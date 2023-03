Nel 2023 offerte mobile meno care e con più traffico dati

Se i costi delle bollette per luce e gas a partire dallo scorso anno sono aumentati notevolmente, il settore della telefonia mobile fa segnare un andamento in controtendenza. I costi dei piani tariffari mobili, infatti, continuano a diminuire, nonostante le offerte si arricchiscano di giga.

Oggi trovare offerte mobile economiche è molto facile: sul mercato il canone medio a gennaio 2023 è stato di 9,74 euro al mese, mai prima d’ora era stato così basso. Oltre che a una riduzione dei prezzi, tra gennaio 2022 e gennaio 2023 si è assistito a un aumento del numero di giga inclusi nelle offerte. Si è passati da 81 a 115 giga, con un aumento del 42%.

Nel corso degli ultimi tre anni il cambiamento delle offerte di telefonia mobile è stato molto marcato: dal 2020 al 2023 il numero dei giga inclusi in media nelle offerte telefoniche è triplicato, mentre il canone medio è sceso del 12%, garantendo un risparmio mensile di 1,38 euro.

A fornire questi dati è l’Osservatorio Tariffe di SOStariffe.it, che ha analizzato l’evoluzione del settore della telefonia mobile tra il 2022 e il 2023. Grazie alla rilevazione dell’Osservatorio è possibile individuare altri due importanti trend che stanno modificando la composizione delle tariffe di telefonia mobile: da un lato è da notare l’aumento delle offerte che permettono di comunicare sulla rete 5G (attualmente costituiscono un quarto delle offerte complessive) e, dall’altro lato, l’aumento dei piani tariffari che includono almeno 50 GB di dati (oltre il 60% del totale).

Il doppio dei giga allo stesso prezzo: come sono cambiati i piani tariffari degli operatori MNO

Prendendo in considerazione solo le offerte degli operatori di rete italiani – TIM, Vodafone, WindTre e Iliad – si nota come tra gennaio 2022 e gennaio 2023 il numero dei giga inclusi in media nei piani tariffari sia raddoppiato.

Se all’inizio del 2022 l’offerta media aveva un costo di circa 14,80 euro e comprendeva 90 giga, a gennaio 2023 si è passati a un canone medio di 14,40 euro per 145 GB. Ciò vuol dire che il pacchetto dati è cresciuto del 50%, a fronte di un costo mensile sostanzialmente stabile.

Sono in leggero aumento anche i minuti e gli SMS inclusi nelle offerte telefoniche. In media, chi sottoscrive uno dei piani proposti dagli operatori di rete ha accesso a oltre 2.200 SMS e a più di 2.800 minuti di telefonate.

Prezzi in calo e più contenuti nelle offerte degli operatori MVNO

Anche le offerte telefoniche degli operatori virtuali vedono costi in diminuzione e contenuti in aumento. Per la prima volta, il canone medio mensile è sceso sotto quota 8 euro al mese, fermandosi a 7,91 euro.

Confrontando i contenuti delle offerte a gennaio 2023 e quelle del 2022 la variazione più evidente è il grande aumento dei giga offerti alla clientela. Il dato medio ci dice infatti che i piani tariffari degli operatori virtuali includono 104 GB: mai prima d’ora si era superata la quota dei 100 GB.

È sempre più ricca l’offerta di piani tariffari a meno di 10 euro al mese

Chi vuole spendere meno di 10 euro al mese per il proprio piano tariffario ha tante opzioni da considerare. In questo segmento del settore della telefonia mobile a essere protagonisti sono soprattutto gli operatori virtuali, che propongono tariffe a prezzi sempre più competitivi.

Tra il 2022 e il 2023 i prezzi si sono ulteriormente ridotti rispetto agli anni precedenti. Il canone medio a gennaio 2023 ha toccato il valore più basso di sempre, a 7,48 euro al mese. A questo prezzo, in media, è possibile avere 104 GB per navigare su internet, oltre 2.700 minuti per fare telefonate verso i numeri nazionali e oltre 1.700 SMS.