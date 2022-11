Molte persone cercano informazioni su come navigare su YouTube in modo anonimo. Qualsiasi sia la ragione dietro questa scelta, nella guida che stai per leggere scoprirai come riuscirci in maniera semplice ed efficace.

Cos'è YouTube e come funziona?

Prima di iniziare a comprendere come puoi navigare su YouTube anonimamente, permettici una piccola premessa.

YouTube è un sito web in cui gli utenti possono caricare, condividere e visualizzare video. Il sito è stato creato nel febbraio 2005 da tre ex dipendenti di PayPal e nel novembre 2006 è stato acquistato da Google per 1,65 miliardi di dollari. Il sito è di facile navigazione e ha anche diverse funzioni che permettono di organizzare i contenuti video in diverse categorie. YouTube permette anche di commentare e valutare i video, incrementando così il livello di coinvolgimento degli utenti all’interno della piattaforma.

Come navigare in segreto su YouTube

Introdotto che cos’è YouTube, cerchiamo di condividere insieme 5 metodi per navigare in segreto su Youtube senza lasciare tracce personali.

Usare un account Google che non ti serve

Il primo modo per navigare su YouTube in modo anonimo è creare un account "usa e getta". Un account "usa e getta" è un account che si utilizza esclusivamente per YouTube, senza inserire alcuna informazione personale. In questo modo, non c'è alcun collegamento tra la tua identità reale e la tua attività su YouTube.

Creare un nuovo account Google su Android, iPhone o computer è piuttosto semplice. Basta andare sul sito web di Gmail e selezionare Crea un account. A questo punto puoi andare su YouTube e usare il tuo nuovo account "usa e getta" per guardare YouTube a tuo piacimento senza preoccuparti della tua privacy.

Uscire dall'account Google prima di navigare

Se non ti senti a tuo agio nel creare un nuovo account, puoi semplicemente uscire dal tuo account normale prima di navigare su YouTube. In questo modo, la tua attività di navigazione sul social network non sarà collegata al tuo account e alla tua identità reali.

Naturalmente, questo metodo non è perfetto, considerato che YouTube sarà comunque in grado di tracciare il tuo indirizzo IP. Tuttavia, è un modo semplice e veloce per navigare su YouTube in modo relativamente anonimo. È poi possibile utilizzare una VPN o un proxy per mascherare l'indirizzo IP e aumentare il livello di anonimato.

Sfogliare YouTube con una VPN

Un altro modo per navigare su YouTube in modo anonimo è proprio quello di usare una VPN, o Virtual Private Network. Una VPN cripta il tuo traffico e lo instrada attraverso un server in un'altra località. In questo modo darai l’impressione di navigare da un luogo diverso da quello in cui ti trovi. Questo non solo rende più difficile per le persone rintracciarti, ma permette anche di aggirare le restrizioni geografiche.

Ad esempio, se stai cercando di accedere a un video disponibile solo negli Stati Uniti, puoi utilizzare una VPN per connetterti a un server negli Stati Uniti e guardare il video come se fossi lì.

Ci sono molti fornitori di VPN che offrono prove gratuite, quindi è importante fare una ricerca prima di sceglierne uno valutando, volta per volta, prezzo, velocità, sicurezza e facilità d'uso.

Utilizzare la modalità Incognito di YouTube (mobile)

Se si utilizza l'applicazione YouTube sul telefono, è possibile sfruttare la funzione di incognito in-app. È simile alla disconnessione dal proprio account prima di navigare, ma è un po' più comoda. Qualsiasi cosa si faccia in modalità incognito non è collegata al proprio account e, pertanto, non viene utilizzata per personalizzare l'esperienza di navigazione.

Per attivare la modalità in incognito, apri l'app YouTube e tocca l'immagine del profilo nell'angolo in alto a destra. Quindi, seleziona la funzione di attivazione della modalità in incognito. Così facendo lo status incognito sarà valorizzato con una barra nera nella parte inferiore dello schermo.

Utilizzare il browser Tor per navigare su YouTube

Un altro modo per navigare su YouTube in modo anonimo è utilizzare il browser Tor. Nel caso in cui tu non sappia di cosa si tratta, non è altro che un browser speciale che instrada il tuo traffico attraverso diversi server prima di raggiungere la destinazione. In questo modo sarà molto difficile rintracciare la provenienza del traffico. Tuttavia, poiché il traffico passa attraverso più server, può rallentare la velocità della connessione.

Il browser Tor è scaricabile e utilizzabile gratuitamente, il che lo rende un'ottima opzione per chi ha un budget limitato. Tuttavia, poiché è gratuito, non esiste un'assistenza clienti in caso di problemi con il browser.

Insomma, come abbiamo visto non è affatto necessario sacrificare la propria privacy per guardare i video su YouTube. Utilizzando uno di questi metodi potrai dunque navigare su YouTube in modo anonimo e guardare tutto ciò che vuoi senza preoccuparti di niente!