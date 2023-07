Nothing Phone (2), il nuovo telefono è ufficiale: specifiche e prezzi

Nothing, il brand fondato dall’ex OnePlus Carl Pei, ha appena svelato ufficialmente Nothing Phone (2). Si tratta del secondo smartphone realizzato dall’azienda dopo il Nothing Phone (1) dello scorso anno.

Il brand è riuscito a introdurre miglioramenti importanti in questo nuovo dispositivo senza cambiare troppo la struttura apprezzata con il primo telefono. Di conseguenza, il Nothing Phone (2) è un telefono migliore rispetto al predecessore e anche più apprezzabile sul piano estetico. Ma allora in che modo il Nothing Phone (2) si distingue dalla generazione precedente?

Come visto già con il Nothing Phone (1), il design esterno è una caratteristica distintiva molto importante anche per il Nothing Phone (2). L’esclusiva interfaccia Glyph sul retro del dispositivo è confermata, per la gioia degli utenti. Composta da numerose luci LED in miniatura, l’interfaccia è personalizzabile e consente di “assegnare sequenze diverse per ogni tipo di contatto e notifica”. In sincronia con le luci, le vibrazioni tattili si spegneranno e completeranno l’esperienza audio-visiva-tattile.

La nuova interfaccia Glyph consente di impostare notifiche visive persistenti per app o contatti specifici, nonché di creare le proprie suonerie visivamente aumentate e anche lasciare che le luci del glifo mostrino informazioni utili, come ad esempio il livello della batteria. Il telefono è realizzato in alluminio riciclato e presenta elementi leggermente curvi che lo rendono ergonomico e piacevole da maneggiare.

Venendo alle specifiche, il secondo telefono di Nothing può contare sul chipset Snapdragon 8+ Gen 1, che potrebbe non essere potente come il più recente Snapdragon 8 Gen 2 ma è comunque perfettamente in grado di offrire prestazioni di alto livello e garantire un’eccezionale durata della batteria. Non bisogna dimenticare che il chip Snapdragon 8+ Gen 1 alimenta telefoni come Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, pertanto è doveroso aspettarsi prestazioni molto elevate.

Il dispositivo parte con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e raggiunge il massimo a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione disponibile: pertanto il Nothing Phone (2) è all’altezza della maggior parte dei top di gamma per quanto riguarda la memoria.

Sul lato anteriore troviamo un display OLED leggermente più grande da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento uniforme, una nitidezza decente, colori vividi e una luminosità massima molto elevata .

Nelle settimane che hanno preceduto il lancio si è parlato molto anche del comparto foto del Nothing Phone (2), che può contare su nuovi sensori di grandi dimensioni sia sulla fotocamera principale (da 50 MP) che su quella ultra-grandangolare (anch’essa da 50 MP), oltre a un nuovo impressionante processore di segnale di immagine a 18 bit che acquisisce 4.000 dati del sensore in più rispetto al Nothing Phone (1). Le fotocamere del Nothing Phone (1) non erano abbastanza entusiasmanti, ma il Nothing Phone (2) si affida completamente al software per ottenere un deciso miglioramento che farà felici gli utenti.

Un esempio è l’HDR avanzato del Nothing Phone (2), che cattura 8 fotogrammi della stessa scena, mentre il Nothing Phone (1) si fermava a 3 fotogrammi. Inoltre, il nuovo dispositivo di Nothing utilizza il software Super-Res Zoom e abilita una modalità di zoom 2X lossless dedicata, simile a quanto visto con l’iPhone 14 e con la serie Pixel 7.

Completano il quadro la batteria da 4.700mAh – con ricarica a 45W PPS, cavo di ricarica con plug trasparenti, ricarica wireless 15W e ricarica inversa 5W – la certificazione IP54 che assicura la resistenza ad acqua e polvere e Android 13 come sistema operativo con personalizzazione Nothing OS 2.

La prevendita prenderà il via il 17 luglio, con lo smartphone che arriverà ufficialmente nei negozi il 21 luglio. La versione 12GB RAM + 512 GB viene messa in vendita a 849,90 euro, mentre il modello con 12GB RAM + 256 GB ha un prezzo di 729,90 euro. Infine, il prezzo della versione 8GB RAM + 128 GB è di 679,90 euro.