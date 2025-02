NoSGba (No$Gba) – Emulatore NDS per giocare gratis i giochi Nintendo DS nel PC

Se siete alla ricerca di un emulatore eccellente di giochi per Nintendo DS e Game Boy Advance per PC oggi siete capitati nel sito giusto! L'emulatore che vi consigliamo di scaricare e che potrebbe fare al caso vostro è infatti WindDS Pro, utilizzato da tantissimi utenti e scaricabile del tutto gratuitamente dal seguente indirizzo.

Effettuando il download dell'emulatore appena citato sarà possibile giocare con ogni tranquillità a tutti i videogames Game Boy e Nintendo DS tramite il proprio computer, in un'interfaccia grafica comoda e intuitiva uguale a quella offerta dalle due popolarissime console. Un programma che tornerà utilissimo più che mai agli utenti che ancora per un motivo o l'altro non hanno avuto modo di provare le due piattaforme di gioco citate e che ora senza alcun problema potranno farlo in tutta comodità affidandosi al proprio computer.

Utilizzare un emulatore NoSGba (No$Gba, No Gba) è davvero gioco da ragazzi: una volta scaricato sul PC basterà installarlo e farlo partire. In pochi istanti verrà mostrata l'interfaccia grafica iniziale di WinDs Pro:

A questo punto bisogna fare un semplice tap sul tasto ND$GBA e successivamente direttamente dal menu' contestuale tappare sul tasto NDS per giocare con l'emulatore di giochi Nintendo DS, oppure direttamente cliccare il tasto ND$GBA per poter giocare con l'emulatore inerente ai videogiochi del Game Boy Adavance.

Automaticamente verrà fatto partire l'emulatore che selezionato, dal quale dovrete scegliere la rom del videogioco da usare:.nds risulta essere il formato delle varie ROM per quanto riguarda il Nintendo DS, mentre .gba di quelle per il Game Boy Advance.

Proseguendo confermate l'apertura del videogames, che subito verrà riprodotto e potrà essere giocato con l'interfaccia grafica della console che avete scelto.

Senza dubbio ci troviamo di fronte ad un superbo software completamente gratis per usare senza problemi i titoli del Nintendo DS e Game Boy Advance nel PC. Lo consigliamo ad occhi chiusi!

Perché consigliamo No Gba: le nostre opinioni

No$GBA (no cash GBA) è un emulatore molto popolare per Nintendo Game Boy Advance e Nintendo DS, sviluppato da Martin Korth. Da anni è considerato come uno degli standard del suo segmento per compatibilità e prestazioni: offre infatti un'eccellente compatibilità con la maggior parte dei giochi GBA e DS, ha ottime prestazioni anche su computer non molto potenti e riproduce un'emulazione accurata del hardware originale.

Ancora, ricordiamo come offra molte funzionalità per sviluppatori, includa strumenti di debug avanzati, permetta di analizzare la memoria e il codice in tempo reale e sia utile per lo sviluppo homebrew e il reverse engineering. Infine, aratteristiche per il gaming come il supporto del salvataggio degli stati di gioco, l'accesso all'uso di controller esterni, l'offerta di opzioni per migliorare la grafica, il supporto al multiplayer locale.

È importante notare che l'uso di ROM di giochi commerciali può violare il copyright se non si possiede una copia legale del gioco. L'emulazione in sé è legale, ma è fondamentale rispettare i diritti d'autore dei giochi.