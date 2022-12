Quanto costa riparare uno Smartphone?

Al giorno d’oggi, lo smartphone è molto più di un semplice telefono. In esso riponiamo una lunga serie di cose per noi importanti, spesso fondamentali per la vita di tutti i giorni. Il nostro smartphone contiene le nostre foto più preziose, le chat con le persone a cui vogliamo bene. Non usiamo più il telefono solamente per tenerci in contatto con amici e parenti, ma anche per lavorare, per fare shopping online, per pagare al supermercato o nei negozi. Lo utilizziamo come calendario, come sveglia e per fare la lista della spesa. Ecco perché, oggi un telefono che si rompe improvvisamente può portare a un vero e proprio sconvolgimento nella vita di tutti i giorni. In alcuni casi, quando il danno è irreversibile, occorre dire addio al proprio telefono e correre ai ripari acquistandone subito uno nuovo. In questo caso, basterà affidarsi a una guida ai migliori smartphone economici ed entro pochi giorni sarà tutto come prima. A volte può invece succedere che il danno sia minore e che ci sia una possibilità di porvi rimedio. Ma ne vale davvero la pena? Quanto costa davvero riparare uno smartphone al giorno d’oggi? I casi possono essere tanti. Si può rompere lo schermo, può smettere di funzionare la batteria e tanto altro ancora. Diamo un’occhiata a qual è il prezzo medio per la riparazione di uno smartphone moderno per capire se vale la pena aggiustarlo.

Tieni d’occhio la garanzia del telefono

Il primo fattore da tenere a mente quando il telefono si rompe è quello della garanzia. Prima di decidere cosa fare del tuo adorato smartphone, controlla sempre che la garanzia non sia scaduta. Nel caso in cui sia ancora valida, potrai infatti coprire i costi di riparazione del telefono. Questo non è valido in tutti i casi: ovviamente la garanzia copre solamente il costo del malfunzionamento spontaneo del dispositivo e non potrà essere applicata se il danno è stato provocato da te, anche se accidentalmente.

Puoi riparare uno smartphone da solo?

Nelle occasioni in cui il tuo smartphone è caduto dalle scale e il tuo schermo si è frantumato ti sarai sicuramente chiesto se ci sia un modo per ripararlo in autonomia, senza rivolgersi necessariamente all’assistenza autorizzata. Oggi, su Internet è possibile trovare un numero infinito di kit di riparazione dello schermo dello smartphone, che consentono agli utenti di tentare di rimediare al danno in autonomia e senza coinvolgere terzi. Sebbene potrebbe sembrare un ottimo modo per risparmiare sul costo della riparazione, non tutti sono in grado di fare un buon lavoro. Infatti, per riparare smartphone col vetro rotto occorre avere un’ottima manualità, una buona dimestichezza con i materiali che lo compongono e molta pazienza. Nel caso in cui i lavori manuali non siano il tuo forte, il nostro consiglio è quello di affidare il lavoro a una mano esperta e in grado di risolvere il problema senza causare ulteriori danni. Altrimenti rischieresti di peggiorare la situazione e di spendere altri soldi inutilmente.

Puoi continuare a usare uno smartphone col vetro rotto?

A differenza di molti altri danni interni che possono portare a un grave malfunzionamento del software dello smartphone, nella maggior parte dei casi un dispositivo col vetro rotto o incrinato può essere aggiustato facilmente. Devi sapere però, che l’unico modo per riparare uno smartphone col display in frantumi è quello di sostituirlo il vetro rotto con uno nuovo Sebbene un vetro rotto non influisca in alcun modo sulle performance del device, questo potrebbe portare a fastidiosi danni alla pelle delle mani, causando piccoli taglietti e, nel peggiore dei casi, rilasciando pericolose schegge. Inoltre, nonostante si possa tranquillamente continuare a utilizzare un telefono con lo schermo rotto, a lungo andare potrebbero verificarsi alcuni problemi decisamente più difficili da risolvere, come macchie scure, punti morti nello schermo e malfunzionamento della retroilluminazione dello schermo.

Quanto costa riparare uno smartphone col vetro rotto?

Il prezzo della riparazione dello schermo di uno smartphone è variabile e può cambiare a seconda della marca e del modello in tuo possesso. In ogni caso, si tratta di un processo spesso costoso e poco conveniente, soprattutto se effettuato su un telefono datato o poco recente. Per quanto riguarda iPhone, i prezzi sono decisamente molto alti e non accessibili a tutti. Per esempio, cambiare lo schermo di iPhone 11 Pro Max può venire a costare più di 360€. Lo stesso vale per tutti i modelli più recenti del famoso smartphone di Apple, i cui costi di riparazione navigano sempre intorno ai 350€. Tuttavia, gli utenti in possesso di Apple Care potranno contare su un ottimo servizio di riparazione basato su un piano di garanzia davvero molto vantaggioso. Per sostituire uno schermo rotto o incrinato, anche i possessori di dispositivi Samsung dovranno pagare una cifra che si aggira intorno ai 270€ per i modelli più recenti: in questo caso sarà possibile ottenere un preventivo più o meno preciso recandosi direttamente sul sito ufficiale Samsung. Lo stesso vale per i dispositivi Huawei, il cui prezzo di riparazione oscilla tra i 150€ e i 250€. Nella maggior parte dei casi, il prezzo della riparazione supera il prezzo del telefono stesso.

Conclusione

Vale la pena sostenere un costo così alto per sostituire lo schermo di un telefono? Ovviamente dipende da tanti fattori, come l’entità del danno, il modello di smartphone in tuo possesso e ovviamente il budget che hai a disposizione. Ricorda sempre anche di verificare che la garanzia del telefono sia ancora valida: in questo modo potrai ripararlo gratuitamente. In ogni caso, è sconsigliato spendere cifre vertiginose per riparare lo schermo di un telefono di per sé poco costoso, datato o che non funziona alla perfezione. Spesso e volentieri, la scelta più economica è quella di acquistare un nuovo smartphone, magari affidandosi a rivenditori specializzati che offrono buone offerte.