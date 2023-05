Apple Notes: perché non dovresti usarlo

Apple Notes rappresenta una soluzione di rilievo per la gestione degli appunti integrata sui dispositivi Apple, ma potrebbe non incontrare le esigenze di tutti a causa di alcune limitazioni. Nonostante sia un’applicazione ben progettata e con numerosi vantaggi, è opportuno sottolineare che presenta alcune criticità che potrebbero rappresentare un ostacolo per alcuni utenti. In questo articolo, analizzeremo le ragioni per cui Apple Notes non può essere considerata una soluzione perfetta e quali miglioramenti sarebbe auspicabile che gli sviluppatori implementassero in futuro. Pertanto, se stai cercando una soluzione che offra specifiche funzionalità, potrebbe essere utile sapere che Apple Notes potrebbe non soddisfare completamente le tue esigenze, vediamo perché in questo articolo.

Formattazione e personalizzazione limitate di Apple Notes

Come app di base per prendere appunti rapidamente, Apple Notes offre una gamma decente di formattazione e personalizzazione. Una volta che lo scopo diventa ancora più sfumato, Notes cade a pezzi e ti rendi conto che offre poco rispetto alle alternative della concorrenza. Ad esempio, mentre puoi modificare i colori del carattere, la dimensione del carattere, lo stile del carattere e altre opzioni di formattazione del testo di base, non puoi fare cose più avanzate in Notes, come l’interlinea personalizzata e i caratteri. Ha anche stili di intestazione limitati, ma non è tutto.

L’app Notes supporta foto e video ma non ti consente di modificarne le dimensioni senza eseguire alcune manovre fuori dall’app. Inoltre, non puoi aggiungere didascalie alle tue immagini o aggiungere bordi. Se le tue note riguardano principalmente il lavoro con immagini e layout più dettagliati, potrebbe essere meglio utilizzare un’app di terze parti .

Accessibile solo su dispositivi Apple

Nonostante tecnicamente sia possibile accedere ad Apple Notes tramite iCloud sul web, l’accesso rapido, che è uno degli usi principali di un’app per prendere appunti, viene perso. Apple ha scelto di non condividere le caratteristiche di Apple Notes con gli utenti non Apple, rendendo quasi impossibile continuare ad utilizzarla su Android. Anche se le note possono essere sincronizzate con Gmail, non è possibile modificarle al di fuori di un dispositivo abilitato per iCloud, e non è possibile accedere a note non iCloud dalla versione del browser di Apple Notes.

Ciò rappresenta un ostacolo per gli utenti che desiderano cambiare dispositivo o sistema operativo, e potrebbe essere auspicabile che Apple implementi soluzioni più integrate e flessibili per l’utilizzo di Apple Notes in futuro.

Funzionalità di collaborazione limitate

Il sistema di collaborazione di Apple Notes è inferiore a quello di concorrenti come Microsoft OneNote. Mentre OneNote consente di lasciare commenti, assegnare ruoli, e visualizzare le modifiche in tempo reale, Apple Notes offre solo autorizzazioni “Visualizza” e “Modifica“, senza commenti, e non permette di vedere dove stanno lavorando gli altri collaboratori in tempo reale.

Apple Notes richiede che gli utenti abbiano un ID Apple per accedere ai documenti e non consente la collaborazione anonima. Non è possibile visualizzare la cronologia delle versioni precedenti del documento su cui si sta lavorando, il che potrebbe comportare la perdita di iterazioni precedenti se non si è eseguito il backup.

Apple Notes non ha modelli

Apple Notes non supporta i modelli per creare rapidamente diversi tipi di note, e non è chiaro se questa funzionalità sarà inclusa in futuro. Alcune app alternative come Evernote offrono modelli, ma i modelli personalizzati sono spesso a pagamento. Sarebbe auspicabile che Apple considerasse l’inclusione di questa funzione per migliorare la flessibilità e la personalizzazione delle note in Apple Notes.

Nessun supporto Markdown

Alcuni utenti preferiscono utilizzare il markdown per formattare il testo, poiché mantiene la formattazione e lo stile stabili su diverse piattaforme. Apple Notes non supporta questa funzionalità, ma è possibile utilizzare uno dei migliori editor di markdown per Mac disponibili. Non sembra probabile che Apple includa questa funzionalità in Notes, poiché mira principalmente a un mercato più ampio e mainstream.

Prendi in considerazione App note alternative

Esistono molte alternative ad Apple Notes su iPhone, iPad e Mac, pertanto non è necessario limitarsi a questa applicazione. Mentre Apple Notes può essere utile per prendere appunti personali e liste della spesa, molte altre app offrono funzionalità più avanzate per le esigenze di lavoro o studio, come la collaborazione e la creazione di documenti. Se stai cercando un’applicazione più completa per digitare le tue note, potrebbe essere il momento di valutare le alternative disponibili.