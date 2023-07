Apple Watch Series 9: come saranno nel 2023

L’Apple Watch ha ottenuto un notevole successo aziendale, stabilendo saldamente la sua presenza nel settore dei dispositivi indossabili fin dal suo debutto. Con l’avvento del 2023, siamo ansiosi di osservare le prossime evoluzioni che Apple introdurrà nella prossima generazione del suo innovativo dispositivo orologio digitale.

In questo articolo potrai trovare tutte le informazioni e le indiscrezioni sinora emerse sull’Apple Watch Series 9, insieme alle nostre riflessioni per il nuovo dispositivo. In questa guida vediamo quali sono le nuove funzionalità e applicazioni in arrivo nel software dell’Apple Watch, che spaziano da un nuovo sistema di navigazione a una rivisitazione delle applicazioni nell’ambito del watchOS 10. La gamma di orologi disponibili verrà ampliata, così come i volti degli orologi, e saranno introdotte nuove app e aggiornamenti per le app già esistenti, tra cui l’app Bussola, Mappe e interessanti novità nel campo della salute. Ma vediamo di seguito se Apple Watch Series 9 riuscirà a mantenere le nostre aspettative.

Apple Watch series 9: quando saranno disponibili

Apple attua un meticoloso programma di rilascio per i propri orologi che, per usare un’espressione figurativa, si sviluppa con una precisione degna di un orologio. Da diversi anni, le ultime iterazioni del prodotto hanno fatto il loro debutto durante la seconda o terza settimana di settembre, solitamente in concomitanza con i nuovi iPhone. Alla luce di ciò, è altamente improbabile che Apple modifichi questa periodicità nell’anno in corso. Pertanto, prevediamo che l’Apple Watch Series 9 verrà lanciato nel mese di settembre del 2023, verosimilmente tra il 6 e il 12 settembre.

Sistema operativo watchOS 10

L’Apple Watch Series 9 verrà fornito con il sistema operativo watchOS 10. Come consueto, è lecito aspettarsi l’introduzione di nuove opzioni di quadranti, magari con qualche esclusiva per il nuovo modello, e una o due nuove funzionalità. L’aggiornamento di quest’anno potrebbe presentare un’entità più significativa rispetto agli anni precedenti. La strategia di Apple Watch per il 2023, è l’introduzione di miglioramenti significativi, compresa un’interfaccia aggiornata. Il sistema operativo watchOS 10 fornirà la maggior parte delle informazioni che devi conoscere sull’Apple Watch nel 2023, suggerendo che gli aggiornamenti hardware saranno di minore entità rispetto alla Serie 8.

Nuove funzionalità

L’Apple Watch Series 9 non è previsto come un aggiornamento significativo rispetto ai modelli dell’anno precedente, che hanno introdotto l’Apple Watch Ultra con uno schermo di dimensioni maggiori, un robusto design in titanio e un pulsante di azione. Nonostante le mancate modifiche significative, ci sono ancora diverse possibili nuove funzionalità che renderebbero l’Apple Watch Series 9 un degno aggiornamento. Lo scorso anno, Apple ha presentato il nuovissimo Apple Watch Ultra, dotato di una vasta gamma di caratteristiche e componenti avanzati.

L’ultimo membro della famiglia Apple Watch ha presentato un design più robusto, bordi piatti e un leggero aumento delle dimensioni dello schermo (49 mm rispetto ai 45 mm dell’Apple Watch Series 8), oltre a una sorprendente novità: il pulsante Azione. Il pulsante Azione, posizionato sul lato opposto della corona digitale, si adattarebbe facilmente all’Apple Watch Series 9.

Con il modello Ultra, è possibile configurare questo pulsante per attivare funzioni specifiche come un cronometro, un allenamento o una torcia. L’integrazione di tali funzionalità sarebbe un eccellente miglioramento al design dell’attuale Apple Watch.

Chip S9

Se analizziamo le specifiche tecniche di ogni nuovo Apple Watch, noteremo un diverso chip elencato. Ad esempio, la Serie 8 è equipaggiata con il chip S8, la Serie 7 con l’S7 e la Serie 6 con l’S6. L’osservazione interessante è che in realtà si tratta dello stesso chip con denominazioni diverse. Le evidenze provenienti da smontaggi e ricerche indicano che l’S7 e l’S8 sono in realtà versioni rinominate dello stesso processore, probabilmente a causa delle politiche di denominazione di Apple e delle limitazioni nell’apportare miglioramenti significativi alle prestazioni senza influire sulla commissione di Apple.

Sembra che l’S9 potrebbe portare un cambiamento in questa situazione. Si dice infatti che presenterà un design basato sul chip A15, il quale garantirà un notevole aumento delle prestazioni e dell’autonomia della batteria. Potrebbe essere incluso anche un Neural Engine integrato nel chip stesso.

GPS a doppia frequenza

Come accaduto per l’iPhone 14 Pro, anche l’Apple Watch Ultra ha aggiornato il suo sistema GPS includendo la banda L5 oltre allo standard L1, per garantire un rilevamento della posizione più rapido e preciso. Anche se non si stanno effettuando escursioni su terreni accidentati, l’aggiunta di questa banda aggiuntiva risulterebbe vantaggiosa nelle aree urbane congestionate, dove l’orologio standard potrebbe incontrare difficoltà.

Apple ha solitamente l’abitudine di introdurre nuove funzionalità sui modelli di fascia alta, per poi successivamente adottarle anche sui modelli di fascia bassa. Riteniamo che questa pratica potrebbe essere adottata anche in questo caso, portando benefici notevoli anche sui modelli di Apple Watch di gamma inferiore.

5G

Fino ad oggi, gli Apple Watch rappresentano uno dei pochi dispositivi Apple che non sono stati ancora aggiornati alla tecnologia 5G, anche l’Apple Watch Ultra di fascia alta è limitato al supporto 4G LTE. Considerando l’evoluzione verso una maggiore indipendenza dell’Apple Watch, sembrerebbe una scelta sensata implementare la connettività più veloce disponibile.

È importante notare che potrebbero sorgere alcune sfide da affrontare nell’adozione del 5G per gli smartwatch, ma Apple ha dimostrato abilità nel superare tali ostacoli in passato. Pertanto, è probabile che Apple stia lavorando per portare la connettività 5G anche ai futuri modelli di Apple Watch, al fine di garantire prestazioni ottimali e una maggiore esperienza utente.

Sensori

Apple ha dedicato anni di ricerca per sviluppare un metodo non invasivo per monitorare i livelli di glucosio senza la necessità di apparecchiature aggiuntive. Secondo un recente rapporto, un team segreto all’interno di Apple ha raggiunto significativi traguardi in questo progetto e la funzionalità è ora in una fase di prova di concetto. È improbabile che tale funzionalità faccia la sua comparsa nell’orologio di quest’anno, poiché potrebbe ancora richiedere diversi anni di sviluppo per essere pronta per il mercato.

Al di là della misurazione del glucosio, ci sono anche altre possibili inclusioni di sensori. Ad esempio, potrebbe essere considerato l’utilizzo di un sensore di attività elettrodermica (EDA) per monitorare i livelli di stress, nonché un sensore di bioimpedenza per misurare la composizione corporea. Tali sensori potrebbero offrire ulteriori informazioni e benefici agli utenti dell’Apple Watch, consentendo un monitoraggio più completo della salute e del benessere.

È importante tenere presente che l’inclusione di nuovi sensori potrebbe richiedere ancora tempo per la ricerca, lo sviluppo e l’integrazione nel design dell’orologio.

Display

Negli ultimi anni, sono state diffuse numerose voci secondo cui Apple potrebbe adottare display MicroLED su vari dispositivi, ma le speculazioni più forti indicano che l’Apple Watch potrebbe essere il primo dispositivo a fare questo passaggio. È importante ricordare che l’Apple Watch è stato il primo dispositivo ad utilizzare uno schermo OLED, diversi anni prima dell’iPhone, quindi è plausibile che Apple continui a innovare presentando uno schermo MicroLED sull’Apple Watch. L’utilizzo di questa tecnologia comporterebbe diversi vantaggi, poiché i display MicroLED sono più sottili, più luminosi, ad alta risoluzione e persino più efficienti rispetto agli OLED.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che i primi orologi con display MicroLED potrebbero non essere disponibili prima del 2024, resta la speranza che possano fare la loro comparsa in anticipo rispetto alle previsioni. L’adozione dei display MicroLED sull’Apple Watch rappresenterebbe un notevole salto tecnologico, migliorando l’esperienza visiva e offrendo un design più sottile e performante.

Conclusioni

Le previsioni per i nuovi Apple Watch Series 9 si basano su una serie di informazioni e speculazioni raccolte finora. Nonostante l’aspettativa di un aggiornamento meno significativo rispetto ai modelli precedenti, ci sono ancora elementi che renderebbero l’Apple Watch Series 9 un degno upgrade. Si prevede che il nuovo modello includa watchOS 10, fornendo nuovi quadranti e possibili funzionalità esclusive. Mentre il design potrebbe essere simile ai modelli precedenti, l’adozione del chip A15 basato sull’architettura A15 Bionic degli iPhone porterebbe un aumento delle prestazioni e della durata della batteria.

L’introduzione della connettività 5G potrebbe essere una possibilità, consentendo un’esperienza di connessione più rapida e affidabile. Altri aggiornamenti potenziali potrebbero includere il monitoraggio non invasivo dei livelli di glucosio, un display MicroLED per immagini più luminose e dettagliate, e l’integrazione di sensori aggiuntivi come l’EDA per misurare lo stress e il sensore di bioimpedenza per monitorare la composizione corporea.

Mentre alcune di queste funzionalità potrebbero richiedere ancora tempo per essere implementate e ottimizzate, è evidente che Apple sta costantemente cercando di migliorare le prestazioni, l’usabilità e le opzioni di monitoraggio della salute dell’Apple Watch. Nel complesso, non vediamo l’ora di scoprire quali caratteristiche e miglioramenti verranno effettivamente introdotti con l’Apple Watch Series 9, aspettandoci un dispositivo in grado di soddisfare le aspettative degli appassionati di tecnologia e degli utenti interessati alla salute e al benessere.