sistema di intrattenimento. In pochi anni siamo passati a piccoli display caratterizzati, quasi sempre, da interfacce brutte e mal fatte e che ad oggi, dopo solo qualche anno, risultano vecchie ed obsolete se confrontate con i ben più moderni sistemi offerti da Android Auto ed Apple CarPlay.

Io ho acquistato la mia auto nel 2017 e ne sono davvero molto contento, l’unico limite è il sistema di intrattenimento che è vecchio, poco pratico e poco moderno. Ho voluto quindi rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento della mia auto montando sulla parte centrale del cruscotto un tablet da auto con un grande display che mi permette di usare Apple CarPlay con iPhone e Android Auto con gli smartphone Android senza fili ed usare quindi navigatore, app per la musica e messaggistica che erano prima totalmente incompatibili con la mia auto. Con questo gadget da auto possiamo rendere smart e connessa la nostra macchina e renderla moderna in pochi minuti.

Sto usando da ormai un mese il sistema multimediale Carpuride W903, con il suo grande display da 9,3 pollici, sulla mia auto e vi racconto la mia esperienza in questa recensione completa. Carpuride W903 viene venduto solitamente a 219 euro, grazie al nostro codice sconto esclusivo MERRY30 avete la possibilità di ricevere uno sconto del 30% e comprarlo per circa 150 euro! Con questo gadget riusciamo a rendere smart la nostra auto e a renderla connessa in soli 5 minuti.

Videorecensione completa

Cosa ‘è nella confezione – Scatola e accessori

Nella scatola di Carpuride W903 troviamo tutti i componenti che ci servono per usare il nostro nuovo computer da auto nel pieno delle sue funzionalità.

Per il montaggio troviamo una ventosa, un braccio con ventosa ed una base adesiva che ci permettono di installare lo schermo su qualsiasi tipo di auto, camper, furgone o dove vi serve. Troviamo poi un alimentatore da accendisigari con porta USB standard per la ricarica del telefono e con un cavo USB-C lungo un paio di metri che ci permette di installare tutto senza difficoltà.

Nella scatola troviamo anche un manuale che ci spiega le funzionalità, una memoria da 64 GB per la registrazione dei video ed un cavo jack-jack per collegare il cavo con l’impianto audio delle macchina.

Come si collega – Installazione e sincronizzazione

L’installazione del tablet è molto semplice e veloce, una volta scelto il braccio ed il tipo di attacco si riesce a collegare tutto in pochi minuti. Il passaggio più complesso è quello di posizionare il cavo di alimentazione in modo che sia invisibile, o quanto meno di poco intralcio.

Rimane poi da configurare la connessione con Android o iPhone, ma è tutto molto semplice e le istruzioni riportate sul manuale sono chiare e molto semplici da seguire.

Un elemento importante è legato all’audio. Col Carpuride W903 abbiamo la possibilità di utilizzare 4 metodi differenti per la gestione dell’auto: possiamo trasmettere l’audio via Bluetooth dal telefono all’impianto dell’auto (come faremmo senza il tablet aggiuntivo) e delegando quindi lo schermo alla sola gestione di tutta l’interfaccia, possiamo collegare il tablet all’impianto dell’auto via cavo jack oppure trasmettere in FM sintonizzando la radio sulla giusta frequenza o, in casi estremi, usare la cassa del tablet. La cassa non ha una grandissima qualità e non è ovviamente paragonabile per potenza allo stereo dell’auto. Il funzionamento tramite FM soffre invece di distorsioni e disturbi e va considerato come l’ultima opzione nel caso in cui Bluetooth e cavo non fossero utilizzabili.

Io ho optato per il collegamento Bluetooth così ho meno cavi ed una gestione dell’audio diretta dal telefono all’auto.

L’installazione porta via circa un quarto d’ora ed è tutto sommato semplice e alla portata di tutti. L’unica parte noiosa è legata alla gestione del cavo di ricarica.

Nel mio caso ho deciso di installarlo appena dietro la posizione dello schermo dell’auto, in questo modo posso facilmente accedere al display originale qualora ne avessi bisogno. Con questa scelta ho quindi il tablet aggiuntivo in posizione comoda, ma non devo andare a rimuoverlo per usare i comandi del vecchio sistema di intrattenimento.

Dal menu delle impostazioni abbiamo la possibilità di personalizzare vari aspetti del funzionamento del computer di Carpuride W903.

Come funzione – Esperienza d’uso

Una volta completato il collegamento siamo pronti a sfruttare al meglio il nostro nuovo sistema di intrattenimento e computer di bordo.

All’accensione dell’auto, il Carpuride W903 si avvia automaticamente e si connette al nostro smartphone andando ad avviare, in base al telefono che stiamo usando Apple CarPlay o Android Auto. Nel mio caso ho avuto modo di testarlo con iPhone, devo ammettere di essere partito abbastanza prevenuto perché solitamente diffido di queste cinesate, ma ammetto di esserne rimasto molto soddisfatto.

Il funzionamento di Apple CarPlay, ed anche di Android Auto, è davvero eccellente ed abbiamo la possibilità di sfruttarlo nel pieno delle sue funzionalità sul bel display. Lo schermo IPS da 9,3 pollici ha una risoluzione HD da 1600 x 600 pixel ed una buona luminosità massima che lo rende sempre brillante e ben leggibile con ogni condizione di luce. Funziona bene anche il touch e questo ci consente di sfruttare al meglio tutte le funzioni dei nostri smartphone. Dal pannello, o anche tramite comandi vocali, possiamo avviare applicazioni, ascoltare musica con le nostre app preferite, leggere le notifiche, fare chiamate ed usare il navigatore.

Personalmente l’ho usato molto per chiamate, musica e navigatore. Le chiamate funzionano perfettamente e non ci sono lag, ritardi o cali di qualità. La gestione della musica con le varie app è eccellente e mi ha permesso di rivoluzionare interamente il sistema di intrattenimento della mia auto. Ottimo anche il funzionamento del sistema di navigazione con Google Maps e Apple Maps, funziona tutto alla grande ed avere un display così grande torna davvero comodo quando si è alla guida e non si conoscono bene le strade.

Tutta l’esperienza di utilizzo è davvero ben realizzata, è tutto molto comodo e funzionale e consente davvero di rivoluzionare un’auto che funziona ancora benissimo e che aveva la pecca solamente del sistema di intrattenimento. L’interfaccia è assolutamente completa e perfettamente funzionante e ci permette quindi di usare Android Auto e Apple CarPlay nel pieno delle funzionalità.

All’interfaccia dei due sistemi viene aggiunto un tasto in sovraimpressione che ci permette di tornare alla home del sistema, di passare alla dashcamera e di gestire impostazioni secondarie.

Sul retro dello schermo è infatti presente una dash cam ruotabile di 350° che permette di scattare foto e video mentre siamo alla guida e che può tornare molto utile in varie occasioni. Venduta separatamente è possibile aggiungere anche una fotocamera posteriore da usare per la retromarcia.

Dal menu principale del sistema possiamo personalizzare a fondo il funzionamento del W903: possiamo gestire lo split screen, la trasmissione audio, i formati di registrazione della dashcamera e tanti piccoli settaggi.

Oltre ai sistemi classici, possiamo usare lo schermo con la trasmissione del display dei nostri telefoni.

Conclusioni – A chi lo consiglio

Era da tempo che cercavo un tablet da auto che mi permettesse di rivoluzionare il sistema di intrattenimento della mia macchina, che iniziava decisamente a sentire il peso degli anni, e di trasformarlo in un sistema smart e connesso. Con questo Carpuride W903 ho avuto modo di rivoluzionare e modernizzare il comparto multimediale della mia macchina ed ho portato a bordo, con semplicità, un gran bel display e la piena compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay.

Chiudiamo parlando del prezzo, Carpuride W903 viene venduto solitamente a 219 euro, grazie al nostro codice sconto esclusivo MERRY30 avete la possibilità di ricevere uno sconto del 30% e comprarlo per circa 150 euro!

Immagini di Carpuride W903